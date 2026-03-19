Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (I): Cardiología
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan
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Cardiología
Las enfermedades cardiovasculares son las más comunes en nuestro país. En particular, la hipertensión arterial, que afecta al 20% de la población mayor de 15 años. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en este área.
Gonzalo Aldámiz-Echevarría
Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Quirónsalud Albacete
Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo es cirujano cardiovascular. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco en 1989, se especializó en Cirugía Cardiovascular en la Fundación Jiménez Díaz, completando la residencia en 1995 y obteniendo el Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery en 2001. Es responsable corporativo de la cirugía cardiaca en varios hospitales del grupo Quirónsalud de Madrid, acumulando más de 5.000 cirugías cardiacas mayores.
Antonio Berruezo
Director del Departamento de Arritmias y de Investigación e Innovación del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y jefe del Servicio de Cardiología del Hospital El Pilar
Antonio Berruezo Sánchez es cardiólogo y electrofisiólogo. Durante 15 años lideró la Unidad de Arritmias Ventriculares del Hospital Clínic de Barcelona, donde impulsó la asistencia y la investigación en arritmias complejas. Es uno de los especialistas europeos con más experiencia en tratamiento intervencionista de arritmias, prevención de muerte súbita e implante de marcapasos y desfibriladores, y ha desarrollado herramientas diagnósticas y técnicas de ablación hoy de uso habitual internacional. Es autor de más de 200 publicaciones científicas.
Josep Brugada
Consultor sénior en Cardiología, Arritmias y Muerte Súbita en el Hospital Clínic de Barcelona, jefe de la Sección de Arritmias del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu y de Barnaclínic, y director de equipo en la Unidad de Arritmias del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon
Josep Brugada Terradellas (Banyoles, 1958) es referente mundial en arritmias y muerte súbita. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona con calificación Cum Laude, se especializó en Cardiología y en Biología y Medicina del Deporte en la Universidad de Montpellier. Fue director médico del Hospital Clínic entre 2007 y 2014, liderando el equipo IDIBAPS de Arritmias, resincronización e imagen cardíacas. Ha descrito junto a sus hermanos el síndrome de Brugada, entidad hereditaria asociada a muerte súbita, y ha publicado más de 400 artículos, numerosos capítulos de libro y 10 libros. Su labor le ha hecho merecedor del Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica.
José Ángel Cabrera
Director del Departamento de Cardiología Quironsalud Madrid y jefe de Cardiología de los Hospitales Universitarios Quirónsalud y Complejo Hospitalario Universitario Ruber Juan Bravo, director de la Unidad de Cardiología del Hospital Quirónsalud San José y Olympia Quirónsalud
José Ángel Cabrera Rodríguez (Jaén, 1962) es un cardiólogo español de referencia internacional, experto en arritmias cardíacas y anatomía cardíaca traslacional. Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada y realizó la especialidad en Cardiología en Las Palmas, donde dirigió la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino. Fue responsable de la Unidad de Arritmias y del laboratorio de Electrofisiología en la Fundación Jiménez Díaz antes de incorporarse a Quirónsalud Madrid en 2006. Es catedrático de Cardiología en la Universidad Europea de Madrid, donde dirige la Cátedra de Cardiología Clínica y Básica Traslacional, y ha publicado más de 80 artículos.
Manuela Camino
Jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Manuela Camino López es cardióloga pediátrica. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Pediatría por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Cardiología Pediátrica en el propio Gregorio Marañón. Ha trabajado como adjunta en Cardiología Pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y realizó una estancia en el UCLA Mattel's Children Hospital de Los Ángeles. Es responsable del programa de trasplante cardíaco infantil con incompatibilidad ABO y participó en el primer trasplante de corazón infantil en asistolia a un bebé de dos meses sin compatibilidad sanguínea.
Marisa Crespo
Jefa de la Sección de Insuficiencia Cardiaca y responsable de los programas de trasplante del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC)
María Generosa Crespo Leiro (Santrós, Cea, Ourense, 1961) es cardióloga y una de las grandes referentes españolas en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, se especializó en Cardiología en el Hospital Puerta de Hierro (Madrid) y es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora titular de Medicina en la Universidade da Coruña e investigadora del CIBERCV y del INIBIC. Ha recibido distinciones como la Medalla Castelao, la Medalla de Oro y Brillantes del Colegio de Médicos de A Coruña y el nombramiento de Hija Predilecta de la provincia de Ourense. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Cardiología.
