El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Rodrigo Mínguez / EL ESPAÑOL

Durante la entrega de Los Leones 2026 de EL ESPAÑOL aseguró que es posible un "espacio de entendimiento y un diálogo" con la oposición.

Bolaños tilda de 'tarea hercúlea' pactar con quien 'te une poco' y ensalza las dos reformas de la Constitución hechas con el PP

Hacía mucho tiempo desde la última vez que un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez acudió a un evento de EL ESPAÑOL. Ese muro, sin embargo, cayó este martes con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la gala de entrega de los premios Los Leones 2026.

Desde el discurso inicial de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director del diario, se lanzó un guante a Bolaños que constaba de una sola palabra -cordialidad- y el ministro lo recogió con gusto.

En su intervención en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Bolaños utilizó como ejemplo las dos últimas reformas de la Constitución, ambas desarrolladas en la presente legislatura -primero la eliminación del término "disminuidos" de la Carta Magna y, después el acuerdo de que Formentera tenga senador propio-, como muestra de que es posible un "espacio de entendimiento y un diálogo" con el PP.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

En este sentido, ha subrayado que en un tiempo que "abundan las simplificaciones" y "ser extremadamente crítico con el que no piensa como tú y extremadamente indulgente con el que comparte tus ideas", es una "tarea revolucionaria y hercúlea" llegar a acuerdos con "quien te une poco".

"Yo tengo una convicción profunda que es que esa concordia que fue posible, sigue siendo posible", celebró, señalando que de las cuatro veces que ha sido reformada la Constitución, dos lo han sido en la última legislatura. Una legislatura, por cierto, con un Parlamento muy fraccionado, el que "han querido los españoles", que fue capaz de ponerse de acuerdo para esas dos reformas.

Es más, el ministro se mostró convencido de que "todos los que estamos aquí, con independencia de lo que pensemos, compartimos probablemente unos principios que forman parte de la mejor tradición liberal europea. Principios como que los derechos individuales no se pueden vulnerar, que la defensa de las libertades políticas y civiles es prioritario en una democracia, que las instituciones han de estar sometidas todas a maneras de contrapesarlas o que el imperio de la ley es la única garantía que tenemos frente a la arbitrariedad".

Excelencia, denominador común

Bolaños quiso poner en valor que los cuatro premiados uniéndolos bajo un "denominador común", que es la "excelencia".

De Luis de la Fuente señaló que "casi todas las actividades humanas que merecen la pena son proyectos colectivos" y que el seleccionador es precisamente el "ejemplo de cómo consigue que nuestra selección sea la campeona del mundo, de Europa y de la Liga de Naciones". "Eso es gracias a esa persona que dirige el equipo con el esfuerzo de todos".

A continuación, destacó la trayectoria de Nieves Álvarez, a quien ha tildado de "haber sido siempre un referente llevando la marca España" primero como modelo y ahora como empresaria con todas las actividades que ha llevado a cabo.

De la Fundación Atresmedia subrayó su compromiso con la digitalización y la protección de los menores en los entornos digitales, un reto que, ha recordado, comparte con su Gobierno y que es uno de los grandes desafíos a nivel mundial.

Por último, del presidente de Banco Sabadell Josep Oliu destacó que aunque algunos puedan pensar que es un "banquero a la antigua usanza", realmente "está más de moda que nunca". Además, ha celebrado que la entidad que dirige sea tan cercana a las Pymes, un "tejido empresarial e industrial que tanto necesitamos en España".