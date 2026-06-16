Pedro J. Ramírez: "La receta de la prosperidad de Galicia es la colaboración entre fuerzas políticas y administraciones"

La receta del éxito y el progreso de Galicia se entiende desde la colaboración entre sus diferentes instituciones públicas y los partidos políticos que componen su arco parlamentario.

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez en la inauguración de la V Edición del Foro Económico Español "La Galicia que viene".

Al mismo tiempo se mostró satisfecho con la serie de proyectos empresariales que están cuajando en la comunidad autónoma y que es síntoma de una importante prosperidad. "La Galicia que viene está llegando", ha dicho.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, vuelve a reunir durante dos jornadas a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

Unas jornadas que han reunido a las cuatro mayores autoridades de A Coruña: Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.

Precisamente en su discurso de bienvenida, Pedro J. Ramírez ha destacado lo difícil que es reunir en un mismo evento a los representantes de las cuatro Administraciones del Estado. "Esto en Madrid no sería posible", ha agregado.

Y también ha señalado que no es habitual encontrarnos con un parlamento autonómico como el de Galicia en el que no están representados ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda.

"Tenéis una fórmula para conseguir el ostracismo parlamentario de las fuerzas extremas. Lo gestionáis con mucha inteligencia", ha dicho.

En este contexto -ha agregado- se entiende mejor el progreso de Galicia. "La colaboración entre administraciones es quizás la receta para la prosperidad. Estáis bordeando los 30.000 euros de renta per cápita, estáis tres puntos de paro por debajo de la media nacional y creciendo con la media nacional, por tanto por encima de la media europea".

Pedro J. Ramírez ha querido rescatar el espíritu de la Transición en un momento de constante convulsión política. "Cuando algunos quieren rescatar el aniversario de la muerte de Franco, yo creo que es una feliz coincidencia que estemos solo a dos semanas de una efeméride muy importante para España y para Galicia: el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno".

En un momento de tanta tensión de la vida española, ha señalado que hay que tener en cuenta cierta perspectiva y ha recordado que hace unos meses se celebró el centenario de Leopoldo Calvo Sotelo, uno de los artífices de la transición, y "quien supo reencontrar las dos Españas".

"El éxito de la Transición se basó en el consenso y eso tiene mucho valor aquí en Galicia", ha advertido al mismo tiempo que ha recordado que "el último medio siglo ha sido el mejor de la historia de España".

Ha advertido además cómo Galicia ha demostrado colaboración con las diferentes administraciones. En concreto, se ha referido al año pasado cuando se puso en vigor la ley de vivienda y esta comunidad -a diferencia del resto de las autonomías del PP- abrió la puerta a establecer zonas tensionadas.

Ramírez también ha valorado "las dos almas de Galicia". La Galicia emprendedora y dispuesta a encontrar nichos de mayor nivel añadido y que aprovecha las oportunidades, frente a la Galicia tradicional. "Espero que la primera le esté ganando la partida a la segunda que, pese a que es absolutamente respetable, se aferra a lo tradicional y que considera que el territorio es intocable"

En este sentido, ha recordado que se han perdido proyectos por el camino cuando hay resoluciones judiciales que los bloquean o cuando otros quedan descartados como consecuencia de la falta de suministro eléctrico para proyectos industriales.

Pero se ha mostrado satisfecho de que otros proyectos se abran paso. "Estoy muy contento de que en Galicia se estén abriendo paso proyectos como el de MG. Esto es reflejo del momento de globalización en el que nos encontramos y creo que es una magnífica noticia que Ferrol acoja esta producción con 2.000 nuevos puestos de trabajo".

"Vamos a seguir de cerca las iniciativas que se están planteando en la minería. Porque se deben usar todas las políticas públicas, sensatas e inteligentes, para aprovechar estas riquezas y no perder oportunidades. Si no se aprovechan aquí las utilizarán otros. Está ocurriendo con la eólica marina y es una lástima que este estupendo proyecto esté un poco retrasado".

También ha reivindicado el tejido empresarial gallego, el histórico y el nuevo. "Aunque desde Madrid se habla de Inditex, Abanca, Estrella Galicia o Stellantis, vemos que se están engendrando muchos más proyectos, por ejemplo en la defensa, la aeronáutica y el sector farmacéutico".

Ha dado las gracias al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, por participar en el debate para combatir el absentismo laboral. "Me alegra saber que quien coja esta bandera sea quien gestiona una gran empresa pública".

"En muchos casos puede estar justificado y la salud de los trabajadores es lo primero, pero todos los que tenemos alguna experiencia sabemos que hay un sistema que genera abusos de manera insolidaria con el resto de los trabajadores".

Finalmente ha concluido indicando que EL ESPAÑOL en Galicia, a través de Quincemil y Treintayseis, está a disposición de estas iniciativas innovadoras y proyectos transformadores.

"Somos el segundo periódico de Galicia. Somos el diario más leído a nivel nacional y en Galicia solo estamos detrás del histórico La Voz, lo que nos otorga una gran responsabilidad y una confianza que sabremos devolver", ha cerrado.