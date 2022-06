Plan de Modernización Digital de Extremadura: así es ahora y así será en 2024 la vida de Marta, Juan, Maiko y Adriana

Marta, natural de Coria, vive fuera de Extremadura con su familia porque no encontró un trabajo acorde al esfuerzo que sus padres hicieron para que ella estudiara en la universidad pública regional.

A su madre, que regenta una mercería familiar, le acaban de diagnosticar Alzheimer. Quizá a Marta le haya llegado el momento de regresar e iniciar su propio negocio. No sabe por dónde empezar. ¿Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud...?

La información que encuentra en internet desde su móvil no es clara. Hay múltiples portales de diferentes administraciones que hacen referencia a ayudas al retorno. No hay un teléfono único de información. Tras contactar con el que aparece en el portal ciudadano tiene siete números a los que llamar, diferentes correos a los que dirigirse y portales en internet que no se parecen. Está sobrepasada.

Piensa que la agilidad, simplicidad, rapidez y asistencia que permite la era digital no ha llegado todavía a Extremadura. Es clave si quiere ser competitiva en su idea de negocio.

Juan es de Villafranca de los Barros y acaba de aprobar las oposiciones como auxiliar administrativo. Por sus experiencias laborales anteriores, estaba acostumbrado a manejar expedientes electrónicos y se ilusionó al ver cómo las normas para la administración también exigen su actuación electrónica.

Sin embargo, en su nuevo puesto como funcionario, compuesto por un monitor, ordenador personal y teclado, se acaba de dar cuenta de que la mayoría de los expedientes no están informatizados. La mayor parte de su tiempo se centra en escanear documentación y clasificarla. Si Marta estaba sobrepasada, Juan se siente defraudado.

Mala Power Company es una multinacional asiática dedicada a la promoción, ejecución y mantenimiento de infraestructuras de riego inteligentes que generan energías limpias y ofrecen información continua a los agricultores. Han tomado la decisión de expandirse por Europa y sus asesores han recomendado Extremadura.

Maiko es el nuevo responsable de la empresa para su nueva ubicación y ha llegado el momento de descubrir todo sobre este nuevo lugar. Recurre al portal web de la administración autonómica, pero no encuentra la opción habilitada de idioma y, en el buscador, al incorporar la palabra language, no aparece nada.

Con el traductor de su móvil, identifica una noticia en la que aparece una imagen de un cultivo y hace referencia a proyectos aprobados a jóvenes agricultores, pero no aparece ningún contacto… Maiko huele el riesgo de invertir en una región de la que es muy difícil conocer cosas desde el exterior.

Empleo en la administración digital

Marta estaba sobrepasada; Juan, defraudado; y Maiko, temeroso… Adriana, por último, está agotada de trabajar de noche. Volvió a su Extremadura desde Singapur por la Covid-19 y tiene la suerte de seguir trabajando para una empresa que presta servicios a grandes compañías y gobiernos asiáticos inmersos en procesos de trasformación digital. Pero de noche.

Al buscar 'Empleo Junta de Extremadura' en internet aparece el acceso al canal de empleo público del portal ciudadano de la Junta. Señala 'todos' entre los perfiles para filtrar la búsqueda pero no comprende lo que significan otros criterios a los que se hace referencia como Cuerpo/Grupo, Tipo de Convocatoria, Auxiliar o Agente Natural. Es un lenguaje demasiado técnico, no tiene nada que ver con las ofertas de empleo del mercado laboral.

Adriana no comprende que no haya empleo para la Administración digital. Lo tiene claro: no va a encontrar trabajo.

Estas cuatro historias aportadas por la propia Junta de Extremadura son claves para entender qué es el Plan de Modernización Digital de la región, de aplicación hasta 2024. Cuando llegue ese año, quizá historias como estas empezarían de una manera más positiva.

"Desde su puesta en marcha, los nuevos servicios electrónicos han permitido un ahorro neto de 28 millones de euros para los ciudadanos". Ignacio García Peredo, secretario general de Administración Digital

"Queremos transformarnos en una organización abierta y cercana en las relaciones con las personas, con proactividad en la detección de necesidades y en la adopción de soluciones que impulsen la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida en Extremadura", explican desde la Junta.

Para ello, "utilizaremos la tecnología como palanca para facilitar el tránsito a un modelo de gestión que, mediante el uso de información, ofrezca menores tiempos de respuesta y una relación personalizada".

Cuatro prioridades

El plan cuenta con cuatro prioridades: ofrecer relaciones cómodas a la ciudadanía; orientar la actuación al dato, protegiendo la información y garantizando su acceso; ser transparentes en la planificación y adquisición y prestación de servicios; y adecuar las capacidades a las necesidades de la gestión pública.

La propia estrategia reconoce que existen algunos riesgos inherentes a los objetivos anteriores. Algunos de ellos son no ofrecer resultados tangibles a la sociedad y la organización a corto, medio y largo plazo; la dificultad de involucrar a toda la organización en la concienciación sobre los beneficios que un uso adecuado de la información; o la dificultad de concienciación sobre la "imperiosa" necesidad de converger en soluciones comunes que redunden en el interés y beneficio de todos.

El secretario general de Administración Digital, Ignacio García Peredo, compareció hace unos días ante la Comisión de Administración Pública para informar del estado de ejecución del Plan de Modernización Digital, que se aprobó en diciembre de 2020.

Destacó que, hasta la fecha, los nuevos servicios electrónicos puestos en marcha han permitido un ahorro neto de 28 millones de euros para los ciudadanos al haberse incrementado el número de trámites disponibles por esta vía.

