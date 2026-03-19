Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (I): Cardiología

María Generosa Crespo Leiro (Santrós, Cea, Ourense, 1961) es cardióloga y una de las grandes referentes españolas en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, se especializó en Cardiología en el Hospital Puerta de Hierro (Madrid) y es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular de Medicina en la Universidade da Coruña e investigadora del CIBERCV y del INIBIC. Ha recibido distinciones como la Medalla Castelao, la Medalla de Oro y Brillantes del Colegio de Médicos de A Coruña y el nombramiento de Hija Predilecta de la provincia de Ourense. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Cardiología.