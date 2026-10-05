Moderna pide al próximo Gobierno "un marco estable" para convertir España en un referente mundial

La prevención tendrá que ganar peso en la sanidad de los próximos años. El envejecimiento de la población obligará a reducir la presión sobre el sistema. Y la vacunación de los adultos tendrá un papel clave para conseguirlo.

Así lo ha defendido Pablo Álvarez, director general de Moderna en España, durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad ‘Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción’, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

El directivo ha participado en una conversación sobre el papel de la medicina de ARN mensajero (ARNm) en la sanidad del futuro.

Álvarez considera que el cambio demográfico obliga a reforzar la prevención. El objetivo pasa por evitar parte de la carga asistencial que soporta el sistema.

España cuenta además con una buena referencia. La vacunación infantil ha alcanzado buenos resultados y puede servir como modelo para avanzar ahora entre los adultos.

Pablo Álvarez, director general de Moderna en España

Para conseguirlo, el director general de Moderna plantea tres prioridades. La primera pasa por proteger la buena percepción que tiene la sociedad española sobre las vacunas.

La segunda apunta a los profesionales sanitarios. Álvarez considera necesario reforzar su formación y su papel a la hora de recomendar la vacunación.

La tercera prioridad es facilitar el acceso. Su propuesta pasa por aprovechar cualquier contacto de una persona con el sistema sanitario para revisar su situación vacunal.

También defiende fórmulas que hagan más fácil acudir a vacunarse.

Simplificar la vacunación

La tecnología de ARNm puede ayudar en este proceso. Álvarez defiende calendarios y pautas más sencillas para aumentar la vacunación entre los adultos. Y las vacunas combinadas ofrecen una vía para avanzar en esa dirección.

El directivo ha puesto como ejemplo la vacuna combinada frente a la gripe y la Covid. La tecnología de ARNm ha permitido desarrollar esta opción para adultos.

Europa será además la primera región del mundo donde estará disponible y la Agencia Europea de Medicamentos ha sido la primera en aprobarla.

Pero Moderna quiere llevar el ARNm mucho más allá de las infecciones respiratorias.

Álvarez recuerda que esta tecnología ya existía antes de la pandemia. De hecho, Moderna nació en 2010 alrededor de esta ciencia.

Su funcionamiento parte de una idea sencilla. El ARN mensajero transmite información a las células para que produzcan una proteína.

Esa capacidad permite plantear aplicaciones diferentes. En las vacunas puede generar una respuesta frente a un virus y en oncología puede ayudar al organismo a reconocer antígenos tumorales.

También puede tener aplicaciones en enfermedades raras relacionadas con determinadas proteínas.

Por eso, Álvarez pide hablar ya de "medicina de mRNA". A su juicio, no se trata solo de una tecnología para fabricar vacunas, sino que puede convertirse en una nueva herramienta para ampliar las opciones terapéuticas disponibles.

España, polo de producción

España ocupa además una posición relevante dentro de los planes de Moderna. Es el único país de la compañía fuera de Estados Unidos y dentro de la Unión Europea donde puede realizarse todo el proceso de fabricación de una molécula de ARNm.

Parte de esta capacidad se apoya en la alianza estratégica con Rovi. La producción se realiza en una planta de Granada y el acondicionamiento en la Comunidad de Madrid.

La instalación granadina puede producir 150 millones de dosis al año. Además, el laboratorio de Madrid realiza el control de calidad y la liberación al mercado.

Desde allí se presta servicio a más de 60 países con un equipo de casi 100 personas.

Álvarez considera que esta capacidad coloca a España en una posición privilegiada para producir ARNm, prepararse ante futuras pandemias y exportar innovación.

Sin embargo, Álvarez también reclama estabilidad para mantener esta apuesta. Por ello, en plena convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por Pedro Sánchez, el director general de Moderna ha concluido pidiendo al próximo Gobierno “un marco estable para operar”.