Del mismo modo, se han identificado 132 proyectos para dar respuesta a las necesidades que se deben abordar desde el ejecutivo regional durante el 2022 y recientemente se ha adjudicado un contrato, por importe de 17 millones de euros, financiado con el Programa Operativo 2014 -2020 Fondos FEDER, para la transformación digital del puesto de trabajo por los que se adquirirán licencias, equipos informáticos que permitan generar mayor eficiencia interna y que los empleados públicos desarrollen sus funciones en un entorno seguro, presencial o virtualmente.

García Peredo se refirió a los avances del plan que ya se han materializado. Por ejemplo, a la hora de intentar ofrecer relaciones cómodas a la ciudadanía, una de las prioridades, ha destacado el nuevo portal corporativo (beta.juntaex.es), en fase de pruebas, con una imagen renovada, y que ofrecerá una experiencia al usuario diferencial al convertirse en el futuro punto de acceso general electrónico a los servicios y trámites.

La nueva vida de nuestros protagonistas

Tanto los avances ya realizados como, sobre todo, los que están por llegar hasta 2024, sitúan a Marta, Juan, Maiko y Adriana, en una tesitura muy diferente. Así serán sus vidas en tres años si todo sale sobre lo previsto.

Marta sigue viviendo fuera. Marta, que ya cuenta con facilidades relacionadas con la enfermedad de su madre en cuanto a teleasistencia y prestación de servicios, recibe en la cuenta de su red social favorita una comunicación de servicio @Tuatención informándole sobre los servicios de asistencia personalizada a los que puede acceder abriendo un chat desde un enlace.

Imagen promocional del Plan de Modernización Ciudadana.

Decide iniciar una conversación en el chat del portal www.juntaex.es sobre su interés en retornar a Extremadura. La primera interacción es con el Asistente Virtual, que facilita información sobre los trámites de ayudas al retorno que hay disponibles. Al tiempo se le anticipan las preguntas frecuentes que hacen otros usuarios. Marta, en 2 minutos, ya sabe que su tierra la ayudará a regresar.

En 24 horas, ya tiene en su mail todas las propuestas canalizadas a través de la administración que le pueden servir para plantear un futuro en su tierra. Incluso se ha sorprendido cuando ha recibido un mail de los órganos educativos con información sobre una posible escolarización de sus hijos. Piensa que ha llegado el momento de volver.

Juan vive un día más como funcionario, pero muy diferente al que se encontró al acceder al puesto. Al encender su ordenador ya tiene configurado su puesto de trabajo para acceder a todas las aplicaciones acordes a sus funciones disponiendo de contenidos audiovisuales sobre sus funcionalidades y tareas.

Desde el Escritorio del Empleado puede realizar el control horario, petición de vacaciones, etc. así como acceder a la información del servicio y a los cursos de formación. Pero lo mejor es que no hay casi papel. Su función de gestión documental y archivo consiste en realizar labores de verificación, corrección y validación de documentación que empezó a escanearse años atrás.

Le gusta ver que los robots de escaneo y reconocimiento aprenden de las validaciones que él realiza y que su trabajo se ve reflejado en los datos abiertos que ofrece la Junta.

¿Y Maiko? Maiko ha logrado convencer a la multinacional de que Extremadura es el mejor lugar para invertir. Por fin ha podido acceder a una web, la de la Junta, que da todo tipo de detalles sobre la región.

No es una necesidad, es una obligación

También ha sido clave el hecho de que, al registrar la solicitud, un asistente virtual le ofrece la oportunidad de iniciar otros procesos relacionados como subvenciones, impuestos o permisos de otras entidades públicas.

Además se le designa un empleado para guiarle y ayudarle en todo el proceso y coordinarse con otros servicios y unidades administrativas. En Mi espacio tiene constancia de todas las comunicaciones y el tiempo estimado de las fases del procedimiento. Es una experiencia gratificante. Un trato personalizado y diferenciador que genera mucha confianza porque los plazos se están cumpliendo.

Y por último, Adriana. Esta vez, al incluir 'Empleo Junta de Extremadura' en el navegador es redirigida al Tema Empleo en el portal www.juntaex.es. Un gran buscador invita a escribir lo que necesita y tiene la posibilidad de abrir el chat que aparece en un lado.

Sobre la página tiene la opción de seleccionar 'trabaja con nosotros' u 'ofertas de empleo en Extremadura'. Hay textos relacionados con ambos títulos que permiten intuir su contenido.

El programa ofrece la oportunidad a personas de diferentes perfiles, desempleadas, jóvenes, etc., adquirir competencias, habilidades y conocimientos sobre ámbitos profesionales relacionados con la era digital como diseño de servicios, seguridad de la información o gestión de proyectos, y adquirir experiencia durante un tiempo limitado en la Junta de Extremadura, retribuyéndose el trabajo.

El mercado de proveedores de productos y servicios digitales es otra cosa. Pero se ofrece la posibilidad a profesionales, autónomos y PYMES de proveer a la administración autonómica y sus organismos públicos productos/servicios categorizados, con la finalidad de incrementar el acceso a la contratación con el sector público y la competitividad del tejido productivo extremeño.

Adriana ya tiene otro horizonte laboral en su tierra, a la que volvió por la crisis de la Covid-19, una crisis que, como se ve con el ejemplo de Extremadura, ha puesto sobre aviso a las administraciones públicas: tender puentes con la ciudadanía gracias a la digitalización no es una necesidad, es una obligación.

