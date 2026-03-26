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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (II): Oncología

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan

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Oncología

En 2024, el cáncer superó a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en España. Este 2026 se diagnosticarán, por primera vez, más de 300.000 nuevos tumores. Afortunadamente, nuestro país cuenta con especialistas en cáncer de renombre mundial.

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  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

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  • Lina Smith
  • Roberto García
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