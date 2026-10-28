El Español entrega sus Leones arropado por los tres poderes del Estado pidiendo el cambio el 29-N y la concordia el 30

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu; el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente; la Fundación Atresmedia; y la modelo y empresaria Nieves Álvarez recibían este martes Los Leones de EL ESPAÑOL 2026, galardones que alcanzan ya su XI edición.

EL ESPAÑOL entregó sus tradicionales premios con un fuerte apoyo institucional de los tres poderes del Estado, pidiendo el cambio en las elecciones generales del 29 de noviembre y un clima de concordia para la sociedad española a partir del día siguiente. "Tendámosla juntos", dijo el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

En la gala intervinieron el presidente del Senado, Pedro Rollán y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que "rompía el maleficio" de la ausencia de representación del Gobierno en los eventos de EL ESPAÑOL. Los dos políticos cogieron el guante de Ramírez y abogaron por crear un clima de concordia que recupere los intereses generales sobre los particulares.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Asistieron también la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) María Isabel Perelló y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

El acto de entrega de Los Leones de EL ESPAÑOL 2026, que ha contado con la colaboración de Ergo-DKV, EY, Fundación Cajasol, Fundador, Iberdrola, Iryo, Mapfre, Philip Morris, Range Rover, Tendam y Veolia, se ha celebrado un año más en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Galardones que coinciden con el XI aniversario de este diario que ha vuelto a ser líder en septiembre con 1,6 millones de usuarios únicos de ventaja sobre su más cercano perseguidor y convirtiéndose en el periódico más leído en 37 de los últimos 44 meses, como ha recordado el director de EL ESPAÑOL.

Un año más -y ya son once- EL ESPAÑOL ha reunido a representantes de primer orden de la empresa, la política, la cultura y la sociedad civil para entregar unos premios que reconocen la excelencia y la trayectoria de figuras y organizaciones referentes en sus respectivos ámbitos y que representan los valores que defiende este periódico.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL fue el encargado de abrir el acto haciendo una defensa cerrada del periodismo, del periodismo que defiende este periódico y pidiendo una alternancia política en las próximas elecciones generales, las "más decisivas" de los últimos años.

"Los españoles decidirán qué clase de Nación quieren ser cuando se doble el medio siglo de régimen constitucional ininterrumpido. Será cuando nos juguemos la independencia de la Justicia, de las instituciones y de la propia libertad de prensa. El futuro de los jóvenes -motivadamente airados- también estará en juego", ha dicho.

Ramírez ha recordado que desde EL ESPAÑOL "hemos contado lo que el poder quería ocultar". "No nos corresponde dictar sentencia, pero sí que estamos en condiciones de decir que las pruebas acumuladas inclinan la balanza a favor del cambio".

"Todos nuestros lectores, y los pocos que no lo son, saben lo que anhelamos". Pero advirtió que el cambio no es un fin en sí mismo, sino que es "un medio en la medida que contribuye a restablecer, tramo por tramo, los valores compartidos de la Constitución de 1978, los valores de la Transición".

También tuvo un recuerdo para el epitafio grabado en la lápida de la tumba de Adolfo Suárez, "la concordia fue posible". "Una concordia que debería volver a ser posible hoy, mañana y pasado mañana, mediante grandes pactos de Estado sobre los temas más importantes de España", insistió una y otra vez.

Y agregó que "sé que todo esto no se estila, pero estos grandes problemas no pueden seguir siendo rehenes de la aritmética de las últimas dos legislaturas".

"Recordamos al candidato que dijo que había levantar un muro, pero nos rebelamos y seguimos rebelándonos. EL ESPAÑOL nació para derribar muros, pero un periódico que solo sirviera para derribar algo se parecería a lo que combate. Por eso, apostamos por construir puentes".

Y terminó pidiendo coraje, templanza, movilización social, regeneración con la verdad por delante, urnas el 29 de noviembre y el 30 de noviembre "mano firme para que la concordia vuelva a ser pronto posible". "Tendámosla juntos", concluía.

Josep Oliu presidente Banco Sabadell XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Acto seguido, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, destacaba la capacidad de España para crear instituciones en tiempos de incertidumbre -haciendo referencia a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando- y valoró la importancia de ejercer el buen periodismo en tiempos convulsos.

Respecto de los premiados destacó que son el mejor ejemplo de que España tiene talento y tiene iniciativa. "Donde millones de ciudadanos siguen trabajando para superar la incertidumbre". Finalmente, pidió un cambio para construir una España "que tiene puentes en lugar de muros".

Luis de la Fuente

El seleccionador español, Luis de La Fuente, quien recibió este lunes el Balón de Oro al mejor entrenador Jesús Umbría

Luis de la Fuente recibía el premio León de EL ESPAÑOL al éxito deportivo. El entrenador de la selección española de fútbol se mostraba agradecido por el recibimiento de la gente. Al mismo tiempo que valoró que el reconocimiento se lo merece un grupo de trabajo, "con futbolistas excepcionales" y un equipo de primer nivel.

