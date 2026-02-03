De los Mozos (Indra), "tranquilo" en lo referido a la fusión con EM&E: "Se han dado pasos importantes"

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, está "tranquilo" en lo que se refiere a la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"Va bien", ha asegurado durante su intervención en en el I Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, en el que ha apuntado que "se han dado pasos muy importantes" de manera reciente.

El más relevante ha sido la luz verde del consejo para "estudiar diferentes estructuras de esta operación", que considera muy beneficiosa para la industria de la Defensa española.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra

Ahora la cuestión sigue avanzando, pendiente de una reunión con EM&E para pulir más cuestiones. "Yo puedo tener una idea, pero mientras no hable con la otra parte..." ha apuntado.

En todo caso ha insistido en que "el camino se hace andando" y la tranquilidad por su parte es indiscutible.

Sus comentarios sobre la fusión han sido un apartado destacado dentro del análisis general del momento que vive la industria de Defensa española, en un contexto en el que la seguridad en Europa ha cambiado.

Ahora esa seguridad reside en el "poder de disuasión", y en ello ha ido trabajando en el último año Indra, a veces tomando decisiones interpretadas como "arriesgadas", ha admitido el CEO.

Con todo, hoy ve a la compañía como "ejemplo de vertebracion de la industria de toda España" porque, además de la Defensa han avanzado con relevantes proyectos en IA e incluso movilidad.

Un ejemplo de ello es la división de tráfico aéreo que han creado. "Hemos hecho los cimientos de la casa, pero ahora la casa hay que construirla", ha resumido.

En eso consiste de hecho su principal plan para este año: poner en marcha todo aquello que han previsto.

En los planes está contar con alguna otra fábrica tras la abierta en Asturias, y sobre todo avanzar con el delivery.

"Necesitamos entregar rápido, necesitamos ese poder de disuasión y tenemos que trabajar en tiempo, forma y competitividad", ha sostenido.

También miran con interés fuera de nuestras fronteras, sobre todo a Polonia, Alemania y Reino Unido, donde precisamente acaban de ganar un relevante contrato de movilidad.

"Algo estaremos haciendo bien", ha reivindicado.