La educación financiera, una herramienta para la reinserción social

En España se considera que existe una inclusión financiera casi universal, pues más del 95% de la población dispone de cuenta bancaria. Sin embargo, no podemos darle la espalda a ese 5% que tiene mayores dificultades para acceder a los servicios financieros más básicos ni a aquellos que por su situación, no pueden acceder a la información y la formación necesaria para mantener una buena salud financiera, algo que no depende del nivel de ingresos, sino de la buena gestión de la economía de una persona. Por ello, la educación en conceptos financieros básicos se vuelve imprescindible para progresar en la sociedad.

Hay colectivos especialmente vulnerables, como las personas privadas de libertad, un colectivo para el que Banco Santander ofrece formación en finanzas básicas con el fin de contribuir a su futura reinserción. Se calcula que alrededor del 15% de los reclusos (más de 9.000 personas) participan en algún tipo de programa formativo, un dato muy positivo que sin duda influye en que la reinserción en España tenga un índice de éxito del 69%.

Tal como explica José Miguel Lorente Ayala, director de Instituciones en la Territorial de Valencia-Murcia de Banco Santander, “acercar estas materias a personas que actualmente están privadas de libertad ayuda a evitar que estos colectivos caigan en riesgo de exclusión financiera y tengan una vida más ordenada financieramente que redundará en otros aspectos de su vida personal y profesional“.