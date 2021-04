Un ‘google maps’ que localiza aparcamiento para personas con movilidad reducida

Cuando una persona con movilidad reducida viaje a un municipio diferente al suyo o se desplaza a una zona de su misma ciudad que no conoce es complicado localizar dónde hay una plaza de aparcamiento. Esta falta de información es el origen del desarrollo de un sistema de localización que ha creado la startup Park4Dis y que ha quedado semifinalista internacional en los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social y ya está presente en más 230 municipios de España, Portugal e Italia.

Es una web-app que permite planificar un viaje. Así, en su versión básica, una vez el usuario está en el coche funciona como una capa más de ‘google-maps’ que señala dónde hay plazas de aparcamiento y puede llevar al usuario hasta ellas, explica a D+I su creador Carlo Castellano.

En la actualidad está plataforma tiene registradas 36.000 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Castellano asegura que han contactado uno a uno con todos los municipios españoles de más de 20.000 habitantes para conseguir estos datos, aunque la plataforma también se complementa con la información suministrada por sus usuarios, una vez valida con geoposicionamiento.

“Es un proyecto personal que decido emprender ante las complicaciones que encontraba cuando viajaba para localizar plazas reservadas para personas con movilidad reducida”, señala Castellano, que remarca que para sus usuarios ubicar estas plazas es fundamental para “tener autonomía”.

“Sabía que esto no me pasaba solo a mí”, apunta el fundador de esta startup, que recurrió al apoyo de la Fundación ONCE y su programa de emprendeduría para personas con discapacidad. Así pudo constituir esta startup en abril de 2019, tras unos meses previos de investigación para el desarrollo de su aplicación.

Información sobre la normativa

Otra de las motivaciones que impulsaron a este informático a desarrollar esta aplicación fue luchar contra “el desconocimiento generalizado de la normativa”, ya que está sujeta a la regulación de cada municipio, por lo que puede variar de uno a otro, explica Castellano.

Para ayudar a sus usuarios, esta plataforma resume la información de cada municipio “para que todo el mundo lo pueda entender”. Además, permite notificar a las autoridades municipales si hay alguna incidencia o una infracción relacionada con una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

En la actualidad, Park4Dis está desarrollando un proyecto piloto con Ikea para controlar el uso de estas plazas de aparcamiento en sus centros de comerciales.

Lucha contra el fraude

Otro de los proyectos que está llevando a cabo esta plataforma está centrado en la lucha contra el fraude de la tarjeta europea para personas con movilidad reducida. “Existen dos tipos de tarjeta para el usuario que es conductor y para cuando el usuario es el acompañante en ese vehículo. El 85% de este segundo tipo de tarjetas se utiliza para ir a trabajar, al centro comercial o la playa porque la información de la titularidad está en el reverso de la misma”.

“Estamos trabajando en implementar diferentes tecnologías: código QR, tarjeta RFID y biometría para identificar quién es la persona que ha aparcado y el titular. El agente de Policía podrá acceder a esta información escaneando a través de la propia app de Park4Dis con un perfil particular”, explica Castellano.

Este proyecto se enmarca en su estrategia de Smart Human City: “Estamos planteando un cambio de paradigma con el Real Patronato de Discapacidad, el CERMI y la Fundación ONCE para modificar la normativa española y permitir que el usuario esté en el centro de los proyectos de las ciudades inteligentes”.