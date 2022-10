La quinta edición de Valencia Digital Summit hace historia con un crecimiento del 140%

Valencia Digital Summit ha demostrado en su quinta edición que el ecosistema innovador valenciano continúa con su crecimiento exponencial y que la Comunidad Valenciana se ha consolidado como hub tecnológico internacional de referencia.

El evento, organizado por Startup Valencia y que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha reunido a startups, aceleradoras, inversores y agentes clave del ecosistema innovador internacional ha experimentado un crecimiento del 140% en asistencia presencial respecto a la pasada edición.

Un rotundo éxito que arroja unas cifras de récord: más de 12.000 asistentes de 35 países distintos, más de 450 ponentes de reconocido prestigio mundial y más de 400 inversores tanto nacionales como internacionales con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en el próximo año.

Importantes anuncios

El encuentro ha sido escenario de importantes anuncios en el panorama innovador y tecnológico mundial. Stéphane Paillard, CEO de la compañía francesa Agily y ponente en VDS2022, ha avanzado en primicia durante su intervención en el evento la adquisición de un importante corporate venture builder francés fundado como una unidad de negocios de la famosa incubadora The Family.

Valencia Digital Summit ha servido para visibilizar y poner en valor el trabajo que se desarrolla en la Comunidad Valenciana, así como para destacar el talento y la tecnología made in Valencia.

En VDS2022 se han presentado los datos del Observatorio de Startups de la Comunidad Valenciana, desarrollado por Startup Valencia. Teresa García, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y Virginia Sánchez, managing director en Zubi Labs, han sido las responsables de exponer los datos de este informe que destaca que en 2022 el ecosistema ha experimentado un crecimiento del 12,5% respecto a 2021 y que cuenta con más de 1.130 nuevas startups, un 12% más que en el ejercicio anterior.

El documento también recoge que el 68% de las startups valencianas ha aumentado su plantilla y crea puestos de trabajo de alto valor añadido.

Valencia Digital Summit 2022 ha analizado las últimas tendencias tecnológicas e innovadoras para sectores estratégicos de la Comunidad Valenciana.

Ha sido el caso del foro Aeroespacial, diseñado en colaboración con AEROCAS (Aeropuerto de Castellón), donde se ha expuesto el su potencial de esta infraestructura como clave para la implantación de proyectos empresariales del sector aeroespacial y vivero de empresas para el desarrollo de iniciativas de I+D+i.

A lo largo de tres sesiones en las que han participado la secretaria autonómica de la Conselleria de Economía, Empar Martínez; y la directora general de Aerocas, Blanca Marín; la Universitat Politècnica de València (UPV), Espai Aero, Val Space Consortium, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos (COIAE-AIAE) y las compañías Arkadia Space, PLD, COMET Ingeniería y NAX Solutions, se han analizado los atractivos que ofrece la Comunidad Valenciana para el sector aeroespacial y las bases para el desarrollo de esta industria y han dado a conocer experiencias de investigación y casos de éxito de empresas valencianas.

También se ha desarrollado el foro Puertos y Logística, promovido por Opentop, el Hub de innovación de Valenciaport, punto de encuentro de inversores, startups y corporaciones del sector para analizar los desafíos que enfrentan los puertos.

El 'Networking' ha sido una constante en la quinta edición de Valencia Digital Summit durante sus dos jornadas de ponencias.

Entre los grandes retos a los que tiene que responder el sector destacan el crecimiento de la demanda de servicios logísticos que empujan a la búsqueda de capacidad y eficiencia o la acuciante necesidad de reducir la huella de carbono de las operaciones portuarias.

La innovación y la tecnología se perfilan como las herramientas idóneas para hacer frente a estos desafíos, pero el carácter tradicional de los puertos puede provocar que la adopción de estas soluciones disruptivas se lleve a cabo con mayor lentitud de la deseada.

VDS2022 también ha acogido el Foro de Salud, organizado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que ha contado con la participación de Sonia Tirado, directora general de Innovación.

Trebellar y Delivers Ai triunfan en VDS2022 Competition

Por otra parte, las startups premiadas en VDS2022 Competition han sido Trebellar, en la categoría Seed, y Delivers Ai, en la categoría Growth.

La startup Trebellar, fundada por dos españoles con sede en EEUU, unifica y analiza los datos generados por los edificios para que puedan utilizarse de manera efectiva. Trebellar aporta inteligencia a los edificios, haciéndolos más sostenibles, eficientes y confortables convirtiéndose en el sistema de participación de todos los stakeholders de la edificación.

En cuanto a Delivers Ai, se trata de una startup de origen turco con oficinas en Londres, Estambul y Dubai. Ha desarrollado un robot que ofrece un servicio de entrega de comida, alimentos y paquetería bajo demanda. Está diseñado para entregar de forma totalmente autónoma productos desde las tiendas hasta la puerta del cliente, combinando tecnología de navegación de última generación con un diseño atractivo.

Un jurado internacional formado por profesionales de reconocido prestigio como Sébastien Lefebvre, socio del venture capital francés Elaia; Nelly Markova, directora de la firma inglesa de capital riesgo Molten Ventures; Rachelle Young, program director en The Next Web (TNW), principal evento tecnológico del ecosistema tecnológico de Amsterdam impulsado por el diario económico Financial Times, y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, moderados por Paloma Mas, de Plug and Play, han sido los encargados de elegir entre Trebellar, Arkadia Space, Mojito360, Exheus, Reental, Proky, Delivers.ai, Drill Surgeries, BizAway e IDNow a las triunfadoras de la categoría Seed y Growth.

La galardonadas han sido premiadas con un stand en VDS2023, un stand en TNW València y entradas para TNW Amsterdam.

Tras la entrega de premios, Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora del Gobierno de España; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana; Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia; Nacho Mas, CEO de Startup Valencia y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, han participado en la ceremonia de clausura.

Evento tecnológico internacional

Desde su primera edición en 2018, Valencia Digital Summit ha registrado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico de referencia a nivel global. La última edición, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2021, generó un impacto económico de más de 4,8 millones de euros.

El encuentro, en el que participaron líderes de compañías de prestigio mundial como Airbus, Google o Amazon, y startups consolidadas como Jeff, Jobandtalent o Gorillas entre otras, reunió presencialmente a más de 5.500 personas y más de 5.000 asistieron online. El 20% de los asistentes tenía procedencia internacional y se dieron cita personas de hasta 25 países distintos.

Por su parte, Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa a las startups de la Comunidad Valenciana y es referente del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas.

La entidad cuenta actualmente con más de 300 asociados y con la colaboración de Jeff, GoHub (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell) y Google for Startups como Global Partners; Dekalabs, Wayra (Telefónica), Elewit (Red Eléctrica), Zeus Smart Vision Data, Plug and Play, BigTranslation (BigBuy), Opentop Valenciaport Innovation Hub (Puerto de Valencia), HP, Helloprint y BBVA como Corporate Partners; y Transparent Edge Services, Sales Layer, DWF-RCD, Damm, Aktion Legal, Fresh People, Voicemod, Sesame, Glovo, Zubi Group, GeeksHubs, Itera y OVHcloud como Partners.

