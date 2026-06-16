El alcance de los proyectos industriales en Galicia: "Somos un territorio fiable para la inversión"

La fábrica de coches de la multinacional china SAIC en Ferrol, mencionada como ejemplo de gran proyecto industrial para la comunidad a lo largo del V Foro Económico Español: La Galicia que viene, sirvió también de arranque para que la conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, expusiese el prometedor escenario que se le presenta por delante a Galicia y las estrategias que a ello han construido.

Si la inversión y los proyectos llegan, para Lorenzana se debe a que, de forma conjunta, el empresariado, la industria y las administraciones "han conseguido que Galicia sea un territorio fiable para los inversores". "Eso es decir muchísimo en un mundo tan competitivo", recalcó la conselleira.

Una industria "potentísima", continuó Lorenzana, tanto en sectores "tradicionales" como el naval, la automoción y el textil como "que despuntan", caso del sector forestal, la alimentación y la biotecnología.

La Oficina Económica de Galicia, dependiente del Igape y puesta en marcha hace dos años, ha sido una herramienta clave en la industrialización a la que alude la conselleira, especialmente por el "acompañamiento" a la inversión y al emprendimiento. "Hemos creado un modelo abierto y friendly con las empresas, ágil en el sentido de que las pequeñas consultas se resuelven de forma instantánea", dijo.

Más de 40.000 consultas telefónicas, más de 2.000 reuniones y 400 proyectos interesantes para la comunidad identificados, 16 de ellos estratégicos, entre ellos el de SAIC en Ferrolterra.

Estas son las cifras que repasó Lorenzana sobre la actividad de la oficina, cuyo "éxito" basó en "el tiempo que hay que saber dedicar" a cada proyecto o inversión. "Es un modelo diferente que pretende hacer de la cercanía al empresario una política empresarial que facilite la tramitación y haga sencillo el aterrizaje en España de quien pretende invertir", explicó.

La conselleira también puso de relieve, como parte de ese acompañamiento al inversor, la disposición de suelo industrial en el territorio: 12 millones de metros cuadrados comprometidos y ofrecidos por la Xunta en las cuatro provincias para las necesidades logísticas de las empresas.

"Una red de transporte adecuado"

El repaso al ecosistema industrial de la comunidad se detuvo además en la canalización de la energía para que los proyectos industriales se desarrollen y progresen. "Es una de las claves. La energía tiene que poder llegar a través de una red de transporte eléctrico adecuada y acorde al desarrollo industrial de España y Europa", señaló Lorenzana.

La conselleira calificó de "deficiente" la red española de transporte energético: "No se acometió su reforma, lo que implica que haya que agilizar la inversión: no hay otra cosa más importante ahora que tenga que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez que destinar dinero a esta red. Porque estamos diciendo a algunos proyectos que no vengan aquí a generar empleo porque no van a tener capacidad en la red de transporte eléctrico", explicó Lorenzana.

"En nuestra política eólica no se concibe la industria sin energía, así que si tenemos red de transporte eléctrico, tenemos todo para ser una potencia económica en Europa" María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia

La respuesta autonómica al suministro eléctrico, recordó la conselleira, se traduce en medidas como el plan de repotenciación de las infraestructuras eólicas y el abaratamiento de la energía a través de RDG, la comercializadora gallega de energía, de modo que el 50% de la energía producida por un parque eólico o una central hidroeléctrica sea para consumidores gallegos y a precio “competitivo”.

"El modelo en Galicia es muy claro: tenemos fuentes renovables, recursos naturales, con lo cual tenemos el petróleo del siglo XXI. En nuestra política eólica no se concibe la industria sin energía, así que si tenemos red de transporte tenemos todo para ser una potencia económica en Europa", concluyó Lorenzana.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro cuenta como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro cuenta con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.