José María de la Torre
Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
José María de la Torre Hernández es cardiólogo intervencionista. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en 1991, se especializó en Cardiología en el Hospital Marqués de Valdecilla y realizó una estancia formativa en el Mount Sinai Medical Center de Nueva York en 1996; se doctoró en 2001 por la Universidad de Cantabria. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Está especializado en cardiología intervencionista, dirige la revista REC: Interventional Cardiology y es editor asociado de varias revistas internacionales.
Leticia Fernández-Friera
Directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (HM CIEC) de HM Hospitales y socia fundadora de Atria Clinic
Leticia Fernández-Friera (A Coruña, 1977) es una de las principales referentes internacionales en imagen y prevención cardiovascular, especialmente en la salud cardíaca de la mujer. Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo y especialista en Cardiología por el Hospital Marqués de Valdecilla, es doctora Cum Laude por la Universidad de Cantabria. Lidera la Unidad de Imagen Cardíaca Avanzada y la Unidad de Cardiología de la Mujer en HM Hospitales. Ha realizado estancias de subespecialización en imagen cardiaca en el Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) y en el Mount Sinai Hospital de Nueva York.
Borja Ibáñez
Director Científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y cardiólogo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Borja Ibáñez (Madrid, 1975) es cardiólogo intervencionista y uno de los investigadores españoles más reconocidos en enfermedades cardiovasculares. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, se formó como cardiólogo en la Fundación Jiménez Díaz. Realizó una estancia de tres años de investigación básica en el Mount Sinai de Nueva York bajo la dirección de Valentín Fuster. Es también director del Departamento de Investigación Clínica del CNIC e investigador jefe de grupo en CIBERCV.
Andrés Íñiguez
Jefe del Servicio de Cardiología y director del Área del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo e Instituto Cardiovascular Vithas Vigo
El doctor Andrés Íñiguez Romo es cardiólogo intervencionista. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Complutense, se formó como especialista en Cardiología en el Hospital Clínico San Carlos, donde inició su trayectoria en hemodinámica en 1986. Ha dirigido unidades de cardiología intervencionista en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y, desde 2004, en Vigo. Fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología (2015–2017) y desde 2022 preside la Fundación Española del Corazón. Bajo su coordinación, Vithas Vigo realizó en 2023 la primera sustitución percutánea de válvula tricúspide en un hospital privado en España.
Carlos Macaya
Jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario y codirector de la Unidad de Hemodinámica del Instituto Cardiovascular Vithas
El doctor Carlos Macaya Miguel (Lleida, 1951) es un cardiólogo español pionero de la cardiología intervencionista y referente en prevención cardiovascular. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, fue jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, donde impulsó el Instituto Cardiovascular desde 1998. Catedrático emérito de la Universidad Complutense, ha presidido la Sociedad Española de Cardiología, FACME y la Fundación Española del Corazón. Fue investigador clave en el estudio BENESTENT, fundamental para la generalización del stent coronario.
Francisco Javier Parra
Jefe de Servicio de Cardiología Clínica del grupo HM Hospitales en el Hospital Universitario HM Sanchinarro
Francisco Javier Parra Jiménez es cardiólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1991), se especializó en Cardiología en el Instituto de Cardiología de Madrid (1994–1998) y es doctor en Medicina por la Universidad CEU San Pablo. Es experto en ecocardiografía transtorácica y transesofágica, hipertensión arterial y patología coronaria. Desde 2016 desarrolla una trayectoria de gestión en HM Sanchinarro. Es profesor colaborador de Cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU y miembro de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Castellana de Cardiología.
Jesús M. Paylos
Director del Laboratorio de Electrofisiología Cardíaca y de la Unidad de Arritmias y Síncope del Hospital Universitario HLA Moncloa
Jesús Manuel Paylos González es cardiólogo, electrofisiólogo y doctor en Medicina, referente nacional e internacional en el tratamiento de las arritmias y, en especial, de la fibrilación auricular mediante crioablación con catéter-balón. Realizó su tesis doctoral sobre la muerte súbita cardíaca en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1994 dirige un centro pionero y de alto volumen en ablaciones por radiofrecuencia y frío, habiendo contribuido con publicaciones y series de pacientes que figuran entre las más amplias descritas en la literatura.
