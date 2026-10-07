De izquierda a derecha, Joaquín Martínez López, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre; Marcos Domínguez (redactor de El Español-Invertia); y Jacobo Muñoz, director médico de Johnson & Johnson España. Cristina Villarino El Español

El mieloma múltiple, un ejemplo paradigmático de marca España: "Se nos olvida que el SNS es muy sólido"

El tratamiento del mieloma múltiple se ha convertido en todo un ejemplo de éxito médico en los últimos años: no solo se ha pasado de tener una esperanza de vida de apenas tres años a triplicarla, sino que también ha habido pacientes en los que se ha logrado la llamada cura funcional.

El jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 12 de Octubre, Joaquín Martínez López, ha explicado durante su participación en el VII Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, que este éxito se explica por varios motivos.

El también catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha querido destacar la estrecha colaboración que ha habido entre la academia y la industria farmacéutica

Conversación a dos. Gestión de la innovación: un ejemplo paradigmático de marca España

También ha influido que "había margen para avanzar", como ha apuntado Jacobo Muñoz, director médico de Johnson & Johnson España: "Ha sido una verdadera revolución marcada por un mejor conocimiento de la enfermedad".

El saber que es una enfermedad heterogénea con distintas dianas ha dado pie a innovar con mecanismos de acción como los inmunomodulares, los anticuerpos monoclonales o las terapias CAR-T.

En España hemos tenido la fortuna de tener una gran presencia en "esta revolución". No solo se ha debido al "alto nivel de la sanidad y la atención médica" que existe en nuestro país, sino que también ha habido especialistas españoles que han liderado a nivel internacional los avances.

Muñoz ha puesto en valor la excelencia científica cooperativa: "Trabajan y colaboran muy bien. En España se nos olvida que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es muy sólido". Esta solidez ha permitido que se pueda absorber tratamientos tan complejos como los que suponen las terapias CAR-T.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Entre las dificultades que se han encontrado destacan la búsqueda de financiación: "El apoyo en recursos ha sido limitado", ha criticado Martínez López, quien ha bromeado con el 'talento español' de "sacar recursos de donde no los hay".

Aun así, con los avances que han protagonizado han podido contar con más apoyo desde la administración, lo que ha permitido que sea posible acelerar la implantación de nuevos tratamientos para el mieloma múltiple.

Desde las compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson son conscientes que deben asumir el reto de, junto con pacientes, profesionales y administración, lograr acortar el tiempo de acceso para que los pacientes se puedan beneficiar lo antes posible.

Futuro del mieloma múltiple

La incorporación de estas innovaciones va más allá del acceso. También depende, como ha apuntado Muñoz, de la generosidad y la pasión que demuestran en su día a día los médicos, "un baluarte del que se debe estar orgulloso" por lo que están consiguiendo.

En estas indicaciones cobra especial importancia la generación de evidencia en vida real. Gracias a la generación de bases de datos federadas, con acceso a miles de pacientes, ha sido posible generar estudios en vida real "relativamente sencillos".

Y es que "la base del avance científico se encuentra en los ensayos clínicos". Para ello se necesitan "datos que sean de calidad y que se puedan comparar entre las distintas comunidades" con el objetivo de lograr tratamientos que sean capaces de mostrar efectos más duraderos.

El futuro del abordaje de esta enfermedad precisamente pasa por la búsqueda de tratamientos que no sean de por vida, los cuales permitan incluso al paciente llevar una vida lo más fácil posible, como ha demandado Martínez López.

Muñoz, por su parte, confía en que los nuevos tratamientos que vengan demuestren que tienen una capacidad de respuesta mayor: "También tendremos que ver cuáles son las variables que más les importan a los pacientes".