Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (II): Oncología

Doctorada en Oncología Médica por la UAB, la doctora Felip dirige la Unidad de Tumores Torácicos, de Cabeza y Cuello y es directora Clínica del Programa de Investigación del Cáncer Torácico en el Instituto Vall d’Hebrón de Oncología de Barcelona, así como responsable del Programa de Cáncer de Pulmón del IOB en el Hospital Quirónsalud Barcelona. Sus principales líneas de investigación se centran en la individualización de la quimioterapia en etapas tempranas, la optimización de estrategias de inmunoterapia o en los mecanismos de resistencia a los inhibidores de la tirosina quinasa, entre otras cuestiones. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y fue copresidenta del 20º Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que tuvo lugar en Barcelona en 2019. Actualmente, la doctora Felip preside la Comisión de Oncología del Vall d'Hebron y está a cargo del tratamiento de las neoplasias malignas torácicas y es responsable de los ensayos de cáncer de tórax realizados por el Departamento de Oncología del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).