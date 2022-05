España, a la cola en salud mental: invierte la mitad que Europa y solo hay 2.800 psicólogos en sanidad pública

Durante la pandemia, han aflorado numerosos problemas de salud mental entre la población. Atajarlos se ha convertido en una prioridad para el Gobierno, que ha aprobado recientemente el Plan de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros. Pero ¿es suficiente? ¿Cuál es la situación actual de la sanidad pública en cuanto a recursos humanos e inversión en salud mental?

"100 millones en cuatro años para salud mental parece una broma". Así de contundente ha sido Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de Psicología. "Solo sirven para marcar las líneas prioritarias", ha añadido Víctor Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Actualmente, España invierte "un 5% del gasto total sanitario en salud mental, mientras que países de nuestro entorno destinan hasta el 10%. Invertimos la mitad que Francia o Alemania", ha explicado Pérez en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Además, ha advertido que "un 25% de la población va a tener una enfermedad mental. 100 millones a nivel de Estado sirven solo para marcar líneas prioritarias". Chacón, por su parte, pide un plan de salud "a largo plazo".

Y no solo eso. También hace un llamamiento para llevar la atención a la salud mental hasta Atención Primaria. "La incidencia de trastornos mentales en Atención Primaria es del 25%. Es decir, uno de cada cuatro pacientes en estos centros presenta algún tipo de problema psicológico".

Un psicólogo y su paciente. iStock

Pero hay un problema: hacen falta profesionales. Actualmente, solo hay 344 psicólogos en Atención Primaria, según los datos del Ministerio de Sanidad. El total, en todo el Sistema Nacional de Salud, el número de estos profesionales asciende hasta los 2.800, de acuerdo con las cifras facilitadas por el Consejo General de Psicología.

Esto supone un ratio de seis psicólogos por 100.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en 18 por 100.000 habitantes. Es decir, habría que triplicar el número de psicólogos para alcanzar la cifra de Europa. Algo más alto es el ratio de psiquiatras, 11 por 100.000 habitantes, aunque también está por debajo de la media, ha reconocido Pérez.

Cambio de modelo

El presidente del Consejo General de Psicología pide un cambio del modelo de atención en salud mental. "La gran incidencia de trastornos mentales obliga a cambiar de estrategia y a apostar por un servicio psicológico en Atención Primaria".

El mayor volumen de personas que necesitan atención es por problemas de ansiedad y depresión. Pero, el sistema actual está más focalizado en la atención de grandes enfermos mentales, a través de los servicios de Psiquiatría.

Problemas de recursos humanos

Como se ha mencionado anteriormente, España está a la cola de Europa en profesionales de salud mental. Pero esta situación parece que no mejorará en un futuro próximo.

"Son muchos los profesionales que se jubilarán en los próximos años. Estas plazas se cubrirán, pero no se va a poder ampliar el número de psiquiatras", ha advertido Pérez. Y no solo eso. "En 2027 no saldrá al mercado laboral ningún psiquiatra".

¿La razón? La formación de estos profesionales (el conocido como sistema MIR) se ha ampliado a cinco años para esta especialidad médica. Hasta ahora este periodo estaba fijado en cuatro años.

Por su parte, Chacón pide "crear más plazas para psicólogos en el sistema público. De nada sirve incrementar las plazas de psicólogos internos residentes (PIR) si cuando esas personas acaban la formación no tienen plazas".

Y el problema de los recursos humanos afecta a la atención de los pacientes. De hecho, el plazo para conseguir una cita con el psicólogo por la sanidad pública "puede retrasarse entre tres y cuatro meses, dependiendo de la comunidad autónoma", ha reconocido Chacón. "Y luego, con suerte, los pacientes tendrán una sesión al mes", ha concluido.

