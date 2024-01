Historias de vida digitales de las personas mayores para guardar sus recuerdos y mejorar su cuidado diario

En España, más de nueve millones de personas tienen 65 o más años, el 19% de toda la población. Se trata de unas cifras, correspondientes a 2022, que no hacen sino crecer conforme ha ido mejorando nuestra calidad de vida y se han ido materializando los avances médicos. Sin embargo, este aumento de nuestra esperanza de vida no ha traído aparejado, en muchas ocasiones, de un enfoque equivalente en lo que atañe al acompañamiento de estas personas o su comprensión emocional.

Pongámonos, para ello, en la piel de una persona mayor que habita en una residencia de la tercera edad. Allí, por lo general, la información disponible de cada anciano se limita a aspectos puramente sanitarios o asistenciales. A pesar del contacto diario con ellos, los sistemas no respondían a ningún patrón que fuera más allá de lo puramente funcional y operativo.

De esta carencia fundamental en los sistemas de cuidado se dio cuenta la gallega Noelia López, fundadora y CEO de la startup Envita. Ella aterrizó en el sector de las residencias en 2013, procedente de un mundo completamente distinto como es el de las grandes multinacionales. Y tan pronto como detectó el problema, encontró la respuesta, tan obvia como poco expandida, en la atención centrada en la persona y una aproximación integral a cada uno de ellos.

"El cuidado va más allá de unas tareas y de unos protocolos y tiene una parte relacional muy importante. La atención centrada en la persona, donde lo más importante es la persona, su historia, quién es, cuál es su historia y cómo desde los servicios de cuidado podemos dar continuidad a esta historia de vida", explica en entrevista con D+I-EL ESPAÑOL. "Si vemos cuerpos, cuidamos cuerpos; si vemos personas, cuidamos personas".

Así, a lo largo de una década, Noelia López se dedicó a formar equipos y visitar centros, llevando consigo la llama de la metodología de historias de vida. "La historia de vida cambia totalmente la manera de mirar a la persona y la manera de cuidar. Es un instrumento, que no hemos inventado nosotros, pero que sí que hemos estudiado mucho y trabajado para facilitarlas a muchísimas personas".

¿En qué consiste realmente Envita? Se trata de una herramienta de software que se integra en los sistemas de gestión de las residencias y centros asistenciales para recopilar la historia de vida digital de cada persona. El objetivo es recoger "los momentos que merece la pena ser recordados, que generan bienestar y sensación de identidad y conexión" pero, también, conocer los objetivos y preferencias del presente y futuro de estas personas para poder adaptar el trato que se les dispensa.

Noelia López ejemplifica este enfoque al mencionar la posibilidad de descubrir deseos y aspiraciones individuales. Este diálogo continuo se traduce en actividades significativas, añadiendo nuevos momentos de vida que se integran en la línea de vida digital. La plataforma de Envita facilita la inclusión de contenidos, desde fotografías hasta música, con secciones específicas para actividades conjuntas, una "banda sonora de la vida" y un panel de sueños.

El equipo de Envita.

"Para nosotros algo muy importante es conseguir una plataforma que ayude a generar un libro de vida de manera ágil, porque tienen mucha evidencia científica sobre el impacto que tienen en el cuidado de las personas, sobre todo cuando las personas tienen demencia", detalla López.

Envita no se conforma con la simple creación del libro de vida; va más allá al desarrollar una metodología y un programa de acompañamiento que buscan que la línea de vida digital trascienda en la cotidianidad. "Se trata de iniciar esa conversación, de iniciar esta relación y de incorporar esa línea de vida digital al día a día de la persona y al día a día de los cuidados", indica.

Las experiencias piloto y la investigación exhaustiva han sido cruciales para evaluar el impacto real de la plataforma: "La verdad es que hicimos mucho trabajo de investigación, de escuchar a los profesionales, de escuchar a las familias, de escuchar por supuesto, a las personas protagonistas que son las personas mayores, para ver si esta manera de implementarlo tiene un sentido y tiene un impacto".

Los resultados obtenidos en las evaluaciones revelan impactos significativos, especialmente en la creación de vínculos entre personas mayores, cuidadores y familias. Las familias reportan sentirse más reconocidas en el proceso de cuidado diario, mientras que las personas mayores se sienten escuchadas y valoradas.

No sólo hablamos de satisfacción como algo etéreo, sino que también se produce un cambio de perspectiva de los profesionales del cuidado. La herramienta se convierte en una ventana hacia la humanización del cuidado, proporcionando un espacio para conocer más allá de las patologías y conectarse con la esencia única de cada individuo. "Cómo mi mirada desde el ámbito profesional cambia cuando conozco más allá de la patología a la persona, sobre todo en los casos en los que la propia persona no me lo puede contar y tengo el apoyo de la familia", presume la fundadora de Envita.

Útil para personas con demencia o Alzheimer

La utilidad terapéutica del libro de vida digital de Envita se manifiesta de manera destacada cuando se trata de personas que enfrentan patologías como la demencia o el Alzheimer. Noelia López resalta, en este sentido, la importancia de trabajar con la memoria autobiográfica y la memoria episódica, ayudando a las personas a reconectar con su identidad y generar bienestar.

Probada ya en más de 100 residencias de nuestro país, la incorporación de Envita al programa de innovación abierta de la farmacéutica Lilly ha dado más protagonismo a esta línea terapéutica dentro de su estrategia. Y no sólo eso: la startup ya ha comenzado a trabajar con centros de día, servicios de ayuda a domicilio y está explorando más aplicaciones en salud mental y discapacidad intelectual.

Además, Envita colabora con la Fundación Abanca para empoderar a personas mayores de 60 años a aplicar la metodología por sí mismas. Este enfoque demuestra la voluntad de la empresa de democratizar el acceso a la herramienta y extender sus beneficios a un público más amplio.

El siguiente paso para Envita es hacer que la tecnología sea más usable, sencilla, resiliente y escalable. La usabilidad es clave, así como la seguridad, especialmente al considerar la integración con instituciones públicas. La empresa reconoce la necesidad de abordar los desafíos de seguridad y trabaja en la implementación del Esquema Nacional de Seguridad. "Estamos construyendo con nuestro CTO este departamento y la verdad es que es el reto que tenemos por delante cada año que viene para que esto pueda escalar de verdad y con garantías", detalla Lopez.

Por si fuera poco, la empresa ya está probando la inteligencia artificial para enriquecer y automatizar la generación de contenido relevante. De la mano del centro tecnológico Gradiant, radicado en Vigo, se está trabajando en esta línea para ayudar a "personalizar aún más y de forma más ágil los cuidados y las actividades que se tienen con las personas mayores".

Con un equipo multidisciplinar de ocho personas, la startup planea asimismo expandirse en 2024 a nuevos mercados internacionales donde el uso de la historia de vida está muy extendida, pero necesitan de una herramienta que facilite su implantación. "Los países anglosajones y nórdicos, que es donde tenemos las referencias, de donde estamos aprendiendo, parece que tienen todo el sentido para empezar por ellos", concluye Noelia López.

