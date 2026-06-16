Elena Candia, alcaldesa de Lugo: "La despensa de España es una marca que nos tiene que identificar"

Lugo, con una importante actividad en el sector primario, aspira a ser la despensa de España. Así lo ha destacado la alcaldesa, Elena Candia, durante su intervención en la quinta edición del Foro 'La Galicia que viene' que se celebra este martes en A Coruña.

Desde el auditorio de Afundación, la regidora, que accedió al cargo el pasado mes de mayo, se definió como "municipalista convencida", por lo que explicó que, en lo que queda de mandato antes de las próximas elecciones, se marca como principales ejes de actuación desarrollar una ciudad "que cuide de las personas, que piense en la conciliación y en nuestros mayores y en gestionar de manera inteligente la llegada de nuevos lucenses con la llegada de población migrante. Más que un problema, tiene que ser una oportunidad".

Todo ello, creando una "ciudad cómoda, accesible" y en la que los vecinos "se sientan seguros".

Lugo aspira a ser un "motor económico de Galicia"

En lo económico, Candia mencionó a Carmen Lence, presidenta ejecutiva del Grupo Lence y que también participó en este foro, para poner en valor que "desde Lugo se produce más del 40% de la leche que se consume en España".

Para la alcaldesa, esto es una muestra de la importancia del sector agroganadero y en el que "desde la administración local buscamos que Lugo sea referente. Aspiramos a ser motor económico de la provincia y de Galicia".

"Mi ciudad aspira a ser la despensa de España, donde el sector agrario, ganadero y forestal tenga espacio y oportunidades para asentarse", resumió.

Otras oportunidades pasan por potenciar la silver economy, centrada en personas mayores, y crear una ciudad "para descansar, que pueda tener servicios para el retorno de la población migrante y que busca calidad de vida y buena climatología y pueda encontrar en nuestra ciudad esos coliving y espacios para finalizar la parte última de su vida en las mejores condiciones posibles".

Colaboración con el sector privado y la Universidad

Como ciudad universitaria, y sede del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela, Lugo tiene vías de crecimiento en la gestión cultural.

En este ámbito, Candia recordó que aquí confluyen tres Patrimonios Mundiales —la Muralla, la Catedral y el Camino de Santiago—, lo que supone una "oportunidad de promoción del patrimonio".

De hecho, como anunció la USC recientemente, Lugo albergará la primera cátedra de gestión cultural de la universidad, "única en el noroeste de nuestro país" y que desde la alcaldía se ve como una oportunidad para "aportar ese salto cualitativo y profesionalizar la gestión de la cultura".

Esto se enlaza también con oportunidades para la iniciativa privada, especialmente en el sector turístico atrayendo visitantes y peregrinos.

Otro ejemplo de la actividad cultural y patrimonial de la ciudad está en el Arde Lucus, una recreación histórica fruto del esfuerzo de los lucenses que este año llega a su 25ª edición.

A nivel industrial, Candia hizo referencia a grandes proyectos apoyados por la administración autonómica y a la obligación de "entre todos, preservar, promocionar y apoyar a todos los sectores que nos identifican. Sin ellos, Galicia no sería lo mismo".

Por eso, "la despensa de España es una marca que nos tiene que identificar. Con el apoyo del resto de Galicia, lo conseguiremos", concluyó.

¿Cómo seguir el foro?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.