Núria Cabutí: “En nuestro negocio hay que probar y también fallar mucho, y ser valiente” La CEO de Penguin Random House cree que el sector editorial vive un buen momento y no ve la inteligencia artificial como una amenaza: “La creatividad humana no va a ser sustituida”.

Son resultados que dan la razón a la transformación que este tipo de empresas han tenido que acometer en mayor o menor medida para dar cabida a los nuevos formatos y temáticas que han surgido en los últimos años. Por eso, conocer la opinión y las reflexiones de Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, es muy relevante para entender el contexto, los desafíos que se le plantean a una compañía global tan importante y anticipar, por qué no, hacia dónde camina el mundo de la lectura.

La letra escrita como vehículo de conocimiento, de ocio y de aprendizaje define nuestra propia historia. No es extraño, por tanto, que en un contexto como el actual, donde lo digital impregna cada aspecto de la actividad humana, el sector editorial haya mostrado su capacidad de adaptarse a los tiempos para mantener su buena salud y crecer, ofreciendo alternativas inéditas a los lectores de siempre para seguir disfrutando de las historias más cautivadoras.

Por eso, lo que en un principio se pudo percibir como una amenaza es hoy un aliado inestimable para que Penguin Random House siga siendo un vehículo transmisor de la cultura en papel o en las fórmulas alternativas. Y no solo la del libro electrónico, porque hoy la lectura es también voz: los audiolibros son otra de las opciones que se han incorporado con notable éxito al catálogo de la firma: “Ahora mismo tenemos 6.000 títulos con los que llegar al lector de manera automática”.

Actualmente vivimos un momento en el que la irrupción de la inteligencia artificial también se está dejando notar en muchos negocios. ¿Es ese el futuro del sector también? “Es un desafío, pero no tanto en la parte creativa, en la que yo creo que la inteligencia humana va a estar por encima de cualquier máquina y, por lo tanto, la creatividad humana no va a ser sustituida , pero sí la aplicación en procesos en cómo calcular mejor un tiraje, cuál va a ser la demanda de un libro, marketing, etc.”

Penguin Random House es una de las editoriales más grandes y prestigiosas del mundo. Y esta consideración tiene que ver no solo con esta adaptabilidad ante los desafíos de la industria sino a una labor que roza la excelencia en la producción de sus libros. Entre estos rasgos distintivos, están la coherencia y la sensibilidad para mantener la identidad de cada uno de sus sellos , independientemente del país donde opere. “ Es importante tener esa visión de la globalidad y de la localidad , y por eso somos una empresa que tiene ese doble foco”. En definitiva, “crear una armonía” entre ambas facetas, resume Cabutí.

Las personas, en el centro

En lo personal, Núria Cabutí se muestra cercana. Trasluce una pasión evidente por su trabajo y lo hace desde una dimensión humana a la que remite como parte de su manera de ejercer su liderazgo: “Pertenecemos a Bertelsmann, un grupo alemán de medios de comunicación que siempre ha tenido muy en el centro de la empresa a las personas, y esto de alguna manera se nota”.

Otro aspecto que destaca la CEO de Penguin Random House Grupo Editorial es igualmente transversal. Se trata de la capacidad de seguir innovando: “Hay que probar y también fallar mucho. Nuestra cultura incluye mucho el error, porque está dentro de la naturaleza de nuestro negocio […] Abogamos por el concepto de ‘entrepreneurship’ (emprendimiento), que de alguna manera consiste en no asustarte al tomar riesgos, en probar cosas nuevas, en asociarse con otros jugadores del mercado, en ser valiente… no solo tener ideas, sino cómo ejecutarlas. Pienso que esta cultura nos ha ayudado muchísimo a nivel de liderazgo y a crear equipos muy, muy comprometidos”. “Yo creo que esto ha sido la base del éxito y a mí, a nivel de liderazgo, me ha inspirado mucho seguir en esta línea”, concluye.