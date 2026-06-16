Rey Varela, alcalde de Ferrol: "El proyecto de SAIC demuestra que aliarse es fundamental para avanzar"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'. Sara Fernández

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó este martes que el proyecto de la compañía automovilística SAIC, que se instalará en la comarca, es la demostración de que "si trabajamos juntos podemos alcanzar cualquier objetivo. Aliarse es fundamental para que esta sociedad pueda avanzar y este es el resultado del trabajo conjunto de la sociedad civil y de tres administraciones".

La comarca de Ferrolterra ha sido el lugar elegido por la empresa china SAIC para instalar su fábrica automovilística, la primera de ellas que sitúa en Europa.

Esta elección ha convertido los antiguos problemas de Ferrol en una oportunidad, tal y como expresó el regidor durante el Foro 'La Galicia que viene' en conversación con Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis.

Citando problemas demográficos y de crisis política a lo largo de 40 años, Rey Varela contrapuso el hecho de que "ahora llevamos tres años creciendo en población, empleo y oportunidades. Esto demuestra que, cuando los ciudadanos se unen, cualquier objetivo es alcanzable. En Ferrol se unieron para tener un gobierno de estabilidad, lo que permite afrontar oportunidades de estas dimensiones".

Una ciudad "preparada"

Con la previsible creación de cerca de 2.000 empleos vinculados directamente a SAIC y el refuerzo de una industria auxiliar, Ferrol afronta ahora numerosos retos.

El más importante es el del aumento de la población. El alcalde citó la pérdida poblacional que sufrió la ciudad departamental durante años, por lo que ahora "tenemos ciudad construida que puede seguir creciendo mucho más. Tenemos la ciudad hecha, con centros educativos y sanitarios dimensionados para ese crecimiento. Lo que era un problema ahora es una oportunidad y eso no ha pasado desapercibido para ser candidatos".

Rey Varela explicó que "en los últimos meses, SAIC ha estudiado todos los parámetros de suelo, industria auxiliar, espacio residencial, centros educativos... Todo eso forma parte de la decisión de que Ferrol fuese finalista".

También lo es la posición estratégica de su puerto.

"Si Ferrol existe como la gran ciudad que es desde hace siglos es porque hace 300 años se decidió que este era el mejor puerto para albergar la gran base naval española, cuando España controlaba los mares del mundo. Pasó de villa de pescadores a la primera ciudad en Galicia en población. El mejor puerto era el puerto de Ferrol y su posición predominante en las rutas del Atlántico ha sido el segundo factor determinante para la implantación de SAIC", recordó.

Regeneración urbanística

En el ámbito urbanístico, el proyecto 'Abrir Ferrol ao mar', que está regenerando la fachada marítima de la ciudad, marcará un antes y un después en la urbe para su alcalde.

Rey Varela recordó otras iniciativas similares, como sucede en A Coruña con su paseo marítimo y el Parrote, que también han transformado esta ciudad. En esa liga, "es donde queremos jugar", apuntó.

En el futuro cercano, Ferrol volverá a mirar al mar despidiéndose de un muro que durante siglos tapó la vista marítima por la colocación aquí del arsenal militar y del astillero.

Para lograrlo, reiteró de nuevo la importancia de contar con un gobierno local estable.

Este proyecto no es "solo de números, sino de sentimiento de los propios ferrolanos", comentó su regidor sobre una iniciativa de "sostenibilidad, de cambio, de una nueva movilidad con carriles bici y aparcamientos disuasorios. Tendremos 10 kilómetros de senda rodeando nuestra ría".

Conversación entre José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, y Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis en el V Foro Económico Española 'La Galicia que viene'. Brais Lorenzo

En este sentido, agradeció una vez más la colaboración entre administraciones, tanto por parte de la Xunta de Galicia como del Gobierno central, especialmente a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esta "gran transformación de Ferrol" finalizará previsiblemente el próximo año.

Nuevo barrio y servicios para las personas mayores

La evolución de la ciudad también pasa por su crecimiento y más concretamente por la construcción de un nuevo barrio, O Bertón, donde habrá cerca de 400 nuevas viviendas.

Rey Varela agradeció la colaboración de la Xunta de Galicia para llevarlo a cabo y puso en valor el trabajo municipal con una normativa que permite agilizar la emisión de licencias para así "dinamizar el sector de construcción de vivienda pública"

El alcalde no se olvidó del mercado privado, también relevante para lograr estos objetivos.

"En Ferrol tenemos muchas grúas construyendo nuevas viviendas para dar soluciones reales a un problema real como es la falta de acceso a la vivienda", subrayó.

También en este barrio habrá una residencia para mayores con 120 plazas. En este sentido, el alcalde puso en valor que "estamos impulsando también oportunidades para las personas mayores. Ser mayor no es un problema, es una oportunidad", recordando asimismo su impacto y apoyo a la economía de las familias.

Además, en Ferrol el regidor recordó que "hemos reducido en un 50% el número de personas en lista de espera en el servicio de ayuda en el hogar. Tenemos que contar con más residencias, pero también garantizar que las personas puedan seguir viviendo en su entorno".

Tres siglos de historia

Este 2026, Ferrol celebra tres siglos de historia.

La programación será extendida, pero una de las citas tendrá lugar este sábado, a la que el alcalde invitó a todos los presentes.

"Tendremos una jura de personal civil en la plaza de Armas. Igual que la ciudad se está abriendo al mar, las Fuerzas Armadas se abren a la ciudadanía", comentó.

Apoyados por el aumento del presupuesto en Defensa, que repercute positivamente en la ciudad, Rey Varela celebró que Ferrol vive "un momento interesante de crecimiento que esperamos pueda seguir contándolo EL ESPAÑOL y Quincemil".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro tiene con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.