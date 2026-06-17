La competitividad empresarial depende de la energía: "El potencial de España y Galicia es inmenso"

La CEO de Xeal, María Couto, durante su intervención en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' Sara Fernández

La seguridad energética, la geopolítica y la competitividad han centrado la cuarta conversación de la segunda jornada del V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. La CEO de Xeal, María Couto, ha resaltado el potencial "inmenso" de España y Galicia en energía renovable y la necesidad de "transformar estos recursos en industria real".

Desde este martes 16 de junio, la Sede Afundación de A Coruña acoge el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene', organizado por Quincemil y EL ESPAÑOL. El evento ha contado con figuras relevantes del ámbito político y empresarial como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; las conselleiras, María Jesús Lorenzana y María Martínez Allegue; o el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

La apertura de la segunda jornada del evento corrió a cargo del secretario xeral de la Oficina de Coordinación Económica de la Presidencia de la Xunta de Galicia, Juan Carlos Reboredo Nogueira, que desde las 9:30 horas de este miércoles ofreció su visión sobre los proyectos industriales en Galicia.

Tras la mesa redonda sobre el potencial de A Coruña y Ferrol para la eólica marina y la intervención del CEO de Hatta Energy, Javier Alonso, ha sido el turno de la CEO de Xeal, María Couto. La conversación ha estado dirigida por el director de la División de Energía del Centro Tecnológico ITG, Santiago Rodríguez Charlón.

La descarbonización y el contexto geopolítico actual, que es "una lucha de fuerzas entre los que poseen una serie de recursos naturales y quien no los posee", han transformado la visión empresarial sobre la energía. "Tendíamos a verla como un ítem más de nuestra cuenta de resultados", ha reflexionado Couto, que considera que ya la considera un "factor estratégico" para la competitividad de las empresas.

Por ello, ha argumentado que Europa tiene que alinear tres prioridades: descarbonizar la economía de manera competitiva, alcanzar la autonomía estratégica y jugar dentro de ese "contexto geopolítico tan volátil". "Desde luego tanto las administraciones como las empresas tendremos un papel fundamental en lo que vaya a suceder", ha afirmado.

La geopolítica condiciona todo

Las guerras en Ucrania y en Oriente Medio han puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar una independencia energética, con el objetivo de no ser vulnerables ante un contexto geopolítico cambiante. Según ha explicado Couto, la geopolítica condiciona el trabajo de las empresas, tanto a nivel micro como macro.

"A nivel micro, cuando planificas los planes del próximo año, cómo asegurar un precio competitivo para tu industria. (...) Y a nivel macro en esa planificación a los próximos años, garantizar la seguridad del suministro", ha incidido la CEO de Xeal, que ha subrayado la dificultad a la que se enfrentan la industria debido a la saturación de redes eléctricas en España y, en especial, en Galicia.

En este sentido, la alta burocratización y el precio final de la energía lastran el desarrollo actual de la industria. "Simplemente en el contexto europeo, en España pagamos 2,5 veces más que nuestros competidores franceses y 1,5 veces más que nuestros competidores alemanes", ha subrayado.

El potencial de Galicia y España

"El potencial que tiene España y, en particular, Galicia como recurso energético renovable es inmenso, lo que tenemos que ser es capaces de aprovecharlo", ha asegurado Couto, que considera que es necesario "descarbonizar de manera competitiva" para poder transformar este potencial en "industria real". "Necesitamos hacerlo de manera segura, asegurando el suministro", ha incidido.

La cadena de valor de la industria, los puertos y el know-how del sector son elementos clave para el desarrollo de la industria. Ahora bien, España y Galicia tienen que enfrentar una serie de retos para mantener la competitividad de las empresas durante el proceso de descarbonización y autonomía estratégica.

Couto ha defendido que las administraciones deben acompañar a las empresas para "hacer realidad" esta transformación. En concreto, ha advertido que "tenemos una saturación de redes" que dificulta el acceso de la industria a las subestaciones.

"Aunque sí que Europa y las administraciones están dando señales de desburocratización, los permitting siguen siendo larguísimos", ha alertado Couto, que ha explicado que "es muy difícil" convencer a inversores si tiene que "esperar seis o siete años" para ver resultados. "Tenemos que dar confiabilidad de que este es un país en el que se puede invertir con seguridad", ha concluido.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.