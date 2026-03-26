Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (II): Oncología
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan
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Oncología
En 2024, el cáncer superó a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en España. Este 2026 se diagnosticarán, por primera vez, más de 300.000 nuevos tumores. Afortunadamente, nuestro país cuenta con especialistas en cáncer de renombre mundial.
Emilio Alba Conejo
Director del Instituto Oncológico Vithas Xanit
El doctor Alba Conejo, que se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, ha sido jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga entre 1997 y enero de este año. Además, es director del Instituto Oncológico Vithas Xanit y oncólogo del Hospital Vithas Málaga. También es catedrático de Medicina de la Universidad de Málaga, siendo el responsable de la asignatura de Oncología. Entre los años 2009 y 2011, Emilio Alba Conejo fue el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), de la que sigue siendo miembro además de la Sociedad Andaluza de Cancerología, de la European Society of Medical Oncology (ESMO), de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos y de la American Society of Clinical Oncology (ASCO).
Andrés Cervantes
Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de Valencia
El doctor Andrés Cervantes es jefe de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del hospital (INCLIVA), catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia y presidente saliente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). Forma parte del 1% de investigadores más citados del mundo en 2025, según el listado anual que elabora el proveedor de datos bibliométricos Clarivate Analytics. Es autor de más de 600 publicaciones científicas y ha dirigido 19 tesis doctorales, y autor principal de las guías de práctica clínica para el cáncer colorrectal avanzado y cáncer esofágico de la ESMO. Además, es editor jefe de la revista Cancer Treatment Reviews y editor asociado de Annals of Oncology y ESMO Open.
Lluís Cirera
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Sagrat Cor
Oncólogo médico con una dilatada trayectoria, el doctor Cirera actualmente dirige el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, donde coordina unidades especializadas en tumores digestivos y participa en el abordaje multidisciplinar de pacientes con cáncer. Asimismo, desarrolla su actividad en el Centro Médico Teknon. Se graduó en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona y se especializó en Oncología Médica en el Hospital Clínic. Especialista en tumores gastrointestinales, ha sido investigador principal en múltiples ensayos clínicos. Es autor de publicaciones internacionales, participa con frecuencia como ponente en congresos y es miembro de sociedades científicas como SEOM, la Societat Catalano Balear d’Oncologia y ESMO.
Eva Ciruelos
coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del HM CIOCC Madrid, coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama Hospital Universitario 12 de Octubre
La doctora Ciruelos trabaja como coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Madrid. Pero, también es vicepresidenta del Grupo cooperativo SOLTI de investigación en cáncer de mama y coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario 12 de Octubre. Ciruelos ha desarrollado también su carrera en el ámbito académico y ejerce hoy en día como profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid.
Javier Cortés
Jefe del Programa de Cáncer de Mama del International Breast Cancer Center en Barcelona y jefe de la unidad de Oncología Médica de la Fundación Hospitalarias Madrid
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1996, forma parte del equipo de investigación clínica del Programa de Investigación del Cáncer de Mama en el Instituto Vall d’Hebrón de Oncología de Barcelona y dirige además el programa de cáncer de mama en el IOB Institute of Oncology. Es jefe de la unidad de Oncología Médica de la Fundación Hospitalarias Madrid y coordinador de la Unidad de cáncer de mama de los servicios de oncología de los Hospitales del Grupo Ribera Salud (Torrejón, Vinalopó y Povisa). Ha trabajado en el Departamento de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde ha sido Coordinador del Programa de Enseñanza y Capacitación para Residentes en Oncología y Especialista Senior en el Área de Cáncer de Mama con especial interés en Desarrollo de Nuevos Medicamentos. El doctor Cortés es además director del Breast Cancer Center (IBCC) y fundador de Medica Scientia Innovation Research (MedSIR).
