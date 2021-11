Acelerador de partículas en San Felices de Buelna: 'dos en uno' (industria 4.0 y desarrollo rural) con implicación pública

San Felices de Buelna, cerca de Torrelavega, es un pueblo de Cantabria que no llega a los 3.000 habitantes. Realmente, es un conjunto de nueve pedanías diseminadas la más pequeña de las cuales solo contabiliza 9 vecinos y, la más extensa, apenas llega a los 600.

La industria, como buena parte de la comarca del Besaya, es el principal sustento y eso tiene mucho que ver con la presencia en la zona de Leading Metal-Mechanic Solutions, una compañía dedicada al diseño de prototipos y mecanismos de precisión.

Esta compañía acaba de recibir un gran espaldarazo por parte del gobierno de Cantabria, en un gesto de la administración autonómica por el desarrollo económico de la zona y que supone un paso más en favor de la industria del futuro.

La sociedad pública SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria que dirige Javier López Marcano, va a aportar nada menos que 3,6 millones de euros en tres años para el desarrollo de un nuevo proyecto de energía de fusión y acelerador de partículas dirigido a grandes infraestructuras científicas.

No conviene olvidar en qué contexto se enmarca una decisión como esta. Hace unos meses, D+I reveló que un Mapa del Ecosistema de Innovación de Cantabria, elaborado por la Fundación Tecnalia reconocía que la despoblación, la transición energética y el salto a la industria 4.0 eran los grandes retos de la región.

Este Mapa, cabe recordar, se elaboró en el marco del proyecto europeo TetRRIS (Territorial Responsible Research and Innovation and Smart Specialization), en el que Cantabria será región piloto junto con otros tres territorios de Alemania, Finlandia y Rumanía para la integración sistemática de prácticas de Innovación e Investigación Responsable (RRI).

El caso es que, precisamente ayudas como la concedida a esta empresa radicada en San Felices de Buelna, agrupan claramente, al menos dos de esos tres retos de una tacada.

Un centenar de empleos más

Y es que el proyecto de la citada compañía, de marcado carácter industrial y cuyo presupuesto sobrepasa los 15 millones de euros, supondrá, asimismo, la ampliación de sus instalaciones y la creación de un centenar de puestos de trabajo en la zona.

Un 'dos en uno' (industria 4.0 y desarrollo rural) en el que el Gobierno de Cantabria ha querido implicarse de una manera decidida.

Con esta inyección económica, concedida en el marco de las ayudas a la mejora de la competitividad industrial convocadas por Sodercan, el ejecutivo regional ayudará a la filial del Grupo Leading a impulsar un modelo tecnológico de alto valor añadido en otras grandes infraestructuras científicas de fusión y aceleradores de partículas.

Concretamente, ese modelo está orientado al desarrollo y a la preindustrialización de sistemas de protección para un reactor experimental de fusión, utilizando para ello nuevos materiales, nanorecubrimientos y uniones especiales en las que Leading viene trabajando desde hace años, según explican desde el gobierno cántabro.

"Es un proyecto grandioso que va a situar a Cantabria en el top mundial de la fabricación de este tipo de componentes" (M. A. Revilla, presidente de Cantabria).

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, han visitado recientemente las instalaciones de la compañía junto con el alcalde de San Felices de Buelna, José Antonio González-Linares, y el presidente del grupo Leading, José Emilio Alonso.

Revilla ha calificado de "grandioso" este nuevo proyecto de "absoluta vanguardia tecnológica" puesto en marcha por Leading, una empresa que va a situar a Cantabria en el "top mundial" de la fabricación de este tipo de componentes.

"Aquí se crea y se vende tecnología punta", ha dicho el presidente, que ha puesto en valor, especialmente, la elevada cualificación de los trabajadores, 280 en todo el grupo.

Finalmente, ha reiterado la apuesta del gobierno autonómico por la industria y se ha mostrado optimista sobre el futuro del sector en Cantabria.

Por su parte, Marcano ha destacado que la empresa Leading de San Felices de Buelna "sintetiza perfectamente" algunos de los grandes objetivos de la Consejería Industria.

Según ha apuntado, se trata de una compañía "en constante crecimiento y permanente estado de innovación que produce tecnología", lo que, a su juicio, justifica el apoyo que el gobierno cántabro viene prestándole en los últimos años a través de las líneas CRECE, INNOVA y, en esta ocasión, con las ayudas a la competitividad industrial.

La historia de la empresa en San Felices de Buelna

Fundada en 1972, Leading Metalmechanic Solutions se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de mecanizados de precisión, prototipos, series cortas y producciones en serie de componentes, además de utillajes y modelos de fundición, en diversos tipos de materiales, tanto férricos como no férricos (aluminio, bronces, latones, titanio, etc.), y en todas sus formas productivas (forjados, laminados, fundiciones, etc.).

Está presente en una gran diversidad de sectores industriales, como automoción, metalúrgico, aeronáutico, defensa, ferroviario, nuclear, petroquímico, etc. Su transformación hacia el 4.0, siempre constante, está beneficiando también al desarrollo socioeconómico de Cantabria.

El presidente de la compañía, José Emilio Alonso, en este sentido, ha agradecido el apoyo del ejecutivo regional, que viene a respaldar los 50 años de vida que próximamente cumplirá la empresa y su contribución a la generación de empleo y riqueza en San Felices de Buelna y en Cantabria.

Esta actuación financiada por el Gobierno de Cantabria es complementaria a la participación de Leading en el proyecto de fusión nuclear del ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

ITER, otro proyecto 'top' para la compañía

La firma cántabra ha resultado adjudicataria de un contrato de aproximadamente 300 millones de euros, el mayor contrato industrial de la historia de la comunidad autónoma, cuya ejecución conllevará la creación de otros 140 puestos de trabajo.

El grupo Leading, a través de su filial Leading Metal-Mechanic Solutions, ha sido seleccionado para el desarrollo y la fabricación de los denominados First Wall Panels (FWP's) que componen el interior de la máquina de fusión nuclear 'Tokamak' del ITER, el proyecto de investigación en energía de fusión más importante del mundo.

Los FWP's son el elemento fundamental del reactor ITER. Su función es confinar la reacción de fusión nuclear a través de una pared de 440 intercambiadores de calor encargados de refrigerar el sistema de los millones de grados que se generan y de proteger la estructura de acero, los imanes de campo toroidales superconductores del calor y los neutrones de alta energía producidos por las reacciones de fusión.

De esta forma, un sistema desarrollado en Cantabria "será el primero en la historia de la humanidad en contener la energía del sol en la Tierra", tal y como presumen desde el gobierno regional.

El ITER es un proyecto internacional liderado por la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y China con el objetivo de demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear mediante la construcción del reactor Tokamak en Cadarache, en el sudeste de Francia.

Supondrá un coste de 24.000 millones de euros, aproximadamente, y es el quinto proyecto más costoso de la historia después del Programa Apolo de la Estación Espacial Internacional, del Proyecto Manhattan y del desarrollo del sistema GPS.

