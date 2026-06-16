Las empresas de Galicia: "Tenemos muy buenos empresarios, hay que poner el campo de juego adecuado"

Un "campo de juego adecuado". Fue la expresión más utilizada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, en su participación en el V Foro Económico Español: La Galicia que viene, el evento anual que EL ESPAÑOL organiza en A Coruña junto a Quincemil y Treintayseis.

Con estas palabras, el líder de la patronal gallega puso imagen al escenario más propicio para el desarrollo económico de la comunidad en un contexto actual en los que el aumento de costes, la escasez de mano de obra o las "ideologías" que "frenan" proyectos industriales obstaculizan las iniciativas de los empresarios.

"Tenemos muy buenos empresarios en Galicia. Son los que crean riqueza, son la solución, no el problema, no el malo de la película. Por eso necesitamos un campo de juego adecuado", explicó Vieites.

Esta reclamación la formuló también el presidente de la CEG al referirse al proceso de formación de trabajadores y a la regulación normativa que afecta al desarrollo de grandes proyectos, como los vinculados el sector eólico, gran parte de los cuales están judicializados y, por tanto, sufren serios retrasos respecto a sus previsiones iniciales.

"El dinero es miedoso si no se pone el campo de juego adecuado y amigable para el mundo empresarial. Hay que crear el ecosistema adecuado para que las empresas vengan a producir competitivamente. La Xunta es consciente de ello y entre todos debemos conseguir que Galicia sea una de las zonas de España, y de Europa, donde se quiera seguir invirtiendo", proclamó Vieites.

Formación y absentismo

En una conversación conducida por la periodista Mónica Martínez, el presidente de los empresarios se detuvo en dos aspectos que perjudican la salud de ese ecosistema empresarial y productivo en Galicia: la falta de personal y el absentismo laboral.

"La falta de trabajadores es un problema estructural que arrastramos y para el que necesitamos medidas para solucionarlo anteayer, no pasado mañana", enfatizó Vieites.

"Tiene que ver mucho la formación, me refiero a una formación profesional adecuada a la evolución de los mercados y de las estructuras empresariales. Una formación dual relevante con colaboración público-privada para que las empresas puedan disponer de esos trabajadores bien formados", explicó.

Fidelización de trabajadores y mano de obra de calidad: la fórmula que Vieites defienda para consolidar el desarrollo de las empresas. "El mundo cambia, la economía es cada vez más circular, más digitalizada, más verde... Hay que disponer de los trabajadores y empleos adecuados".

El absentismo frena ese objetivo, alertó Vieites, que sitúa a Galicia como la segunda comunidad de España más afectada por que los trabajadores se ausenten de sus puestos. "Las jornadas perdidas en nuestra comunidad son casi el doble que la media nacional. Supone una gran pérdida de productividad y competitividad y genera unos costes añadidos muy elevados".

El presidente de la CEG resaltó, para concluir, que Galicia afronta "proyectos industriales magníficos" y apuntó que el mayor daño que sufren procede de "ideologías" que limitan su desarrollo.

"No estamos sobrados de inversión y el empresariado gallego quiere seguir invirtiendo. Tenemos una comunidad y un gobierno estables, con mucha riqueza, con empresariado fiel. Pongamos el campo de juego adecuado, seamos amigables flexibilizando las normas sin perjudicar a terceros", insistió Juan Manuel Vieites.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.