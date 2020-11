Economía circular, mucho más que el reciclaje: el valor añadido de extender la vida de los materiales Compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar tantas veces como sea posible, para crear un valor añadido y extender el ciclo de vida de los productos se convierte en algo básico. La economía circular ha llegado para quedarse.

Para estas plantas de carbón, Endesa tiene un plan que, bajo la denominación de New Life, pretende “identificar nuevos usos alternativos que puedan crear valor para las comunidades locales de acuerdo con el potencial y las prioridades del territorio al que pertenecen. Y eso incluye no ya el uso de los espacios y las infraestructuras sino de “generar oportunidades de nuevos puestos de trabajo gracias a los nuevos fines” .

Según el nuevo plan estratégico de la entidad, se prevé que para 2027 hayan cesado todas las operaciones en este tipo de instalaciones . Además, su cierre no repercutirá en la capacidad de generación total ya que la nueva potencia solar y eólica que se añadirá a la red durante los próximos tres años supera a la que se dará de baja con la clausura de estas centrales de carbón. Con estos movimientos, el parque generador de la compañía en la Península elevará hasta el 62% el peso de las renovables frente al 45% actual.

En este ecosistema, incluso varía el esquema unidireccional con el que las compañías de energía han trabajado siempre. Hasta ahora, el cliente era un sujeto pasivo pero, ahora, y gracias a las diferentes fórmulas de autogeneración, se ha pasado a un modelo bidireccional en el que es el usuario el que incluso puede aportar a la red su excedente, beneficiándose con ello y ayudando a una distribución de la energía más participativa, digitalizada y menos centralizada. Como en el resto de aspectos, la idea es la misma: no desperdiciar nada.

Esta idea se alinea con lo que la Responsable de Economía Circular de Endesa asegura que consiste en dar respuesta a los “desafíos que tienen que ser desarrolladas por las personas y no solo por aquellas que trabajamos en el área de la sostenibilidad”, cuenta. “La economía circular no es algo que podamos incluir en un manual, sino más bien una nueva mirada de cada uno de nosotros como empleados sobre lo que hacemos en el día a día en nuestro trabajo, y cómo no, una nueva mirada sobre nuestro comportamiento como ciudadanos”.

En esta línea, Virginia Ocio explica la que es una de las iniciativas más destacadas de la compañía en esta materia, la denominada ‘Comunidad de Economía Circular’, que integra a personas de distintas líneas de negocio de la empresa y áreas soporte que, con el beneplácito de la Alta Dirección, trabaja en nuevas fórmulas para innovar y desarrollar desde hoy el modelo de producción el futuro con el que todos salimos ganando.