Antonio Cubillo
Director del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Madrid, jefe de Oncología Médica y jefe de la Ud. de Tumores Digestivos, Sarcomas y Cabeza y Cuello del HM Sanchinarro Madrid
El doctor Cubillo es director del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Madrid, jefe de Oncología Médica y también jefe de la Unidad de Tumores Digestivos, Sarcomas y Cabeza y Cuello del mismo centro, ubicado en el Hospital Universitario HM Sanchinarro. Es miembro activo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), del Grupo de Tratamiento de Tumores GI (TTD) y del Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS). Forma parte de la red de médicos oncólogos del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Además, es presidente del Grupo Español de Investigación, Diagnóstico y Tratamiento Hipertemprano de Enfermedades (Deditphe) y coinvestigador en el Unidad de Ensayos Clínicos Fase I START-HM CIOCC y compagina su labor con la docencia en la Universidad CEU San Pablo y el máster universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología de la Facultad HM Hospitalers de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela.
Javier De Castro
Jefe de Sección de Oncología Médica en el Hospital Universitario La Paz
El doctor de Castro es jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital La Paz desde 2014, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del centro (IdiPAZ) desde 2024 y actualmente preside la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Es vocal de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) y coordinador de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz. Durante su carrera profesional ha desplegado una actividad investigadora centrada en la biología molecular del cáncer, con especial interés en el estudio de factores predictivos de respuesta a los tratamientos oncológicos mediante técnicas de alto rendimiento y factores etiopatogénicos de la enfermedad. Entre otros méritos, el doctor de Castro ha publicado más de 300 artículos científicos, y ha sido coeditor de 4 libros de oncología. Además, ha participado como investigador principal en más de 30 ensayos clínicos y ha sido coinvestigador en más de 50.
Enriqueta Felip
Directora de la Ud. de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello y del Vall d'Hebron Instituto de Oncología de Barcelona y responsable del programa de Cáncer de Pulmón del IOB en Hospital Quirónsalud Barcelona.
Doctorada en Oncología Médica por la UAB, la doctora Felip dirige la Unidad de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello y es directora Clínica del Programa de Investigación del Cáncer Torácico en el Instituto Vall d’Hebrón de Oncología de Barcelona, así como responsable del Programa de Cáncer de Pulmón del IOB en el Hospital Quirónsalud Barcelona. Sus principales líneas de investigación se centran en la individualización de la quimioterapia en etapas tempranas, la optimización de estrategias de inmunoterapia o en los mecanismos de resistencia a los inhibidores de la tirosina quinasa, entre otras cuestiones. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y fue copresidenta del 20º Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que tuvo lugar en Barcelona en 2019. Actualmente, la doctora Felip preside la Comisión de Oncología del Vall d'Hebron y está a cargo del tratamiento de las neoplasias malignas torácicas y es responsable de los ensayos de cáncer de tórax realizados por el Departamento de Oncología del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).
Margarita Feyjóo
Jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
La doctora Feyjóo es jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja desde 2010. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ha participado activamente en proyectos de investigación y desarrollo de productos oncológicos como la eritropoyetina, el bortezomib y el fenyanilo-TTS. Ha participado en la elaboración del Plan Integral para Supervivientes de la Sociedad Española de Oncología Médica, desde su convicción en el valor de una asistencia integral, con especial dedicación al apoyo y acompañamiento del paciente y sus cuidadores. También ejerce como profesora tutora de Patología Médico Quirúrgica Integrada de la Universidad Francisco de Vitoria.
Jesús García-Foncillas
Director del Instituto Oncológico OncoHealth (hospitales Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, General de Villalba y Albacete), director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez-Díaz
Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, el doctor García Foncillas es el director del Instituto Oncológico OncoHealth que aglutina a los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Hospital General de Villalba y Hospital de Albacete. Además, es también director del Departamento de Oncología y del Comprehensive Cancer Center del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid y director de la División de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Dirige la cátedra de Medicina Individualizada Molecular UAM-Merck. También preside la Fundación ECO (centrada en la excelencia y calidad en oncología) y forma parte del Patronato de la Fundación Merck Salud, del Comité Científico de la Fundación Olga Torres y es director científico del Comité Asesor de OncoDNA. Ha recibido el Premio Nacional de la Real Academia Nacional de Medicina de España, así como el Premio GEPAC en la categoría de 'Profesional de la salud más relevante en oncología'.
