“Ir siempre por delante de los cambios”, la clave de una empresa líder con casi 50 años de historia para seguir siéndolo Amancio López Seijas, fundador y presidente de Hotusa, reflexiona sobre emprendimiento y liderazgo tras convertir su empresa en un referente mundial.

Amancio López Seijas (Chantada, Lugo, 1955) es el presidente y fundador del grupo Hotusa. Son casi cinco décadas al mando de la compañía, toda una vida que hacen de él no solo una figura de referencia entre el empresariado español, sino un líder cuya implicación y bagaje modelan un estilo de dirección muy personal. Eso se nota en su rutina de despacho, donde lógicamente hay muchas decisiones acerca del día a día del grupo. Pero, tras un rato de charla, también es patente que su sello se imprime no solo en la operativa, sino en la efervescencia de ideas de futuro que deja entrever para que su compañía esté plenamente actualizada en todas las facetas, incluso las que hace 40 años eran algo casi de ciencia ficción.

Se da en este caso una mezcla de ambición, idealismo y, por qué no, del instinto necesario para desarrollar una idea de negocio como esta en aquellos tiempos, finales de los 70, recuerden. ¿Emprender era más difícil que ahora? “No me atrevería a contestar a esa pregunta, aunque me la han hecho muchas veces y he reflexionado sobre ello mucho también”, responde López Seijas. “El que empieza ya ve lo difícil que es. Para que salga adelante cualquier proyecto tiene que haber una enorme dedicación y seguramente hay mucha gente que busca un unicornio rápido, algo muy difícil de conseguir”, explica.