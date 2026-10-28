Pedro J. Ramírez durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Leones de El Español. Javier Carbajal

Lea el discurso íntegro del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, durante la ceremonia de entrega de los premios Leones de El Español

Por el cambio, para la concordia y con la verdad por delante

Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, Excelentísima señora presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excelentísimo señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Excelentísima vicealcaldesa de Madrid.

Es un gran honor y una inmensa satisfacción personal ver juntos a los representantes de todos los poderes del Estado, por primera vez en esta legislatura, en un acto de EL ESPAÑOL. Gracias especiales a quien ha roto hoy el maleficio.

Cada otoño, desde hace ya once, EL ESPAÑOL se viste de fiesta para entregar sus Leones.

#PremiosLosLeones | El discurso inaugural de Pedro J. (@pedroj_ramirez): 📰 "EL ESPAÑOL ha hecho lo que siempre ha sabido hacer, contar de forma rigurosa y veraz lo que el poder quería ocultar" https://t.co/5fArH01LSy — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2026

Sobre nosotros sobrevuelan los nombres ilustres de Blanco White, Larra u Ortega, vinculados a anteriores encarnaciones de nuestra cabecera.

Pero hoy vuelvo a una página del Quijote que también nos inspira: el capítulo XVII de su segunda parte. Allí el hidalgo se planta, con unas cuantas aventuras ya a sus espaldas, ante la jaula abierta del leonero, hace frente a la fiera y decide mudar de nombre.

"Hoy vuelvo a una página del Quijote que también nos inspira"

Deja de ser el Caballero de la Triste Figura para convertirse en el Caballero de los Leones.

Justo antes de ese bautismo ha dicho la frase que podría servir de lema a todo buen periodista: «Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible».

Once años después de lanzarnos al proceloso océano digital, no nos han quitado ni el esfuerzo ni el ánimo. Y encima hemos alcanzado y preservado la ventura.

En 38 de los 45 últimos meses hemos sido el diario más leído de España. Y nuestra ventaja no deja de acrecentarse desde que se mide también la incidencia en redes sociales.

Este año nuestra fiesta tiene un trasfondo singular y en cierto modo dramático. Nos reunimos en vísperas de la campaña electoral más decisiva de nuestra democracia. Por eso leo estas palabras para el Diario de Sesiones de los anales del Periodismo.

"Nos reunimos en vísperas de la campaña electoral más decisiva de nuestra democracia"

El 29 de noviembre los españoles no elegirán sólo un Gobierno.

Decidirán qué clase de nación quieren ser cuando doblen por primera vez en la Historia el meritorio recodo del medio siglo de régimen constitucional ininterrumpido.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

El papel del parlamento, el grado de independencia de los tribunales y la viabilidad de la libertad de prensa estarán en juego.

También el futuro de nuestros jóvenes, motivadamente airados.

En estos últimos meses la redacción de EL ESPAÑOL ha hecho lo que siempre ha sabido: contar de forma rigurosa y veraz lo que el poder -o los poderes- querían ocultar.

Tanto nuestras exclusivas como las de otros colegas componen un "macro sumario", que todo ciudadano debería examinar antes de votar.

"Tanto nuestras exclusivas como las de otros colegas componen un 'macro sumario'"

No nos corresponde dictar sentencia, pero sí advertir que las pruebas acumuladas inclinan la balanza a favor del cambio, con una fuerza que sería deshonesto disimular.

Todos nuestros lectores, y los pocos que no lo son, saben lo que anhelamos.

Ahora bien, y esto es lo que quiero subrayar esta noche: el cambio no es un fin en sí mismo. Es un medio.

Relevar al actual gobierno con el inquilino de la Moncloa a la cabeza sólo tendrá, desde nuestra óptica, plena utilidad en la medida en que contribuya a restablecer, tramo por tramo, los valores compartidos de la Transición.

En el claustro de la catedral de Ávila, sobre la tumba de Adolfo Suárez, hay grabadas cuatro palabras: «La concordia fue posible».

Y debería volver a serlo hoy, mañana o pasado mañana mediante grandes pactos de Estado sobre la justicia, la educación, la financiación autonómica, la inmigración, las pensiones o la vivienda.

O no digamos la amenaza flagrante que se cierne sobre Ceuta y Melilla, tan nuestras como Haro o Sabadell.

No me engaño. Sé que todo esto no se estila. Pero por muy a contracorriente que suenen mis palabras, estos grandes problemas no deben seguir siendo rehenes de la aritmética de una o dos legislaturas.

Hace tres años el candidato que consiguió la investidura prometió desde la tribuna del Congreso levantar un muro. Y nos rebelamos contra ello. Seguimos rebelados, ofendidos, contra ello y todas sus secuelas.

"Estos grandes problemas no deben seguir siendo rehenes de la aritmética de una o dos legislaturas"

EL ESPAÑOL nació para derribar muros: los del silencio, la impunidad o el sectarismo, y no renunciará nunca a esa tarea. Pero un periódico que sólo sirviera para derribar algo acabaría pareciéndose a lo que combate. Por eso queremos también tender puentes.

