El arte digital se cuela en la ofrenda del Pilar de Zaragoza: un cabezudo 'tokenizado' como tesoro más buscado

No suele ser fácil imaginar que ciertas tradiciones arraigadas durante siglos puedan maridar a la perfección con los cada vez más imparables avances tecnológicos.

Por eso tiene tanto mérito lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza con los siguientes ingredientes: los personajes típicos de la ciudad representados como cabezudos -La Pilara, El Berrugón y La Forana-, los NFT's y el blockchain.

Todos sabemos cuál es el primer ingrediente, pero no todo el mundo está familiarizado con los otros dos. Un NFT (non-fungible token o token no fungible, en nuestro idioma) es un bien único en formato digital -una imagen, una publicación de una red social, un vídeo…- que, como único que es, lleva asociado un certificado de autenticidad.

El blockchain es, precisamente, la tecnología que está detrás de la verificación de esa autenticidad y, hoy en día, también está detrás de la verificación de aspectos como la trazabilidad de los alimentos, de las transacciones de criptomonedas...

Tenemos ya los tres ingredientes. Nos falta saber qué ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza con ellos. Y lo que ha hecho, en colaboración con la compañía tecnológica local Imascono, no es otra cosa que convertir cada uno de sus tres tradicionales cabezudos en tres piezas únicas de arte digital. Es decir, desde este año, la ciudad tiene a sus personajes físicos, pero también sus réplicas digitales únicas y exclusivas como bienes NFT.

Solo esos NTF's creados por el consistorio zaragozano tendrán el certificado de autenticidad y, en consecuencia, tendrán un valor sentimental (y por qué no económico) muy especial para aquel que los posea.

Y es ahí donde comienza el segundo paso en esta receta festivo-tecnológica que ha emprendido la administración local de la capital aragonesa con motivo de las celebraciones del Pilar, una de las más reconocidas del país.

¿Cómo conseguir los preciados NFT's de Zaragoza?

Todo parte de una idea tecnológica que ya fue todo un éxito el pasado año. Como cada 12 de Octubre, la ofrenda es obligada en la capital maña pero 2020 lo truncó todo. No hubo ni ofrenda ni tan siquiera fiestas.

El Ayuntamiento quiso mantener esta tradición y creó un metaverso -gemelo virtual de un entorno real- de la plaza del Pilar para celebrar una ofrenda on-line. A través de su teléfono móvil o de su ordenador, los ciudadanos que lo consideraron oportuno se sumergieron en un entorno virtual con todo lujo de detalles en el que, además, podían inscribir su nombre, elegir sus flores favoritas para confeccionar un ramo -también virtual- y, finalmente, depositarlo a los pies de la virgen.

"Fue un éxito total. El último año que pudimos hacer una ofrenda presencial (2019) participaron 112.000 personas. En la ofrenda virtual de 2020, la participación fue de más de 147.000 ciudadanos", recuerda con orgullo la concejala de Cultura, Sara Fernández, a D+I.

Este año, vuelve la presencialidad a la ofrenda del próximo martes, pero con una limitación de 20.000 participantes -la pandemia sigue obligando a extremar las precauciones-. Por eso la recreación virtual se mantendrá a través de la web ofrendadeflores.com, activa desde este sábado y hasta el próximo domingo 17.

Y, además, con mejoras. "Más escenarios, más actividades virtuales que se pueden realizar en la plaza, una ofrenda nocturna con fuegos artificiales…", explica la edil.

Sin embargo, la joya de la corona de este metaverso de la ofrenda serán los mencionados NFT's. Todo aquel que se quiera realizar la ofrenda virtual puede cumplir con la tradición, pero también divertirse con un juego que le puede resultar muy provechoso: buscar en ese escenario on-line una serie de cestas escondidas en la plaza del Pilar, distinguibles por contener los tradicionales 'adoquines' -caramelos de grandes dimensiones típicos de la ciudad-.

El NFT de La Pilara será uno de los que se sorteará durante las fiestas.

Pues bien, todos aquellos usuarios de la ofrenda virtual que encuentren una de esas cestas desde hoy hasta el martes y sigan las pertinentes instrucciones, entrarán en el sorteo diario de un pack que incluye cada uno de los mencionados NFT's.

"El pack contiene entradas para conciertos e incluso una experiencia turística en la ciudad, pero quizá lo más valioso de esta 'cesta regalo' sea el token porque quien lo tenga puede decir que tiene una obra de arte digital única en el mundo", recalca la concejala.

Los sorteos de las tres cestas con los NFT's de los Cabezudos se realizarán este sábado, mañana domingo y el lunes. Para el martes, el día grande, hay una cesta especial.

Y es que se sorteará un pack especial relacionado con el que iba a ser este año el pregonero de las fiestas, el futbolista local Ander Herrera, actualmente compañero de Messi en el Paris Saint Germain.

Los que entren en este sorteo recibirán una camiseta del Zaragoza firmada por "alguien que aquí es Dios" -reconoce la concejala refiriéndose a Herrera- y un NFT original del futbolista.

Evidentemente, lo que hagan con ellas los diferentes propietarios de estas cuatro piezas exclusivas ya es personal: desde conservarlas como un bien inmaterial único con un gran valor sentimental o coquetear con una subasta en el mercado 'cripto'.

Los ganadores de los NFT's recibirán una "pequeña formación para que estén familiarizados con qué supone y qué beneficios tiene ser propietarios de arte digital".

Ahora bien, desde la empresa Imascono, su CEO y cofundador, Héctor Paz, revela que "los ganadores de los NFT's recibirán una pequeña formación para saber cómo desenvolverse con este bien digital, ya que es algo con lo que la gente aún no está familizarizado".

No conviene olvidar que ha sido este mismo año cuando se ha producido la primera venta de arte digital en el mundo. Un collage registrado como NFT titulado 'Everydays: The First 5000 Days', del artista Beeple, se vendió por 58,5 millones de euros.

"Lo importante, en cualquier caso, es que nosotros, como administración pública, debemos tener una labor didáctica con aspectos como puede ser la tecnología y, en este caso, con los NFT's, que incluso nos permiten acercar las tradiciones al público joven", reconoce la edil.

El Ayuntamiento, según explica la responsable municipal, "quiere ser pionero y, de hecho, lo está siendo en este sector". Incluso está estudiando la posibilidad de mantener su apuesta por esta tecnología NFT con la organización de una exposición de arte digital, "aunque estamos todavía perfilando ideas", admite Sara Fernández.

Imascono, compañía especializada en tecnologías creativas y virtuales, se muestra sorprendida. "Nos hemos encontrado con un Ayuntamiento -el de Zaragoza- muy abierto a la innovación, siempre predispuesto a las ideas disruptivas".

A eso se añade, además, el hecho de que "hay gente dentro del propio consistorio que sabe mucho sobre este tema, lo cual ha hecho que nuestra alianza con ellos haya sido perfecta con este proyecto", indica Paz.

En resumen, habrá vecinos quizá más instruidos en este universo de plataformas de NFT como OpenSea, Rarible, VeVe, Binance o Crypto y habrá vecinos a los que este mundo les suene a ciencia ficción. "Pero es evidente que la sociedad evoluciona al ritmo que marca la tecnología y desde la administración debemos estar ahí para que todo el mundo entienda todos estos cambios", certifica la concejala.

Qué mejor manera que hacerlo que dentro de un entorno cultural y festivo.

