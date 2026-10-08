De izquierda a derecha: Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes; Victoria Villafranca, redactora de El Español-Invertia, y Almudena Santano, secretaria del Patronato de la Fundación Humans y gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina. David Morales

Los pacientes piden evaluar con datos las consecuencias de los "seis millones de personas en lista de espera"

El mayor problema de la sanidad española son "los seis millones de personas que están en las listas de espera", ha indicado Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, durante el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Estos seis millones, "si estuvieran en las listas del paro, se activarían numerosos planes para solucionarlo", ha sostenido. Por eso, "demandamos un plan de acción, un plan de choque con objetivos concretos, anuales, con presupuestos... y vinculado al Estatuto Marco. Las demandas de los médicos son más que razonables, pero no se deben dejar de lado las listas de espera".

Por eso, apunta, la prioridad es que salga adelante el Real Decreto que regulará las listas de espera. Lorenzo ha llamado la atención sobre la falta de medición de las consecuencias de estas listas. "No tenemos datos, y los necesitamos para comprender la envergadura del problema que tenemos entre manos".

Conversación a dos. Ley de Organización de Pacientes

El representante de los pacientes ha explicado que la Ley de Organización de Pacientes, que ha decaído con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, había registrado un fuerte consenso parlamentario, por lo que confía en que el Gobierno que el nuevo Congreso pueda continuar con la labor realizada hasta el momento.

"Todos los grupos políticos veían con muy buenos ojos que esta ley avanzara y se aprobase. Por eso, queremos ser optimistas. Esto es un contratiempo pero podemos convertirlo en una oportunidad, ya que hay determinados aspectos que nos hubiera gustado cambiar".

Lorenzo ha señalado, además, que, al no seguir su trámite esta ley, hay otras que pueden verse afectadas. Por ejemplo, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en que se regula la participación de los pacientes. Si la norma de organizaciones, "este Real Decreto tiene una pata coja".

Junto al presidente del Foro Español de Pacientes ha participado Almudena Santano, secretaria del Patronato de la Fundación Humans y gerente del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla (Madrid), que ha hecho hincapié en el cambio en la relación entre médicos y pacientes que supone la llegada de la inteligencia artificial.

"Las personas que necesitan atención sanitaria están cada vez más informadas. La IA ha llegado a todos, profesionales y pacientes, y eso ha hecho que tengamos la necesidad de un cambio en esa relación".

No se trata exclusivamente de una amenaza. Bien usada, "mejorará los circuitos de asistencia sin olvidar que la capacitación técnica está en manos de los profesionales".

La IA "es una herramienta que, en sí, favorece mucho los procesos y da tiempo a las personas. No debemos de perder de vista la necesidad de regulación que tiene el espacio europeo de datos sanitarios, nos dice que hay que tener en cuenta la situación. Europa está muy regulada y todo tiene que pasar por la normativa adecuada".