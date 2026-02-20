La bancaseguro y las corredurías de seguros abrazan la IA para ser más eficientes

Borja López-Chicheri, director gerente de la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose); Laura Broche, redactora de Invertia; y Álvaro Urrutia, director general de la Asociación de la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef) en la segunda jornada del I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

El director general de la Asociación de la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef), Álvaro Urrutia, y el director gerente de la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose), Borja López-Chicheri, han coincidido en que la IA es una palanca para el sector.

“La IA nos va a permitir ser más eficientes y ofrecer productos más especializados y que los clientes estén mejor informados y sean más exigentes”, ha señalado Álvaro Urrutia durante su intervención en la segunda jornada del I Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL-Invertia

Además, en su caso, ha indicado que con la IA no va desaparecer la mediación, sino todo lo contrario. “Con la tecnología va a ser mejor”, ha afirmado.

Conversación a dos. Los grandes retos en la mediación de seguros

Algo en lo que ha coincidido Borja López-Chicheri, quien ha avanzado que en Adecose han creado un entorno de IA para sus clientes.

Su objetivo es intentar que las corredurías asociadas que aún no han dado el paso “pierdan el miedo y vean que es aplicable y eficiente”.

Futuro

Las corredurías de seguros además viven un momento dulce porque “los fondos han visto con buenos ojos este negocio que da resultados importantes y se están produciendo compras y fusiones”, ha afirmado Borja López-Chicheri.

Algo que le permite mirar el futuro con optimismo y más después de haber sobrevivido a varias crisis, como la de la pandemia.

Para Álvaro Urrutia el futuro también pinta bien, pero ha destacado que hay algunos retos por delante, como cerrar las brechas de protección, la adaptación a las nuevas tecnologías o la simplificación regulatoria.

“Apostamos por una pausa regulatoria y repensar algunas de las normas desde una perspectiva de impulso de la productividad y competitividad”, ha apuntado.

Por último, cree que hay que buscar puntos en común que les permitan ser motores de cambio. “Tenemos que estar donde están las personas y donde están sus riesgos”, concluye.

Además, tanto la bancaseguros como las corredurías conviven en un mercado muy amplio y competitivo. “La bancaseguros lleva años implantada y es tan profesional como otros canales de distribución”, ha dicho el director general de Amaef.

Tanto que en 2025, según sus datos, distribuyeron el 40% de las primas. “Cuatro de cada 10 pólizas son contratadas a través de la bancaseguros”, ha aseverado.

Por su parte, Adecose cumplirá 25 años en 2027. Tiene 170 empresas asociadas y 9.000 empleados. “Somos el 60% del canal corredor y el 9% de la distribución total del sector seguros”, ha especificado su director gerente.