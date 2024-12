"Cómo descarbonizar un hogar sin hacer ‘nada’ gracias al biometano"

Abrir el grifo y que salga agua caliente para ducharnos o poner la calefacción son gestos tan cotidianos que rara vez habremos pensado en la energía que los hace posibles. No obstante, tras estas actividades existe una sólida infraestructura cuya materia prima, para la mayoría de los hogares -e industrias- de España, es el gas. Por eso, este elemento está en el epicentro de la transición energética por su potencial para impulsar la descarbonización de la economía y darle un giro sostenible y eficiente al consumo residencial.

“Algo que nos afecta a todos”

Hoy por hoy, Europa lidera esta transición energética a nivel global cuyo objetivo de fondo es alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050. Es un reto ambicioso, según Marta de Pablos, directora de Captación de Nedgia, distribuidora de gas de Grupo Naturgy, y que demanda que, de alguna manera, todos nos impliquemos: “Es algo que nos afecta a todos”, explica De Pablos. “La descarbonización es el proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de atenuar el cambio climático. Es algo que va a suponer cambios en el hogar en la manera que tenemos de consumir energía y en el de dónde procede esa energía. Y eso nos va a hacer cambiar nuestros hábitos, porque aproximadamente el 70% del consumo energético del hogar se centra en calefacción, agua caliente y cocina”, concluye.

“El vector clave” en este esquema, como apunta la directora de Captación de Nedgia, es la procedencia de esta energía, no la instalación que tengamos. De Pablos recuerda las calderas de gas “no están prohibidas, porque la naturaleza renovable del sistema de calefacción no depende de la caldera en sí, sino de la energía que se consume en ella”. Dicho de otro modo, si abogamos por la energía sostenible debemos usar gas renovable. La buena noticia es que “todas las calderas que tenemos instaladas en España son compatibles con el uso del biometano, con lo cual no es necesario cambiar la infraestructura que tenemos en el hogar para empezar a descarbonizar nuestros hogares”, añade De Pablos.

