Baleares suma drones-policía a su tecnología para mejorar la protección del pez peine, un manjar en peligro

La lucha por protegerle no es nueva. En Baleares se le llama raor, en España se le puede conocer como pez peine y, en terminología científica, es el Xyrichtys novacula. Se llame como se llame, esta especie tiene un problema: su población está menguando.

Está en peligro porque se trata de un manjar culinario que atrae a pescadores de diferentes latitudes. Por eso desde hace tiempo el gobierno regional impuso una veda que arranca en septiembre y que suele limitar las capturas -el año pasado fue de 50 unidades por licencia y día.

D+I ya se hizo eco en su momento de que las autoridades para contener la presión que la pesca y el turismo ejercen sobre esta especie, estaba recurriendo a algoritmos que permitieron desarrollar un proyecto que, gracias a la inteligencia artificial, permitía el seguimiento y monitorización tanto de los ejemplares como de la actividad humana en torno a ellos. Todo ello, en la Bahía de Palma gracias a una iniciativa de Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), institución formada por el CSIC y la Universitat de les Illes Balears.

[Algoritmos para contener la presión pesquera de la Bahía de Palma por la búsqueda de un manjar llamado pez peine]

Este año la región insular va a sumar otro proyecto tecnológico a sus sistemas de protección de esta especie. Esta vez en la zona de Ibiza. Allí, el Consell Insular de esta isla -órgano asimilable a una diputación provincial en la Península- ha realizado, a través del servicio de pesca del Departamento de Medio Rural y Marino, una muestra en la reserva marina de Tagomago, del servicio de vigilancia pesquera, que realizan los encargados de la inspección desde mar y desde tierra, con la novedad de un dron con cámara de alta definición que se ha adquirido para este fin.

Hasta el lugar se desplazaron el director insular de Medio Rural y Marino, Joan Marí, así como los inspectores técnicos que han puesto en marcha este nuevo dron con el que realizan las tareas de vigilancia en las zonas protegidas de la isla de Ibiza.

Este nuevo instrumento de protección de los recursos marinos se usó por primera vez este verano y actualmente ya está a pleno rendimiento con la finalidad de reforzar las obras de cara a la reciente apertura de la veda del raor el pasado día 1 de septiembre.

En este sentido, el director insular de Medio Rural y Marino, Joan Marí, ha señalado que "de lo que se trata es de intensificar las tareas de control de pesca en la isla de Ibiza, por un lado con la adquisición de una embarcación más rápida y por otro con la incorporación de un nuevo inspector por parte del Consell Insular, así como de dos inspectores más del gobierno balear que se incorporan a la isla de Ibiza para la vigilancia en reservas marinas para intentar que se cumpla la normativa".

[La 'escapatoria' de Baleares tras el año negro del turismo: un polo de innovación marina]

Asimismo, Marí ha recalcado que, además, la adquisición del dron permite "reforzar la vigilancia desde tierra y por mar con la colaboración también de todas las administraciones". Según el director insular, "hay que aumentar los controles ya que benefician en primer lugar a la naturaleza, y a todos los pescadores tanto recreativos como profesionales".

Por su parte, los inspectores de pesca han matizado que "ahora contamos con más herramientas que antes para controlar la pesca y cerciorarnos de que los pescadores realizan su actividad con los permisos necesarios, en las cantidades establecidas y respetando las diversas vedas".

En esta línea han recalcado que el dron sirve principalmente para controlar que "no se pesque donde no se pueda pescar", y han asegurado "se une como herramienta muy útil que nos permite llegar allí donde no es tan fácil ni rápido hacerlo con embarcación y, además de ofrecer una amplia resolución de la imagen, es un dron que permite hasta 40 minutos de vuelo, que es la duración de la batería", ha concluido.

Volviendo al proyecto del IMEDEA para la Bahía de Palma, cabe recordar que el proyecto se desarrolla en dos grandes bloques. Por un lado, se realiza un estudio de las embarcaciones de pesca. El proyecto desarrolla un sistema de monitoreo automático de las embarcaciones gracias a un sistema de adquisición de imágenes de alta definición y a algoritmos que permiten al ordenador reconocer el tipo de embarcación (pesca, velero) y su localización.

Este sistema basado en inteligencia artificial ha permitido un monitoreo continuo del tráfico de barcos en la zona protegida, y realizar una zonificación de las actividades recreativas que se realizan en la Bahía de Palma.

Entre otros, el sistema monitoriza en alta resolución el pico de presión pesquera que supone la abertura de la veda del pez peine que mejorará el entendimiento del estado de su explotación.

Descenso de la población

Por otro lado, desarrolla herramientas que facilitan la adquisición de información del estado de conservación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca y algas invasoras. Para ello se han fondeado una serie de cámaras subacuáticas en la reserva marina de la Bahía de Palma.

Las imágenes son clasificadas automáticamente por un sistema previamente entrenado con imágenes de peces de distintas especies, lo que permite cuantificar de manera automática la abundancia de peces. El sistema ha sido capaz de cuantificar el estado de las poblaciones de peces que habitan los fondos arenosos de la reserva marina.

Fruto de este monitoreo se ha detectado un descenso en la población de raor, que podría estar causado por una disminución en la presencia de un alga invasora de origen tropical que colonizó buena parte del área protegida.

Durante los próximos años el sistema de seguimiento automático permitirá estudiar si esta tendencia se confirma, pero los pescadores ya detectaron un descenso notable en sus capturas en la temporada de pesca de 2021.

