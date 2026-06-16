El reto de atraer rutas aéreas en Galicia: "A las aerolíneas se nos debe escuchar como industria"

Los tres ayuntamientos gallegos con aeropuerto trabajan para mejorar su conectividad aérea en el marco del Comité de Coordinación Aeroportuaria, un escenario en el que no están presentes las aerolíneas con las que cada administración trata de llegar a acuerdos para promocionar sus destinos turísticos y tener más vuelos. Esta ausencia la apuntó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el gallego Javier Gándara Martínez, en el V Foro Económico Español: La Galicia que viene.

De hecho, Gándara, que representa con ALA al 80% de las compañías que operan en España, admitió que desearía tener más voz en las estrategias de conectividad de los ayuntamientos y sus terminales.

"Hay diálogo y acuerdos bilaterales", dijo el presidente de ALA. "Pero estaría bien que se nos escuchase como industria para explicar cuáles son las cosas que nos preocupan a las compañías, nuestros problemas y la forma de mitigar los riesgos que existen a la hora de plantear nuevas rutas o aumentar capacidad en las existentes".

En una conversación conducida por la consultora especializada en comunicación turística Nani Arenas, Gándara evitó citar destinos o aerolíneas concretas y respondió a cuestiones relacionadas con la interacción entre administraciones y empresas. "Tenemos la circunstancia de que hay tres aeropuertos en Galicia y no es fácil atraer a las compañías", admitió.

Gándara insistió en que hay que "entender las necesidades de las compañías y determinar lo que se quiere" en cada destino. "No solo se trata de que vengan turistas, sino de volar para ir a ver a seres queridos, por negocios, para estudiar, ir al extranjero. Hay que ver Galicia como destino", comentó.

El presidente de ALA expresó sus reservas respecto a los convenios de promoción entre concellos y aerolíneas con el fin de captar rutas: "Las ayudas son importantes para compartir riesgos con rutas nuevas, un riesgo de dos o tres años. El problema surge cuando se convierten en ayudas estructurales, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Una ruta a medio y largo plazo tiene que sostenerse por sí misma".

Preguntado por si existen otras fórmulas para atraer compañías aéreas a las terminales, Gándara sentenció que "la mejor ayuda es tener un destino al que todo el mundo quiera venir". Por ello, instó a los aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo a "jugar su propio rol" y a no competir por "querer tener todas las rutas". "Se trata de que a Galicia se quiera venir y que desde Galicia se quiera volar".

El precio de volar

Javier Gándara recordó que "el negocio de las aerolíneas no es de los más rentables que existen". "Incluso en sus tiempos más prodigiosos el margen de beneficios de la industria fue el 3%".

Con esta observación, defendió que los precios para volar hoy en día son más accesibles que los que había décadas atrás. "Cuando me dicen qué caro es volar cuando hay vuelos por 75 euros, y los he visto a Madrid ida y vuelta por 100 euros en julio, siempre recuerdo la primera vez que volé de Santiago a Madrid, que me costó unos 1.500 euros de hoy. Entonces solo volaban los muy ricos".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

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