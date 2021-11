Así son los D+I Innovation Awards, impresos en 3D, que premiarán lo mejor del sector digital en 2021

Este jueves se entregarán en Madrid los D+I Innovation Awards 2021, unos galardones que buscan premiar la labor de los puntales más destacados del año en el sector.

Se trata de unos premios de prestigio, elegidos por reputados miembros del ecosistema (analistas independientes, directivos de primer nivel, académicos y la propia plantilla de D+I) que aspiran a convertirse en el máximo reconocimiento a la innovación y disrupción en habla hispana.

Si la transparencia y honestidad son ya valores innovadores en sí mismos, no lo es menos la propia estatuilla que recibirán los ganadores de estos premios. Impresos en 3D, los D+I Innovation Awards son una viva muestra de los avances tecnológicos y el potencial disruptor de la transformación digital que estamos afrontando.

Para dar forma a estas estatuillas, D+I ha contado con la empresa ABAX Innovation Technologies, la cual ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo para convertir el logo de esta publicación en una figura reproducible en tres dimensiones.

"Con una malla Voronoi vaciamos un sólido y sólo imprimimos sus paredes que a su vez están formadas por una red llena de huecos. Esta estructura está creada a partir de una interpolación geométrica. Todo ello le da un aspecto muy diferente y artístico a cualquier objeto común que se quiera imprimir", explican desde la compañía especializada.

La estatuilla de los D+I Innovation Awards, todavía sin incluir el nombre de los ganadores y algunos detalles finales.

En este caso, esta técnica fue usada para las letras 'D' e 'I', así como para el signo '+'que las une. "Están fabricadas en tecnología FDM (modelado por deposición fundida) con el material PLA ácido poliláctico que se compra en filamento y que se extruye formando capas hasta que se va conformando el objeto. La impresión se ha realizado con un ajuste específico para Voronoi o piezas finas", detallan.

Son un total de diez estatuillas las que se han impreso con esta tecnología de impresión 3D, una por cada una de las categorías que se reconocerán en los D+I Innovation Awards: Mejor startup o scaleup del año, Mejor aceleradora o incubadora del año, Mejor inversor del año, Mejor proyecto de digitalización del año en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización del año en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO del año, Mejor proyecto de investigación del año, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.

El potencial de la impresión 3D

La elección de una tecnología como la impresión 3D y de esta compañía en particular no es baladí. Como presumen desde la enseña, "la gran precisión de nuestra maquinaria permite a nuestro servicio de impresión realizar piezas de alta calidad. Desarrollamos y fabricamos nuestra propia maquinaria 3D y ofrecemos servicios de consultoría y formación en 3D".

ABAX Innovation Technologies realiza procesos de fabricación aditiva para los sectores industrial, sanitario y el de la publicidad y comunicación. Cuenta para ello con más de 30 máquinas de impresión 3D de tecnologías FDM (modelado por deposición fundida) y SLA (estereolitografía).

"Nuestros clientes del sector industrial consiguen grandes ventajas al introducir la tecnología 3D en sus fábricas como ahorros de costes e incremento de posibilidades en diseño de prototipos, series cortas, personalización y fabricación propia de repuestos y útiles", añaden los expertos de ABAX.

ejemplos de formas complejas y que requieren de gran precisión que pueden imprimirse en 3D. Foto: ABAX 3D Tech.

Tal y como explican desde la empresa, "la impresión 3D es muy conocida para la fabricación de prototipos y primeras series pero no lo es tanto en lo referido a su aportación al mantenimiento. En ABAX opinamos que muy pronto no habrá un solo departamento de mantenimiento de empresa industrial que no tenga una impresora 3D que realicen impresión de polímeros por FDM. Su coste es muy pequeño en comparación con todo lo que pueden solucionar en mantenimiento, de forma que se recupera la inversión muy rápido".

Hablamos de un gran potencial desde las piezas más sencillas como soportes hasta la impresión de repuestos descatalogados que ya no se puedan comprar. "Para ello en Abax ofrecemos también el servicio de escaneado e ingeniería inversa. Lo estamos también haciendo para muchas empresas que están optando por digitalizar sus inventarios y así poder imprimir en el momento y en el lugar que necesitan un recambio, ahorrando costes de almacenamiento y posible obsolescencia", detallan.

"Estamos también muy introducidos en el sector salud. Trabajamos con distintos hospitales para los que realizamos biomodelos. A partir de las imágenes de un TAC, podemos obtener una representación fidedigna del órgano que se quiera estudiar. Con ello se realiza una mejor planificación y preparación de las cirugías, se consigue una mayor seguridad para médicos y pacientes y un ahorro del tiempo de la cirugía. Fabricamos además prótesis, herramientas, guías quirúrgicas e instrumental", concretan.

Además, hemos de recordar que la impresión 3D es por definición sostenible ya que además de utilizar sólo el material necesario sin desperdicios, permite que la materia prima que se use sea reciclada. En muchos casos el hecho de que el material sea reciclado, no le hace perder propiedades técnicas.

Un jurado de excepción

La entrega de los D+I Innovation Awards tendrá lugar este jueves en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Estos galardones buscan señalar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Los miembros del jurado de los D+I Innovation Awards 2021: Paco Bree (Deusto Business School), Teresa Rodríguez de las Heras (UC3M), David Cierco (FundacióN Alianza Digital 2030), José Antonio Cano (IDC), Víctor Calvo-Sotelo (DigitalES), Francisco Hortigüela (Ametic), Mónica Villas (profesora y asesora) y Julio Miravalls (periodista).

Será una oportunidad de unir a todos los agentes clave de esta industria en un mismo espacio para el networking, con la asistencia prevista de más de 300 profesionales del sector.

