El futuro de la movilidad sostenible se trazará en IFEMA MADRID

Se estima que en el año 2050 habrá casi 10.000 millones de personas en el planeta. Para entonces, el sector de la movilidad y el transporte será muy diferente al que conocemos hoy en día, pues las nuevas necesidades de la sociedad, y los cambios que atraviesa la industria, habrán requerido soluciones e invenciones que ahora no podemos ni imaginar .

Para hacer partícipe a la sociedad en las soluciones de cambio que se debatirán en el evento, también se han lanzado bajo el paraguas de Global Mobility Call tres acciones de impacto social que involucran a los jóvenes y las áreas rurales, dos protagonistas que tienen mucho que decir en la movilidad del futuro.

Los congresos New Generation Congress y New Economy permitirán dar voz a jóvenes talentos y favorecer la conexión entre emprendedores y startups para impulsar la movilidad sostenible a partir de ideas innovadoras. Por otro lado, está Rural Challenge, un think tank para promover la movilidad como elemento de desarrollo en las zonas rurales.