Luis Gonzaga Paz-Ares
Jefe del Servicio de Oncología del 12 de Octubre
El doctor Paz-Ares es Jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre, uno de los más reputados de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria de la consultora Merco. Es responsable del grupo de investigación en Oncología Torácica y Clínico Traslacional del Instituto de Investigación Hospitalaria 12 de Octubre y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera profesional se ha centrado en el estudio e investigación de la Oncología Torácica y Clínico-Traslacional, que tiene el objetivo la caracterización molecular de los tumores torácicos y la comprensión de los mecanismos biológicos que rigen su desarrollo. Como presidente de la Fundación Oncosur, ha participado en multitud de proyectos de investigación sobre cáncer y es autor de numerosos artículos publicados en revistas científicas.
Lucía González Cortijo
Jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
La doctora González Cortijo es especialista en tumores ginecológicos, centrada en el abordaje integral del cáncer de ovario, endometrio y cérvix. En la actualidad, es jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y lidera la Unidad de Tumores Ginecológicos y de Mama de One Oncology Madrid dentro del Grupo Quirónsalud. Anteriormente, desarrolló su labor durante cerca de diez años en MD Anderson International España, en las unidades de Mama y Ginecología Oncológica, además de ejercer como coordinadora de Urgencias Oncológicas. Se formó y obtuvo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un máster en Oncología Molecular. Participa en ensayos clínicos y estudios internacionales, es ponente habitual en congresos especializados y ejerce como profesora en la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, es impulsora del proyecto Corre en Rosa, orientado a fomentar el running entre mujeres con cáncer. También es fundadora y presidenta de la Fundación La Vida en Rosa, que brinda apoyo integral a mujeres con cáncer en España y África.
Enrique Grande Pulido
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ruber Internacional
El doctor Grande Pulido es jefe del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Ruber Internacional y director del Programa One Oncology Madrid, impulsado recientemente por el Grupo Quirónsalud en sus hospitales privados de la región. Previamente, estuvo al frente de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Su labor clínica e investigadora se centra en la oncología genitourinaria, con especial foco en el cáncer de vejiga, ámbito en el que ha participado como investigador principal y miembro del comité directivo en numerosos ensayos internacionales de referencia que han contribuido a establecer los estándares globales de tratamiento. Cuenta con más de 300 publicaciones científicas y ha colaborado activamente en guías internacionales, comités científicos y programas formativos de ESMO y ASCO. En 2024 fue nombrado profesor adjunto en la Universidad de Texas MD Anderson en Houston.
Luis Madero
Jefe de Oncohematología y Trasplante Hematopoyético del Hospital Niño Jesús y del Servicio de Hemato-oncología infantil del Quirónsalud Madrid
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Oncología Pediátrica. Además de dirigir el servicio de Hemato-oncología Infantil de Quirónsalud Madrid, es jefe de Servicio de Oncohematología y Trasplante Hematopoyético del Hospital Niño Jesús, además de catedrático de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Grupo de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular del Instituto de Investigación de La Princesa. A lo largo de su carrera, su investigación ha estado centrada en las leucemias infantiles, la inmunoterapia celular y oncolítica para tumores pediátricos, el ejercicio en niños con cáncer, así como ensayos clínicos en fases precoces y el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas.
Antonio Pérez
Jefe de Servicio de Hemato-Oncología. Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz
El doctor Pérez Martínez es jefe del Servicio de Hemato-oncología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz y profesor titular y director del Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es, además, investigador principal del Grupo de Investigación Traslacional en Cáncer Infantil, Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular del Instituto de Investigación Sanitaria La Paz (IdiPAZ), así como responsable de la Unidad de Investigación Clínica en Oncohematología Infantil acreditada por el consorcio europeo Innovative Therapies For Children with Cancer (ITCC). En su abultado currículum también figura la presidencia (chair) del subcomité COST4KIDS (trasplante sólido combinado y trasplante de células madre hematopoyéticas), Pediatric Disease Working Party de la Sociedad Europea de Trasplante de Médula (EBMT).
