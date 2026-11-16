Fermín Rodríguez Fran Ménez
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    Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; María Francisca Carazo, alcaldesa de Granada; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; a su llegada a los I Premios Los Grandes de El Cultural.

    Fermín Rodríguez
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    El B05 Leapmotor cedido por la marca china del Grupo Stellanti, en la clausura de los I Premios Los Grandes de El Cultural celebrados en la Abadía del Sacromonte de Granada.

    Sara Fernández
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    El B05 Leapmotor cedido por la marca china del Grupo Stellanti, en la clausura de los I Premios Los Grandes de El Cultural celebrados en la Abadía del Sacromonte de Granada.

    Sara Fernández