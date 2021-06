La apuesta de ACS por la sostenibilidad: “La creación de valor no se muestra solo en las finanzas" El grupo español está centrando parte de su estrategia en luchar contra el impacto medioambiental de sus actividades y la acción social.

Todo, con el objetivo de “cumplir con los mejores estándares nacionales e internacionales en Gobernanza de las Organizaciones” y, por ende, para responder a la apuesta creciente por el valor no financiero y corporativo. Porque, como dejan entrever todas estas acciones, la creación de valor de una empresa no se agota en sus resultados económicos .

Escribir (y fotografiar) en tiempos de pandemia

Este de Hamburgo es la última entrega de la serie de libros que ACS dedica a la ingeniería, arquitectura y vida, en general, en ciudades singulares a lo largo del mundo. Elaborados por Miguel Aguiló, la colección regresa a Europa y lo hace, precisamente, en un tiempo marcado por las peculiares condiciones que la pandemia de Covid-19 ha impuesto en nuestra sociedad. Uno de los ámbitos que se han visto más afectados es el del turismo y la movilidad, algo que también ha influido en la elaboración de La construcción del puerto y ciudad de Hamburgo.

“Ha sido diferente”, explica el autor, “porque como no se podía viajar, he tenido más tiempo para escribir. El tiempo que en otras ciudades lo utilizaba en sacar más fotos lo he utilizado aquí para componer un discurso más compacto, y eso se nota. Además, he podido escribir sabiendo qué imágenes van a tener al lado. Nunca lo había hecho así y es un ejercicio de disciplina pero te das cuenta de que gana mucho porque fotos y textos te hablan simultáneamente”, cuenta. “Tiene su dificultad pero bueno, hay que amoldarse a lo que se puede, ¿no?”.