Destacó que lo importante es mirar el camino que hay que recorrer para conseguir los objetivos, "con solidaridad, esfuerzo y sacrificio, valores que tiene el fútbol y que muchas veces no se destacan".

Para De la Fuente la clave es trabajar en equipo. "Juntos se llega más lejos", ha indicado y se mostró totalmente en contra de quienes dicen lo contrario. "Puedes hacerlo todo bien y puedes perder, pero eso no significa que nos rindamos. Al contrario hay que dejarse la vida en ello y seguir trabajando".

El encargado de presentar su premio fue Fernando Riaño, presidente de Servimedia y director de RSC y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, y además de amigo de Luis de la Fuente.

Riaño habló de Luis de la Fuente, la persona y no el entrenador de fútbol. Recordaba su vida en Haro (La Rioja), donde los dos nacieron, y sus raíces como elemento fundamental para entender el deporte. También destacó la defensa que siempre ha hecho el entrenador de dos valores principales: la discapacidad y la solidaridad.

"Luis ha defendido que el deporte es una escuela de valores donde se antepone el interés de lo individual frente al bien común. Eso hace grande a un entrenador. Porque solo así se construye un equipo de buenas personas", indicaba.

Fundación Atresmedia

El León de la solidaridad fue para la Fundación Atresmedia. Y lo recogía la directora general corporativa Atresmedia, Patricia Pérez de manos de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Patricia Pérez recordó que vivimos en un mundo en el que los algoritmos condicionan lo que pensamos y lo que creemos. Por ello puso en valor el trabajo de la Fundación Atresmedia, para animar a los jóvenes para hacerse preguntas, para proteger su privacidad y para entender qué hay detrás de cada contenido.

Luis de la Fuente, Nieves Herrero, Pedro J. Ramírez, Josep Oliu, Patricia Pérez y Cruz Sánchez de Lara. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

"Nuestro trabajo consiste en darles las herramientas para pensar por sí mismos, algo que además refleja el propósito del Grupo Atresmedia: construir una sociedad más informada, más crítica y más libre".

Pérez quiso compartir el premio con los docentes y los centros educativos que "les abren sus puertas cada día". "El pensamiento crítico es educar en libertad y ayudarles a que crezcan con criterio propio es el mejor regalo que podemos hacer al futuro de nuestra sociedad", finalizaba.

La encargada de presentar el premio fue María Andrés, directora de la oficina del Parlamento Europeo en España. Destacaba que el Parlamento Europeo y la Fundación Atresmedia comparten la convicción profunda de que hay que educar a los jóvenes.

Valoró también la lucha que la Fundación ha hecho para combatir los discursos de odio, advertir de los riesgos del mundo digital, y empoderar a los jóvenes para cuestionar este mundo. "No podemos permitir que lo urgente supere a lo importante. Y educar es lo más importante", decía.

Nieves Álvarez

Este es un año muy especial ya que se incorporaba una nueva categoría a los premios: el Premio León de Magas que se suma a los tradicionales galardones que premian a la empresa, el deporte y la solidaridad.

Y su primera ganadora fue Nieves Álvarez. La presentadora y modelo ha agradecido el galardón y lo ha compartido con "todas esas personas" que le han acompañado en su larga trayectoria dedicada a "hacer lo que amo". "La industria de la moda ha sido mi gran pasión que he recorrido con valentía, determinación y con mucho trabajo, que es lo que me han inculcado mis padres desde pequeñita".

La presentadora y modelo, Nieves Álvarez, dando un discurso tras recibir el Premio León de Magas Javier Carbajal

"El mundo está un poco inquieto y la verdad es que estoy preocupada", ha indicado. "Si me dieras una varita Pedro J. me gustaría que este León pudiese hacer desaparecer toda la violencia, el vandalismo, la pérdida de respeto, además de recuperar la tolerancia que parece olvidada en la sociedad actual", decía.

"Las decisiones que tomamos en este mundo son las que heredarán los jóvenes del futuro", señalaba. Y puso en valor su nueva etapa de empresaria. "Yo soy una pequeña empresaria, un camino que he afrontado y que doy trabajo a seis personas que con su talento y su preparación hacen que seamos una pequeña startup que se abre paso".

Finalizaba haciendo un llamado a la unidad. "Todos tenemos que dejar de lado ese rencor, ese odio y esa crispación. Lo que deberíamos es darnos la mano, generar esperanza y tomar decisiones para hacer un mundo mejor".

Charo Izquierdo, directora de Magas, fue la encargada de presentar el galardón. "Si hay algo que destacan todas las personas que conocemos a Nieves es su elegancia por fuera y también por dentro".

