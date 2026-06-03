Talento tecnológico diverso y sostenible: el reto de ir "más allá de la foto" para forjar una economía competitiva

Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación ASTI; Mar Carpena, redactora de DISRUPTORES; Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España y Julio César González, head of Banking & Insurance de Gi Group Holding, durante la mesa redonda celebrada este 3 de junio. David Morales

Romper con los sesgos y avanzar hacia un sector STEAM más diverso no es algo que se construya de forma aislada, sino que forma parte de todo el proceso de formación y desarrollo personal de los profesionales e implica a múltiples entidades, entre ellas, las empresas.

La mesa redonda 'Romper el sesgo: cómo crear entornos laborales inclusivos y sostenibles en el sector tecnológico' ha aportado este 3 de junio importantes reflexiones sobre este mayúsculo reto que afronta nuestra sociedad.

El panel ha formado parte del evento 'Talento STEAM para cambiar el mundo', organizado por EL ESPAÑOL, Magas y DISRUPTORES en la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Madrid. Se trata de un encuentro concebido para visibilizar, impulsar y conectar el talento en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Mesa redonda. Romper el sesgo: cómo crear entornos laborales inclusivos y sostenibles en el sector tecnológico

Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España; Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación ASTI y Julio César González, head of Banking & Insurance de Gi Group Holding, han coincidido en la necesidad de "ir más allá de la foto".

No es fácil y el proceso comienza por darnos cuenta de aquellos comportamientos que aún persisten en cada uno de nosotros y en el seno de las organizaciones empresariales.

"Existen pequeños microsesgos, de los que no somos conscientes, que me preocupan casi más que aquellos que son evidentes", ha afirmado Carla Ruiz, directora de Recursos Humanos de AstraZeneca España.

Para zanjarlos hay que trabajar las habilidades y competencias de cada trabajador, de forma que se minimicen "los distractores del día a día que pudieran llevarnos a no ser objetivos en la toma de decisiones".

Participantes del panel momentos antes de comenzar la mesa redonda. David Morales

En esta línea, Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación ASTI, ha señalado tres tipos de sesgos que tienen identificados desde la entidad. El primero y más temprano hace referencia a las niñas y esos primeros "miedos" e "inseguridades" en materias como las matemáticas. La segunda tipología apunta a esa parte de los sesgos menos visible, de la que nadie habla, y que hace referencia a la falta de transparencia, por ejemplo, en el tema de los sueldos y la falta de equidad entre hombres y mujeres.

Por último, Lucía López ha señalado al sesgo más determinante, a su juicio, el de la falta de referentes. "Es el más difícil de erradicar. Sin referentes no hay vocaciones, y sin vocaciones, no hay profesionales femeninas que rompan el círculo".

Por su parte, Julio César González, head of Banking & Insurance de Gi Group Holding, ha puesto el foco en aquellos sesgos que más se encuentran desde su organización. "Son los invisibles y los no intencionales, con lo que vamos creciendo y nos van educando. En las organizaciones la clave está en analizar los procesos internos y ayudar a que estos sesgos invisibles no permeen en el proceso de selección".

Pero ¿se está priorizando una cultura de igualdad en las empresas por convencimiento o por la brecha de talento STEAM? Los participantes han reconocido que 'en el término medio reside la virtud' y que, aunque ahora existe realmente esa necesidad de acceder a los perfiles tecnológicos más cualificados para hacer frente a los retos de la IA y otras tecnologías muy transformadoras, bienvenidas sean todas las políticas encaminadas a un mercado laboral más justo e inclusivo.

"Está muy vinculado a la falta de talento STEAM, en general, pero soy muy positiva y hay que empezar por algo. Creo que hay que forzar determinadas situaciones para llegar al equilibrio más adelante y tenemos que elevar el discurso", ha precisado Lucía López.

“La inclusión debe formar parte del ADN de la compañía. Más allá de la foto, hay que preocuparse para que cada trabajador pueda ser él mismo en su entorno laboral y, para mí, eso es la diversidad. Y como compañía, tenemos la obligación de favorecer la inclusión y crear esa cultura que vaya más allá de la foto", ha añadido Carla Ruiz.

Ampliando el foco y mirando a futuro, Julio César ha recomendado cómo esa lucha por la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad en las empresas debe convertirse en un común denominador durante todo el proceso.

" Hay una gran responsabilidad de las compañías en la creación de vocaciones. Con tracción de talento no es suficiente, hay que aplicar procesos inclusivos en la organización, con impactos medibles. Si no, te dejarás la piel en fidelizar talento diverso, pero si luego dura poco, estarás invirtiendo mucho dinero en crear un entorno que no creará valor", ha concluido el experto.

Durante el encuentro se ha contado con la presencia de Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Eugenia Silva, empresaria, modelo y colíder de 'Ellas hablan Código'; y Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC); entre otros ponentes.