Rafael José Ruiz
Cardiólogo Intervencionista de la Clínica Universidad de Navarra (sedes de Pamplona y Madrid)
Rafael José Ruiz Salmerón es cardiólogo especializado en cardiología intervencionista y tratamientos endovasculares. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada (1988) y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (1993), cuenta con más de 20 años de experiencia clínica. Ha sido médico adjunto de cardiología intervencionista en los hospitales Meixoeiro-MEDTEC de Vigo y Clínic de Barcelona, y jefe de Servicio Endovascular en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla (2006–2021). Destaca en prevención endovascular del ictus isquémico, cierre percutáneo de orejuela izquierda, cierre de foramen oval y revascularización carotídea, así como en el tratamiento endovascular de valvulopatías aórtica y mitral. Es autor de 22 artículos científicos y editor del manual práctico de cateterismo transradial.
Xavier Ruyra
Director del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon de Barcelona y Jefe de Servicio del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Xavier Ruyra Baliarda es cirujano cardiovascular. Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, acumula más de 30 años de experiencia en cirugía cardíaca. Es referente internacional en cirugía cardíaca mínimamente invasiva, reparación valvular (especialmente válvula mitral), operación de Ross y cirugía sin transfusiones, habiendo desarrollado varias técnicas y patentes en este campo. Combina actividad asistencial, docente e investigadora, supera el medio centenar de publicaciones y preside la CardioDreams Foundation, que opera gratuitamente a pacientes sin recursos.
Alberto San Román
Jefe del Servicio de Cardiología y Director del Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR) del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
José Alberto San Román Calvar es cardiólogo. Licenciado en Medicina en 1987 y doctor en 1994 por la Universidad Complutense de Madrid, se formó como especialista en Cardiología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid entre 1988 y 1992. Compagina su labor asistencial con la docencia como profesor asociado de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Es referente nacional en imagen cardíaca, cardiopatía isquémica, endocarditis y síndrome aórtico agudo.
Ángel Sánchez-Recalde
Jefe de Sección de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Ramón y Cajal y jefe de Cardiología Intervencionista de los Hospitales Universitarios Sanitas La Moraleja y Sanitas La Zarzuela
Ángel Sánchez-Recalde es cardiólogo intervencionista, referente en procedimientos de hemodinámica y cateterismo cardiaco, con acreditación y reacreditación en Cardiología Intervencionista por la Sociedad Española de Cardiología. Ha sido tutor de residentes de Cardiología en el Hospital Universitario La Paz y editor asociado de la Revista Española de Cardiología, figurando de forma recurrente en rankings de los mejores cardiólogos de España. Es autor de más de 160 artículos científicos, 26 capítulos de libro y cientos de comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales.
Marta Sitges
Directora del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona y cardióloga en Barnaclínic+
La doctora Marta Sitges Carreño es cardióloga. Licenciada en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona en 1993, obtuvo el título de especialista en Cardiología en el Hospital Clínic en 1999 y el doctorado por la Universitat de Barcelona en 2003. Realizó un fellowship en imagen cardiovascular en la Cleveland Clinic Foundation (EEUU) en 2000. Es profesora de Medicina en la Universitat de Barcelona y lidera el grupo de investigación de Imagen Cardíaca del IDIBAPS. Su actividad se centra en la imagen cardíaca, la cardiología deportiva y la enfermedad valvular.
Pilar Tornos
Facultativo Especialista en Cardiología del Hospital Quirónsalud Barcelona
Pilar Tornos Mas es cardióloga, referente internacional en valvulopatías e infecciones cardíacas, con más de 50 años de experiencia clínica y académica. Se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1974 y se doctoró en 1977, ambos con sobresaliente Cum Laude y premio extraordinario. Ha sido residente y adjunta en el Hospital Vall d'Hebron, donde llegó a ser jefe clínico y directora de la Unidad de Valvulopatías. Ha presidido la Sociedad Catalana de Cardiología y ha participado en las guías europeas de endocarditis y valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología.
José Luis Zamorano
Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y responsable de la atención cardiológica en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
José Luis Zamorano Gómez es cardiólogo y Catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense en 1987 y doctor en 1991, es referente mundial en imagen cardiovascular, insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica. Ha dirigido el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos. Ha sido vicepresidente y secretario general de la Sociedad Europea de Cardiología, presidente de la Asociación Europea de Ecocardiografía y del Comité de Guías Clínicas de la ESC. Autor de más de 700 artículos y unos veinte libros, incluido el European Textbook of Cardiovascular Imaging, suma más de 100.000 citas.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García