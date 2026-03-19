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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad (I): Cardiología

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan

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Cardiología

Las enfermedades cardiovasculares son las más comunes en nuestro país. En particular, la hipertensión arterial, que afecta al 20% de la población mayor de 15 años. España cuenta con algunos de los mejores especialistas en este área. 

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