Mariano Provencio
Jefe del Servicio de Oncología Médica Puerta de Hierro
El doctor Provencio es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) y catedrático de Oncología Médica de la Universidad Autónoma de Madrid. También es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y del Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio de los Linfomas (GOTEL), académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y director científico del Instituto Puerta de Hierro de Investigaciones Biomédicas (Idiphisa). Ha firmado más de 500 publicaciones y 71 libros o capítulos de libros. Sus investigaciones, centradas en cáncer de pulmón y linfomas, han sido citadas más de 31.000 veces.
Rafael Rosell
Director médico y presidente del Insituto Oncológico Dr. Rosell, Hospital Universitario Dexeus, Centro Médico Teknon, Hospital Universitari Sagrat Cor y Hospital Universitario General de Catalunya
El doctor Rosell es un reputado oncólogo médico de Barcelona, considerado uno de los grandes referentes internacionales en el estudio de las alteraciones genéticas del cáncer pulmonar, especialmente en mutaciones del gen KRAS, cuya frecuencia se asocia estrechamente al consumo de tabaco. Es el director médico y presidente del Insituto Oncológico Dr. Rosell, ejerciendo en centros de prestigio como el Hospital Universitario Dexeus, el Centro Médico Teknon, el Hospital Universitari Sagrat Cor y el Hospital Universitario General de Catalunya. El Dr. Rosell goza de un amplio reconocimiento dentro de la comunidad científica, tanto por su labor como ponente como por su papel en la organización de algunos de los principales seminarios y congresos a nivel internacional. Asimismo, es autor de más de 500 artículos científicos publicados en revistas médicas de prestigio.
Pedro Salinas
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela desde 2010, se licenció en Medicina por la Universidad Complutense y se especializó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Es doctor en Medicina y máster en Gestión Oncológica. Experto en tumores digestivos gracias a su estancia en el MD Anderson Cancer Center, de Houston, Texas (Estados Unidos), y en Biología Tumoral Experimental tras su paso por el Princess Margaret Hospital, de Toronto (Canadá). Antes de incorporarse a Sanitas, trabajó como oncólogo en distintos hospitales de España. Especializado en tumores digestivos, actualmente compagina la labor asistencial con la docente, como profesor asociado de la Universidad Francisco de Vitoria.
Josep Tabernero
Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y coordinador médico del IOB
La revista Forbes situó en 2017 al doctor Tabernero en su lista del top cinco de la oncología española. Actualmente, dirige el Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, es director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y también es el responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Molecular del Cáncer en el Hospital Vall d'Hebron, unidad pionera en España dedicada al desarrollo de ensayos clínicos de fase I de terapia molecular. Además, es fundador y coordinador médico del Instituto de Oncología de Barcelona (IOB), así como profesor de Medicina en la Universidad de Vic. Cuenta con un sólido perfil científico: ha formado parte de importantes ensayos internacionales de nuevos fármacos en relación con el tratamiento de tumores digestivos y ha participado en varios proyectos de investigación en la Unión Europea. Además, fue presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en 2018-2019, ha firmado más de 500 artículos científicos y forma parte de los consejos editoriales de varias revistas médicas, como Annals of Oncology, ESMO Open, Cancer Discovery, Clinical Cancer Research Treatment Reviews y Nature Reviews Clinical Oncology.
Ruth Vera
Jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, la doctora Vera es jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra desde 2004 y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra desde 2009. Antes, fue médica adjunta al Servicio de Oncología Médica del Hospital de Navarra, donde acabaría ejerciendo como directora médica del complejo. Especialista en tumores digestivos, tiene una amplia carrera investigadora con más de 150 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, capítulos de libro, así como participaciones como presidenta en el Grupo de Investigación Clínica en Oncología de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet o coordinadora de Investigación en el Complejo Hospitalario de Navarra. Entre otros méritos, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (2017-2019) y responsable de la Estrategia del Cáncer de Navarra y miembro de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García