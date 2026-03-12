Aprender nunca fue tan divertido: Arturo Valls en las oficinas de un Work Café Santander Esta ficción en formato mockumentary, situada en un Work Café Santander, aborda temas como el aprendizaje continuo, y el desarrollo profesional.

Rafa solo quería encontrar un rincón tranquilo para estudiar y tomar un buen café de especialidad. Se encontró con un Work Café Santander y el resto es historia. Cinco desconocidos, y mucho humor y aprendizaje sobre emprendimiento y formación. Esta miniserie, protagonizada por Arturo Valls (Martín), Sergio G. Abelaira (Rafa), Juan Diego Bueno (Ernesto), Andrea Lareo (Andrea) y Diana Fenochio (Lola), explora temas como el emprendimiento, la educación financiera y el desarrollo profesional. La historia transcurre en un Work Café de Banco Santander situado en el centro de la ciudad. Este espacio, que combina cafetería, oficina y coworking, representa una nueva forma de entender la relación entre las personas, el trabajo y la formación. Un lugar donde la conversación fluye tanto como el café y en el que se dibuja un mosaico generacional que demuestra que el crecimiento personal y profesional no entiende de edades. Producida por Pistado y PI360, la ficción apuesta por el formato mockumentary -una mezcla entre documental y comedia que retrata lo cotidiano con ironía- para reflexionar sobre cómo trabajamos, aprendemos y convivimos en un entorno cada vez más cambiante. La serie se estrenó el pasado 23 de febrero y consta de ocho episodios de unos seis minutos de duración, disponibles en el canal de YouTube de Santander España, con una nueva entrega cada semana.

Cinco historias, cinco momentos vitales Rafa, estudiante de Ingeniería Informática; Martín, el “ninja de la publicidad”; Ernesto, jubilado; Andrea, representante de talento digital; y Lola, coach. Cada personaje representa una etapa distinta de la vida profesional y, al mismo tiempo, una manera diferente de enfrentarse a los nuevos retos. Cuando Rafa llega al Work Café buscando un lugar tranquilo y con buena conexión a Internet para estudiar, se encuentra con una comunidad diversa que le permitirá experimentar antes de dar el salto definitivo al mercado laboral. Lo hará pese al interés de Martín en conseguir un becario para su nueva empresa de publicidad. El Work Café Santander se ha convertido en su base de operaciones y el lugar donde se enfrenta a los retos y las incertidumbres de esta agitada etapa profesional.

Andrea también ha decidido emprender, poniendo en marcha su propia agencia de representación de talento digital mientras estudia Económicas con el apoyo de Fundación Universia, que proporciona -de la mano de Banco Santander- programas de becas y ayudas para potenciar la educación y la empleabilidad de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Lola representa el coraje de reinventarse. Tras años como profesora de instituto, decide formarse como coach con un curso de Santander Open Academy, que ofrece becas, ayudas económicas y cursos gratuitos para impulsar la formación continua, el desarrollo profesional y favorecer la empleabilidad. Por último, Ernesto rompe con todos los tópicos. Está jubilado desde hace años, pero lejos de retirarse, dedica su tiempo libre a estudiar nuevas carreras universitarias. A estas alturas de su vida, no sabe si han sido tres o quizá cuatro, pero en el Work Café Santander ya tiene un lugar donde tomar su café diario.