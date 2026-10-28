Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, durante la entrega de los XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal, EL ESPAÑOL.

Josep Oliu defiende el ADN independiente del Sabadell en los premios de EL ESPAÑOL: "Yo nací en el banco"

"No llegué a Banco Sabadell por casualidad. Se puede decir que yo nací en el banco". Esas palabras resumen la extensa trayectoria empresarial de Josep Oliu Creus, presidente del Banco Sabadell, al frente del banco catalán.

Casi toda una vida -personal y profesional- dedicada al Banco Sabadell que le ha valido a Oliu el premio a la trayectoria empresarial en los XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL, patrocinados por DKV, EY, Fundación Cajasol, Fundador, Iberdrola, Iryo, Mapfre, Philip Morris, Range Rover, Tendam y Veolia.

Oliu es uno de los banqueros más longevos e influyentes de España: preside Banco Sabadell desde 1999 y ha sido el artífice de su transformación desde una entidad local catalana hasta uno de los grandes bancos del país.

Josep Oliu presidente Banco Sabadell XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Se licenció en Economía por la Universidad de Barcelona y se doctoró en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Antes de entrar en la banca fue profesor de teoría económica en la Universidad de Oviedo y ocupó cargos en el Instituto Nacional de Industria (INI), donde fue director de estudios y estrategia y, después, director de planificación. También asesoró al Banco Mundial, al Ministerio de Economía y a la Generalitat de Catalunya.

Se incorporó a Banco Sabadell en 1986 como secretario general técnico, en una entidad entonces muy vinculada al tejido industrial del Vallès. En 1991 asumió la dirección general en relevo de su padre, Joan Oliu i Pich, histórico directivo del banco, y en 1999 fue nombrado presidente del consejo de administración.

Bajo su presidencia, el Sabadell salió a bolsa en 2001 y creció mediante integraciones como Banco Herrero, Banco Atlántico, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano, la CAM, Caixa Penedés o la británica TSB, que ahora ha vendido a Banco Santander en una jugada maestra para defenderse ante la opa hostil de BBVA.

Oliu ha defendido de forma consistente la independencia del Sabadell. En 2020 rechazó una fusión con BBVA por desacuerdo en la ecuación de canje y, entre 2024 y 2025, lideró la resistencia a la opa hostil lanzada por el banco vasco, que finalmente no alcanzó las adhesiones necesarias.

En este sentido, "la opa de BBVA nos obligó a explicar a nuestros accionistas por qué considerábamos que continuar apostando por un banco independiente generaba más valor. Tuvimos éxito al convencerlos y los accionistas no se han visto defraudados".

Confiado en el presente y en el futuro de la entidad, con Marc Armengol como nuevo CEO, "hoy somos un banco fuerte, rentable y solvente. Tenemos capacidad para invertir, atraer talento y competir. Y preservamos una dimensión que nos permite mantener agilidad, cercanía y una forma propia de hacer banca", ha aseverado Oliu en la entrega del galardón.

Javier Vega de Seoane, presidente de la fundación Ergo-DKV; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, y Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal, EL ESPAÑOL.

Durante la crisis política catalana de 2017, a raíz del referéndum de independencia, trasladó temporalmente la sede social del banco a Alicante. Posteriormente, a comienzos de 2025, la entidad regresó a Sabadell en otra acción defensiva frente a la opa de BBVA.

"De niño, los domingos después de misa, jugaba en el patio de operaciones mientras mi padre revisaba las operaciones de descuento de letras que se podían autorizar", ha recordado Oliu durante su discurso.

Javier Vega de Seoane, presidente de la fundación Ergo-DKV. Javier Carbajal, EL ESPAÑOL.

El sueño de Oliu siempre fue "convertir aquel pequeño banco, en el que había crecido, en uno de los primeros bancos del país a través de su cultura y la incorporación permanente de talento inconformista para la búsqueda de la excelencia".

Un primer reto fue el crecimiento y la dimensión. La salida a bolsa, en 2001, fue una decisión central en aquel proceso. Hoy, Banco Sabadell capitaliza casi 17.000 millones de euros. Y, desde su mínimo en mayo de 2020, los inversores que le hayan acompañado han ganado un 1.215%.

Nueva etapa

Pese a que el Sabadell ha integrado numerosos bancos, su leitmotiv sigue siendo el mismo: "Hacer una banca cercana a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos y a las familias. Una banca arraigada en los territorios y construida sobre relaciones que duran en el tiempo".

Ahora, Oliu intenta blindar la senda en solitario del Sabadell y protegerse ante nuevas opas, habiendo dando entrada en el capital con un 7% al gigante francés BPCE de forma amistosa, participación que ya se descuenta podría elevarse hasta el 9,9% a corto o medio plazo. La matriz de Natixis reforzará el núcleo fuerte de accionistas, donde también están Zurich y Amundi.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Si bien algunos también quieren ver la letra pequeña de esta alianza, que no sería otra que impulsar una gran fusión transfronteriza entre ambos bancos.

Para la nueva etapa, "el reto tecnológico y el reto humano volverán a encontrarse", cruce que Josep Oliu ya ha atravesado más de una vez en su dilatada trayectoria.

La introducción de Oliu ha corrido a cargo de Javier Vega de Seoane, presidente de la fundación Ergo-DKV y antiguo compañero del banquero. "Cuando cogió el timón del banco, valía 500 millones de euros, y ahora capitaliza más de 16.000 millones. Ha multiplicado por más de 30 veces el valor del banco. Nadie puede dudar que Josep Oliu no sabe de banca. Pero es que, además, Pep, como le conocemos los amigos, siempre ha sabido hacer equipo. Además de inteligente, es una persona querida. Tras ganar la opa, quedó claro que había ganado la batalla de la gente", ha referido Vega de Seoane.

El propio Oliu ha mostrado su inconformismo y espíritu renovado tras la disputada batalla. "Hubiese estado más tranquilo de haber prosperado la opa. Hoy no tendría preocupaciones. Pero yo prefiero la inquietud de los vivos a la paz de los muertos".