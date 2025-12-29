El intenso 2025 del Grupo ACS: más tecnológico y una apuesta por el futuro de 'nueva generación'
El año 2025 ha marcado un punto de inflexión para el Grupo ACS, que ha consolidado su evolución tecnológica posicionándose como referente mundial en las infraestructuras de nueva generación.
Enero
-
Nace FlatironDragados y se incorpora Dornan
-
El Grupo inició 2025 con pasos decisivos en su estrategia norteamericana y de simplificación de su estrategia corporativa finalizando con éxito la integración de Flatiron y Dragados North America.
Paralelamente, Turner completó la adquisición de Dornan Group, afianzándose en el sector tecnológico europeo.
Febrero
-
Crecimiento consolidado en resultados y concesiones
-
En el terreno financiero, el Grupo ACS presentó resultados anuales con un beneficio neto de 828 millones de euros, un 6,1% más que el ejercicio anterior, unas cifras que respaldan la evolución de la compañía.
Además, Abertis amplió su presencia en Francia con la adquisición de una participación mayoritaria en la autopista A-63, un corredor estratégico que conecta España con el norte de Europa.
Marzo
-
Nuevos proyectos tecnológicos y evolución de marca
-
La apuesta por la infraestructura digital tomó forma con la adjudicación a CIMIC de un nuevo data center de alta densidad en Malasia.
En paralelo, la integración de FlatironDragados avanzó con fuerza y vino acompañada del lanzamiento de una nueva identidad visual y digital.
Abril
-
Avances en las grandes infraestrucruras del futuro
-
Durante este mes coincidieron varios hitos para el grupo en la construcción de infraestructuras de gran calado que definen la movilidad del futuro. En Norteamérica, finalizaron los trabajos estructurales del nuevo Harbour Bridge, y en Reino Unido, Skyports completó el primer vertipuerto del país.
Además, en Bad Lippspringe, Alemania, Hochtief inició la construcción del data center YEXIO.
Mayo
-
La Junta General Anual trae consigo el rediseño del logo
-
El Grupo ACS celebró su Junta General Anual, acompañada de una renovación de su identidad visual y su nuevo logotipo.
En Estados Unidos, Turner volvió a ser reconocido como el contratista número uno del país, reafirmando un liderazgo que se extiende ya durante décadas.
Junio
-
Expansión digital y fortalecimiento del grupo
-
Dragados reforzó su apuesta por la infraestructura digital mediante la adquisición de Fleischmann, compañía especializada en soluciones tecnológicas.
Además, SPC Construction se integró en la estructura de FlatironDragados, profundizando la estrategia #OneGroupOneTeam.
Turner, por su parte, fue nombrado mejor gestor de construcción sanitaria del país por Modern Healthcare, destacando el legado de 100 años construyendo infraestructura sanitaria de primer nivel.
Julio
-
Nuevos proyectos estratégicos de nueva generación
-
En Julio, Turner anunció la construcción de un data center estratégico en Pensilvania de 100MW ampliables a 300MW, diseñado específicamente para impulsar los casos de uso más avanzados de la IA.
Simultáneamente, CIMIC se adjudicó la ampliación del New Dunedin Hospital en Nueva Zelanda, uno de los proyectos sanitarios más relevantes de Oceanía.
Agosto
-
ENR revalida el liderazgo internacional del Grupo
-
El Grupo ACS revalidó en agosto su posición como mayor contratista internacional del mundo, un reconocimiento que subraya la amplitud global de su actividad.
En EEUU, ACS Infra logró una financiación récord para la autopista SR 400 de Atlanta, Georgia, impulsando uno de los proyectos concesionales más relevantes del país.
Septiembre
-
Puesta en marcha de YEXIO y de la T1 de San Diego
-
HOCHTIEF siguió construyendo el ecosistema digital europeo con la entrada en funcionamiento del primer data center YEXIO, ubicado en Heiligenhaus, Alemania.
Además, Turner y FlatironDragados inauguraron la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de San Diego, demostrando, una vez más, las sinergias del Grupo.
CIMIC, por su parte, avanzó en el sector energético con un contrato para impulsar el programa Lithium de France, centrado en minerales críticos.
Octubre
-
Global Gathering y grandes contratos en EE. UU.
-
El Grupo ACS reunió a su liderazgo para abordar los desafíos globales y definir conjuntamente los pilares estratégicos que guiarán nuestro presente y futuro.
Turner reforzó su presencia en el deporte y el entretenimiento al adjudicarse la construcción del nuevo Huntington Bank Field, el primer estadio cubierto de Ohio, y el nuevo estadio de los Philadelphia 76ers y Philadelphia Flyers.
HOCHTIEF obtuvo un contrato para apoyar operaciones nucleares en Sellafield, y CIMIC construirá una planta de baterías para Neoen y Tesla, clave para la transición energética.
Noviembre
-
Investor Day y acuerdo con la UPM
-
ACS celebró su Data Center Investor Day y anunció una alianza estratégica con GIP para crear una plataforma global de desarrollo de data centers.
Asimismo, la compañía firmó un acuerdo de colaboración con la Escuela de Ingenieros de la UPM para formar a los líderes del futuro.
Abertis, por su parte, extendió su concesión en Río de Janeiro hasta 2047.
Diciembre
-
ACS despide 2025 con nuevos contratos y cotas históricas en bolsa
-
CIMIC avanzó en el sector de minerales verdes con su proyecto para Vulcan Energy, que producirá 24.000 toneladas anuales de litio, suficiente para 500.000 vehículos eléctricos al año o para abastecer de calor renovable una ciudad como Landau, mientras que Dragados obtuvo la adjudicación de nuevas instalaciones en el Puerto de Immingham, en Reino Unido.
Finalmente, destacamos que el valor de la acción del Grupo ha marcado récords históricos durante este año, demostrando el respaldo del mercado a la evolución, visión y estrategia del Grupo.