"Y esta elegancia ha sido clave para una trayectoria de trabajo con los mejores diseñadores del mundo, pero también gracias a su sencillez y su naturalidad". Izquierdo también valoró la capacidad de trabajo, el método y la responsabilidad para convertirse además en una destacada presentadora y empresaria.

Josep Oliu

Josep Oliu recibía el premio León de EL ESPAÑOL a la trayectoria empresarial. Tras hacer un breve recorrido de su historia al mando del Banco Sabadell explicaba que siempre ha luchado contra la "mediocridad" y que su empeño por defender la independencia de la entidad "no se trata sólo de una cuestión económica".

"La OPA de BBVA nos obligó a explicar a nuestros accionistas por qué considerábamos que continuar apostando por un banco independiente generaba más valor. Tuvimos éxito al convencerlos y los accionistas no se han visto defraudados", indicaba en relación a la defensa que hizo ante la oferta de la entidad vasca.

"La respuesta confirmó la confianza en el proyecto, pero también nos impuso una responsabilidad de seguir demostrando que aquella decisión tenía sentido. Hoy somos un banco fuerte, rentable y solvente. Tenemos capacidad para invertir, atraer talento y competir. Y preservamos una dimensión que nos permite mantener agilidad, cercanía y una forma propia de hacer banca".

"Josep Oliu" Javier Carbajal

Y también puso en valor el futuro del banco y su trabajo como gestor. "Nuestros retos siguen en pie porque el proyecto del banco no termina nunca, mientras nuestros accionistas lo respalden. Mi misión continúa siendo contribuir a que los equipos que hoy dirigen el banco tengan clara cuál es nuestra misión y qué queremos ser en la próxima etapa. En esa etapa, el reto tecnológico y el reto humano volverán a encontrarse".

El galardón fue presentado por Javier Vega de Seoane, presidente de la Fundación Integralia DKV. El directivo recordó el momento en el que conoció a un joven "Pep" Oliu en los años ochenta cuando al actual banquero ya era catedrático universitario. "En términos objetivos la situación (de la reconversión industrial) era más complicada que lo que tenemos ahora, pero entonces las actitudes eran más positivas. Todo lo contrario de lo que pasa ahora".

Destacó la trayectoria de más de un cuarto de siglo de Oliu al mando del Banco Sabadell y su "templanza y serenidad" en la última etapa en la que resistió la embestida del BBVA, donde "supo ganar" y también gestionar el triunfo "por goleada".

Félix Bolaños y Pedro Rollán

El acto fue clausurado en primer lugar por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien recordó que estamos en un momento en que se habla más del ruido que de los logros. "Reivindico la confianza en España y en nuestro país".

"Abundan las simplificaciones, las consignas y esa manera de intentar ser extremadamente crítico con el que no piensa como tú. Por ello, abogo por sentarse con el diferente para llegar a acuerdos, entendimientos y tender puentes", dijo manteniendo el espíritu conciliador de la gala.

Y agregó que el Gobierno "cree en los grandes acuerdos entre las dos grandes formaciones políticas". "En esta legislatura se han hecho dos de las cuatro reformas constitucionales que se han hecho, lo que significa que se puede llegar a acuerdos".

Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado entrando a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando junto a Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL Javier Carbajal

"La libertad no es solo que alguien pueda dar su opinión, sino que también que alguien pueda rebatirla". "No es poco que intentemos superar prejuicios, predisposiciones con el contraste de los hechos. La capacidad de reconocer lo distinto y de dialogar es la revolución pendiente. Es la revolución del respeto que es responsabilidad de todos", indicaba.

Finalmente, intervino el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien ha agradecido la labor periodística de EL ESPAÑOL y su trabajo por defender la libertad, por contar la verdad y por no dejarse amedrentar por ningún tipo de presión.

"Coincido con Bolaños en que España es un gran país y que hay muchos motivos para sentirse orgullosos. Pero en todo tenemos margen de mejora, y es ahí donde debemos centrar parte de nuestros esfuerzos".

Rollán reivindicaba el valor de los acuerdos. "La Transición, la Constitución de 1978 y esa España que opuso los intereses generales a los particulares debe ser un referente para las nuevas generaciones".

"Debemos romper con la fragmentación y la polarización y volver al consenso. Progresar y recuperar el tiempo perdido, fortalecer la democracia y recuperar la dignidad en todas las instituciones del Estado. Una España más próspera y más unida", concluía

Entre los asistentes al acto de entrega de los Leones se encontraban la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán; el consejero delegado del Banco Sabadell, Marc Armengol; el CEO de Abertis, Francisco José Aljaro; el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu; o el CEO de Grupo Albión, José García.

También acudieron la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; el consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte; el presidente de Tendam, Jaume Miquel; el fundador y presidente de Naturhouse, Félix Revuelta; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol o el CEO de Vithas, Pedro Rico.

Tampoco quisieron perderse la gala el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti; el director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación "La Caixa", Sergi Loughney.