Emiliano García-Page: "Me encantaría que en Madrid me presentaran como el español de Castilla-La Mancha"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el "compromiso emocional" de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en su vigésimo aniversario, un esfuerzo que ha reverberado en el territorio y los ciudadanos. Además, se ha referido a las cuatro personalidades distinguidas con los premios Gigantes como "un póquer de ases".

Page ha celebrado la elección de Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes en la primera edición de unos galardones que se renovarán en los próximos años. "Nadie discute estos premios", ha aseverado. De cada uno de los cuatro ha destacado algún atributo, unas virtudes que para todos también ha reconocido, con diferentes medallas y homenajes, la Junta de Comunidades.

Page ha ironizado con la posibilidad de adoptar para sí mismo el nombre del medio líder de la región. "Si me presentaran en Madrid como EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha estaría encantado", ha dicho. El comentario ha provocado la risa de los presentes.

El comentario del jefe del Ejecutivo regional le ha permitido abundar en su "visión optimista del país", una ilusión a la que se contrapone el ejercicio de la cosa pública. "Lo que peor va es la política: y lo siento porque yo soy un vocacional de la política".

Así, Page se ha felicitado de que exista una gran "cantidad de cosas que van mucho mejor". Durante sus palabras en la gala de premiación —en la que ha agradecido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha "reconocer el mérito, algo que no es fácil en España"— ha lamentado el "daño inmenso a lo público" que provocan quienes "se sirven de lo público".

Los Gigantes de El Español de Castilla-La Mancha

Aunque Page conserva una "moral positiva" sobre el futuro, un ánimo que se alimenta de los éxitos recientes de la nación, ha advertido de los peligros del independentismo. "En estos 50 años de democracia, muy pocas veces hemos tenido que enfrentarnos al dilema de lo que somos porque la Constitución de 1978 lo dejó claro":

Sin embargo, algunas "corrientes divergentes nos han intentado calar la pregunta de qué es España", ha dicho el toledano, quien ha lamentado que el debate simplemente obedezca a "los intereses de una minoría".

Deberes al periodista

Además de la obligación de "decir la verdad", el profesional de la información tiene, según Page, que "ir más allá de caerle bien a sus lectores". El ejercicio encomendado por el político acercaría a la "excelencia" al plumilla.

"La gente busca el ideal de lo que le gustaría a uno mismo", ha añadido el presidente autonómico, quien también ha aludido a esa "posición de ejemplaridad que hacen bien en pedir". No obstante, ha pedido a los periodistas que "también" sean protagonistas "de ese mismo esfuerzo".

La primera edición de los Premios Gigantes, organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.