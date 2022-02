Saez de Eguilaz (MESBook): "El 90% de la industria está en la Edad Media, son necesarios expertos en digitalización"

El socio fundador de MESbook, Diego Sáez, en la mesa redonda sobre startups en el a primera jornada del 'Wake Up, Spain' el pasado abril.

Con frases como "gestionar el cambio sangra" o con palabras como "relevancia", que repite hasta la saciedad, Diego Sáez de Eguilaz no sólo habla como cofundador y socio director de MESBook, que también, sino que ahora lo hace también como profesor del primer Título Universitario de Experto en Transformación Digital de la Industria Metalmecánica.

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y la Universitat Politècnica de València (UPV), con la colaboración de Inndux Digital Group, han creado este título para dar respuesta a la necesidad formativa de un perfil profesional no disponible en la actualidad.

Sáez de Eguilaz, desde su posición como director de la compañía líder en soluciones de digitalización para la industria, constata esta realidad y la avinagra todavía más con un dato demoledor.

"Más del 90% de las empresas, en cuanto a digitalización, están en la Edad Media". Así de claro. Este porcentaje, sumado a otro ofrecido por los impulsores del curso y que habla de que sólo el 3% de los profesionales del sector metalmecánico son expertos en estas tecnologías, refleja una realidad que cursos como el auspiciado por FEMEVAL y la UPV quieren revertir.

Ya como responsable de uno de los módulos del título, Sáez de Eguilaz admite que "vamos a tratar de que los alumnos conozcan las herramientas tecnológicas que pueden llevarles a la información objetiva clave para la toma de decisiones".

El curso, en su opinión, va dirigido a "altos cargos" o "intermedios" con vocación de llevar a cabo o "postularse" para la asunción de ese proceso de transformación digital en una determinada empresa.

Uno de los objetivos es que "logremos explicarles lo suficiente como para que nadie tenga la tentación de tomarles el pelo". Y se explica: "Es importante que un gestor sepa cuántas tipologías de conexión existen porque sólo de esa manera, cuando una empresa externa venga a instalarnos algo, nosotros podremos proponer más soluciones si vemos que son más relevantes".

Captar, contextualizar e interpretar

Cuando Diego Sáez de Eguilaz habla de relevancia lo hace de la maximización de la eficiencia en una industria. Algunas preguntas a los que un empresario no puede contestar son, por ejemplo, "cuánto dinero he ganado hoy y por qué o cuánto dinero he perdido hoy y por qué".

"Mi misión en el curso es explicar cómo captar los datos relevantes, cómo contextualizarlos y cómo interpretarlos", resume.

Esa vocación de salto hacia adelante para la industria, en cualquier caso, choca, a juicio de Sáez de Eguilaz, con "organizaciones que llevan medio siglo haciendo lo mismo o que creen que usar un Excel ya es digitalizar".

El curso ofrecerá algunas claves, avanza el docente, para conseguir mejorar "hasta un 40% de los beneficios de cualquier empresa industrial".

Pasar de una industria a una industria 4.0 es intentar mantener el equilibrio entre "lo urgente, que sigue condicionando la toma de decisiones por la presión que genera" y lo "relevante". Y esa relevancia, según Sáez de Eguilaz, la marca lo que el define como "el legado".

El legado está compuesto por la gestión de personas, máquinas, sistemas y procesos. La digitalización es "que esas cuatro cosas estén conectadas entre sí de manera que cualquier variación en una nos permita tomar decisiones automáticas sobre otra".

El curso cubre una carencia

El cofundador de MESBook, además de poner en valor todo lo anterior, también reconoce la importancia del ecosistema y que tiene cabida también en otros módulos del título, como las ayudas públicas o "la estrategia de país, donde tienen mucho que decir las administraciones públicas".

En definitiva, este programa innovador y pionero, fruto del acuerdo entre Inndux Digital Group, FEMEVAL y el Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2) de la UPV, persigue cubrir una demanda específica muy concreta con poca oferta en el catálogo de posgrados disponibles actualmente en los centros universitarios de ámbito nacional y, especialmente, en la Comunidad Valenciana.

Gracias a esta acción formativa, las empresas, con independencia de su tamaño, podrán contar con personal cualificado para avanzar hacia el concepto de fabricación avanzada; podrán automatizar procesos para incrementar su eficiencia; obtener datos mediante sistemas inteligentes que ayudan a mejorar esos procesos; y disfrutar de las ventajas de la estrategia de innovación abierta para fomentar la cooperación con organizaciones o profesionales externos.

Para inscribirse se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios.

¿Cómo será el curso?

Con una metodología 100% online, y una duración de marzo a julio de 2022, cuenta como profesorado con Carlos Ricolfe-Viala, docente investigador en Instituto ai2 de la UPV; Francesc de Paula Pons García, director de Proyectos en Innsomnia INNOVATOR&CLIMBER; Pedro Bisbal, director de Larga Vida a las Startups. Fomento, consultoría y acompañamiento e iniciativas de innovación abierta y Corporate Venturin; y Diego Saez de Eguilaz Camara, co-fundador y socio director de MESbook: Sistema de Gestión de Fábricas en tiempo real (Sistema Ciberfísico utilizando término de Industria 4.0).

El programa se estructura en cuatro módulos. El primero de ellos es el de la fabricación avanzada, impacto de tecnologías disruptivas e industria 4.0 (visión artificial, impresión 3D, Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta, IoT y 5G, Blockchain y trazabilidad industrial y Big Data, IA-ML).

Los sistemas de información industrial (sistemas inteligentes, ciberfísicos y de gestión de planta; Data Analytics, protocolos, dispositivos, Redes y nuevos sistemas de Comunicaciones e inteligencia artificial) es el segundo de los módulos.

En tercer lugar, la innovación abierta, con metodologías prácticas, centros de conocimiento y ecosistema emprendedor, levantamiento de retos tecnológicos en las empresas y modelos relacionales con las startups, es otro de los módulos.

El último módulo será el que abarque los Sistemas Electrónicos Y Automatización (robótica y cobótica, automatización e integración de sistemas, control y regulación industrial, sensorización y calibración avanzada).

Y todo ello porque "hace falta mayor grado de especialización para que las empresas, especialmente las de menor tamaño, avancen hacia la digitalización", destaca el presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente.

