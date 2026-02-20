El sector asegurador se postula como columna vertebral ante los grandes retos de España

El sector asegurador ha remarcado su papel clave en la sociedad española y ha defendido "estar donde están las personas y sus riesgos".

Durante la segunda jornada del I Observatorio de los Seguros de EL ESPAÑOL los ponentes han reclamado un mayor impulso público al ahorro provisional y han destacado el auge de ramos como salud, mascotas y mediación digital.

"No hay retos que enfrentemos como sociedad que no afecten al seguro". Con esta frase, Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, ha resumido el papel que las aseguradoras quieren jugar en la España de las próximas décadas.

Del Valle ha recordado que fenómenos como la dana de Valencia y otros episodios climáticos extremos han demostrado que el seguro actúa como una auténtica infraestructura económica, al canalizar indemnizaciones millonarias y permitir la rápida recuperación de familias y empresas.

La responsable de la patronal ha insistido en que el sector acompaña a las personas en todas las etapas de su vida y que, en un contexto de envejecimiento acelerado, transición ecológica y tensión sobre los servicios públicos, su función de red de seguridad es aún más visible.

Mariano Jiménez Lasheras, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), durante su intervención bajo el título 'Previsión social complementaria'; en la segunda jornada del I Observatorio del Sector Asegurador. David Morales

Del Valle ha advertido de que la tasa de ahorro nacional es baja y ha subrayado que 2026 y 2027 serán años clave para reconstruir el ahorro a largo plazo, con instrumentos fiscales y normativos que acompañen ese esfuerzo.

Desde OCOPEN, su presidente, Mariano Jiménez Lasheras, ha analizado la implantación de los planes de empleo: "El sector público, que es un gran empleador, no impulsa sus planes de pensiones".

También ha recordado que los objetivos marcados de partícipes y volumen de patrimonio están lejos de cumplirse y que, sin un empuje decidido de las administraciones, la reforma se quedará corta.

Jiménez Lasheras ha alertado de que el tiempo juega en contra de una población que ya se jubila con carreras laborales fragmentadas, lagunas de cotización y escaso ahorro complementario, y ha reclamado más educación financiera para que los ciudadanos entiendan la necesidad de planificar su jubilación.

Seguros de salud

Respecto a los seguros de salud, Jaime Ortiz, director comercial y de Marketing de Asisa, ha asegurado que "el seguro de salud compite en crecimiento con autos y pronto lo vamos a pasar".

Asimismo, ha defendido que "nuestros precios de seguros de salud son irrisorios cuando los comentas fuera de España y que por 50 o 60 euros al mes, tienes un seguro de salud completo". Eso sí, ha advertido que las primas deben adaptarse a la realidad de las coberturas.

Pedro Orbe, director general comercial de DKV Seguros, ha señalado que "el crecimiento del sector viene muy empujado por las primas de los funcionarios y Muface, pero aun sin Muface seguiría creciendo bastante".

También ha recordado que "somos el único sector donde la tecnología no abarata los costes. Proporciona más precisión de datos, pero más costes a corto plazo al menos".

Seguros de mascotas

En seguros de mascotas, Paloma Isasia, directora general de Perivet, ha destacado que "la gran demanda hoy son los seguros de las mascotas" y ha defendido una mayor especialización veterinaria "en traumatología, neurología o cualquier especialidad equiparable a la médica".

También ha subrayado que "la población ahora es más consciente" de los riesgos de la mala praxis y de "la importancia de la documentación correcta en clínicas y seguros".

Pedro Orbe, director general comercial de DKV Seguros, durante su intervención en la conversación a dos bajo el título 'Los seguros de salud'; en la segunda jornada del I Observatorio del Sector Asegurador. David Morales

Alfredo Fernández, director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia Iberia, ha remarcado que en este ramo "el motor es un interés afectivo" y que "tener seguros para animales de compañía será un driver hacia otros seguros".

Sin embargo, ha criticado que muchos productos se centran solo en la asistencia médica, "dejando de lado la medicina preventiva o profiláctica", y ha lamentado que "la gente no encuentra ese faro donde poder acudir" en materia de peritaje veterinario.

Bancaseguros y corredurías

En mediación y bancaseguros, Álvaro Urrutia, presidente de la Asociación de la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef), ha afirmado que "la inteligencia artificial nos va a permitir ser más eficientes y ofrecer productos más especializados y que los clientes estén mejor informados y sean más exigentes".

También ha remarcado que "no va a desaparecer la mediación, sino todo lo contrario. Con la tecnología va a ser mejor".

Por su parte, Borja López-Chicheri, director gerente de Adecose, ha explicado que han creado un entorno de IA para que las corredurías "pierdan el miedo y vean que es aplicable y eficiente" y ha reivindicado su peso: "Somos el 60% del canal corredor y el 9% de la distribución total del sector seguros".