Pienso en los leones que custodian aquí al lado la puerta del Congreso, fundidos con el bronce de los cañones tomados en la guerra de África. Los instrumentos de una guerra convertidos en guardianes de la casa donde los adversarios se escuchan. O deberían hacerlo.

Ésa es la metamorfosis que España necesita: que el metal de la confrontación a brazo partido vuelva a fundirse en las aleaciones del consenso.

Porque como escribió Vicente Aleixandre sólo "así el mundo es entero, el mundo es lo no partido".

Ésos son los valores que encarnan nuestros cuatro Leones de esta noche. Lo no partido.

Luis de la Fuente es riojano, como quien les habla. Sí, es de Haro, capital del buen vino y, desde el 19 de julio, también de la felicidad nacional. Ha logrado algo que ningún Gobierno consigue desde hace lustros: que los españoles se abracen en la calle sin preguntarse a quién votan.

"Que el metal de la confrontación a brazo partido vuelva a fundirse en las aleaciones del consenso"

La segunda estrella, conquistada en Nueva York frente a Argentina, no fue obra de un genio solitario. Fue obra de un grupo al que él exigió, antes que nada, ser buenas personas.

En ese equipo no importaba de qué club venía cada uno, sino la camiseta que vestían juntos. Si nuestra política tomara ejemplo, tendríamos mucho menos que temer.

Josep Oliú lleva cuatro décadas en el Banco Sabadell y más de veinticinco años presidiéndolo. Fue catedrático de Teoría Económica antes que banquero, y ha atravesado la gran crisis financiera, la reestructuración del sector y todas las turbulencias de estos años.

El año pasado afrontó la prueba más dura de su carrera: una OPA hostil sobre su banco. La resistió con inteligencia, con argumentos y con una confianza casi ilimitada en sus accionistas, sobre todo en los pequeños, a los que considera el verdadero núcleo duro de la entidad. Ellos le dieron la razón.

Qué hermosa lección contra el intervencionismo: en una economía abierta la independencia se gana en el mercado.

Si la verdad es el oxígeno de la democracia, las redes sociales son hoy el aire que respiran nuestros hijos y, cada vez más, nuestros mayores. La Fundación Atresmedia entendió antes que nadie que no basta con denunciar los bulos, el odio o la adicción digital. Hay que enseñar a reconocer y combatir esas taras.

"Las redes sociales son hoy el aire que respiran nuestros hijos"

Lo ha hecho con iniciativas como Efecto MIL, que convierte a jóvenes de dieciséis a veinticinco años en activistas contra las noticias falsas, el acoso o los retos virales. Y lo ha hecho con su trabajo con los mayores. Ha hecho pedagogía en los dos extremos de la vida.

Para un periódico que se juega su prestigio en cada dato, es un orgullo premiar a quienes forman ciudadanos más libres a los que será más difícil engañar.

Y esta noche estrenamos algo: por primera vez entregamos un León de Magas, la revista en la que nuestra vicepresidenta ejecutiva Cruz Sánchez de Lara vuelca gran parte de su compromiso feminista y su talento. No podía tener mejor destinataria que Nieves Álvarez.

Durante décadas ha sido uno de los rostros más reconocidos de las pasarelas internacionales, y hoy acerca la moda a millones de espectadores. Pero quienes la conocen saben que su belleza más duradera no es la que captan las cámaras.

#PremiosLosLeones | Pedro J. (@pedroj_ramirez) emociona a todos los presentes al evocar el mensaje grabado en la tumba de Adolfo Suárez y soñar con una España reconciliada ✍️ "La concordia fue posible" https://t.co/aSCXEMjfPz — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2026

Es la que se manifiesta en su compromiso con causas solidarias como la lucha contra la anorexia o la ayuda a niños vulnerables. La que nos recuerda que la elegancia, como el buen periodismo, consiste en no confundir nunca la verdad con su envoltorio.

Queridos premiados: Don Quijote no alanceó al león que salía a su encuentro como hizo con los molinos de viento. Sin embargo, Cervantes dice que, en comparación, aquella celebérrima embestida sólo había sido "tortas y pan pintado".

Don Quijote tampoco atravesó al león con su espada. Le bastó con no retroceder, con mantenerse firme, con plantarle cara, cerrarle el paso y forzarle a dar marcha atrás.

"¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía?", le preguntó a Sancho.

Don Quijote nos dejó así la enseñanza de que el verdadero valiente se distingue tanto del temerario atolondrado como del cobarde pusilánime. En aquella jornada toledana el auténtico león fue él.

Convencidos de que en la España actual hay demasiadas "tortas" y un desmedido exceso de "pan pintado", eso otro es lo que proclamamos esta noche ante ustedes, eso otro es lo que EL ESPAÑOL promete a sus lectores para las semanas decisivas que vienen: coraje y templanza.

Coraje, templanza y movilización social. Regeneración con la verdad por delante. Urnas en vísperas de un nuevo 27 compartido.

Urnas llenas de espadas como labios. Sólo como labios.

Y el 30 de noviembre, mano firme pero tendida para que la concordia vuelva a ser pronto posible.

Tendámosla juntos.

Muchas gracias.