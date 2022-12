Las renovables se consolidan en las zonas rurales: así se electrifica un país

Destaca el caso de la central térmica de As Pontes, la más grande de España, dado que cuando comience el proceso de desmantelamiento, está prevista la construcción de un parque eólico para sustituir cada kilovatio antes producido con carbón por la energía del viento. En este plan de futuro participan multitud de empresas locales como Armacon, contratista histórico de la central.

La historia de Endesa nace con el carbón, pero la compañía ha logrado orientar su futuro hacia uno más sostenible. Uno de los pilares de esta transformación está siendo el desmantelamiento de sus centrales de carbón. Se trata de una industria que históricamente ha sido un importante motor económico, de empleo y de arraigo social en zonas rurales. Es un lazo que la eléctrica no quiere romper, por lo que ahora se busca dar continuidad a la actividad industrial, promoviendo una más sostenible.

Trabajos realizados en la central As Pontes por la empresa Armacon.

Así ocurrió con Obras y Pavimentos MAN, una empresa local de Mallorca -con la que Endesa trabajaba desde hace una década en la central térmica de Alcudia y ahora en sus parques solares- que ya ha puesto en marcha sus propios planes de descarbonización con la utilización de vehículos eléctricos para los empleados. En un futuro no muy lejano prevén también el “uso de placas solares para el autoconsumo en oficinas”, asegura Miquel Cano, responsable de Obras y Pavimentos MAN.

Empleado de Obras y Pavimentos MAN en uno de los parques solares de Endesa en Mallorca.

El fin último de esta estrategia, concluye el directivo, es que “el 100% de las empresas que trabajan con nosotros cumplan requisitos de sostenibilidad, desempeño social y derechos humanos. Luego tenemos otro objetivo, para 2024, que el 95% de los procesos de licitación que lancemos tengan algún indicador medioambiental. Es decir, exigiremos a las compañías que ganen estos concursos que cumplan algún objetivo medioambiental específico”, afirma Mateo.

La de las renovables es una industria que Cano espera que continúe creciendo, porque es sinónimo de empleo. Además, en esta región tan dependiente del turismo, “las renovables son una oportunidad para las zonas que no son turísticas. Hay zonas que por condicionantes de infraestructura o terreno no se pueden aprovechar, así que el hecho de tener un parque fotovoltaico te permite crear riqueza en un sitio en el que no se puede hacer otra cosa”.