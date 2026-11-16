Premios El Cultural I Premios Los Grandes de El Cultural Javier Carbajal Sara Fernández Fermín Rodríguez Fran Ménez Elena Isardo Publicada 16 noviembre 2026 19:40h 1 de 3 Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; María Francisca Carazo, alcaldesa de Granada; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; a su llegada a los I Premios Los Grandes de El Cultural. Fermín Rodríguez 2 de 3 El B05 Leapmotor cedido por la marca china del Grupo Stellanti, en la clausura de los I Premios Los Grandes de El Cultural celebrados en la Abadía del Sacromonte de Granada. Sara Fernández 3 de 3 El B05 Leapmotor cedido por la marca china del Grupo Stellanti, en la clausura de los I Premios Los Grandes de El Cultural celebrados en la Abadía del Sacromonte de Granada. Sara Fernández Premios Eventos EL ESPAÑOL El Español Especiales El Cultural