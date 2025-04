Grant Thornton celebra sus 40 años en España: las claves del éxito de una filosofía diferente Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, reflexiona sobre las fortalezas de una firma que es referente en el sector de los servicios profesionales.

Pasado, presente y futuro, por tanto, quedan unidos por este énfasis en estar al lado de sus clientes. Se trata de un elemento innegociable de cara al futuro y que anticipa alguna de las tendencias a las que, según el presidente de la firma en España, hay que empezar a atender desde ya para mantener el nivel de calidad de sus servicios: “Me cuesta imaginar cómo será dentro de 40 años porque estoy convencido de que muchos, por no decir todos los cambios que las empresas deben acometer, tienen que ocurrir mucho más pronto . Yo creo que hay un montón de facetas en las que las empresas españolas tienen que seguir invirtiendo, seguir esforzándose y seguir desarrollándose, y no pueden esperar ni 40, ni 30 ni 20 años: esto tiene que estar puesto en marcha muchísimo antes. Y en ese contexto nosotros, lógicamente, estaremos de su lado intentando ayudarles a facilitar toda esta transición”.

Atraer y retener el mejor talento

Contribuir al crecimiento de un proyecto empresarial es una tarea apasionante pero también muy compleja y que exige lo máximo por parte de sus empleados para sobresalir en un sector tan competitivo. Por eso, establecer el mejor ambiente de trabajo y mantener la motivación de todos es igualmente un objetivo en sí mismo para Grant Thornton. Tal concepción ha recibido incluso el reconocimiento de entidades independientes que señalan la firma de servicios profesionales como una de las ‘Mejores empresas para trabajar’: “Es algo muy especial para nosotros pero que, en el fondo, también demuestra el cómo estamos haciendo las cosas”, comenta Galcerán, quien también recuerda que todas las iniciativas a nivel interno para fomentar este buen ambiente tienen el “objetivo prioritario de atraer y retener el talento”.

El propio Ramón Galcerán representa, tal vez, el mejor ejemplo de esta meta de impulsar los perfiles más cualificados a nivel interno. El hoy presidente de la firma llegó al cargo en 2020, pero su trayectoria en Grant Thornton es mucho más extensa: 21 años, más de la mitad de estos 40 que hoy celebra la firma. Una experiencia que se traduce en un liderazgo que se sustenta, según su opinión, en que “durante estos años he intentado siempre poner al servicio de la firma mi compromiso, mi trabajo duro y mi dedicación. Diría que mantengo una escucha activa y unas ganas permanentes de fomentar la colaboración”, concluye. “No considero que tenga nada mejor ni que sea especial. La verdad es que tengo socios de una talla profesional y personal fantástica. Creo que al final, por las circunstancias, me eligieron a mí y estoy muy agradecido por ello, pero mi compromiso y mi forma de ser no han cambiado”.