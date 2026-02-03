Carlos Carbó (Nazca): "Hemos encontrado mucho entusiasmo por la transformación que está habiendo en el sector"

Carlos Carbó, el presidente ejecutivo de Nazca Capital, ha repasado la inmersión de la gestora de fondos en el sector de la Defensa durante el último año. Lo ha hecho en la segunda jornada del Observatorio de la Defensa organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En su intervención, el CEO de la compañía ha puesto en valor el optimismo con el que han recibido su llegada a una industria en completo auge. "Nos hemos encontrado mucho entusiasmo por la transformación que está habiendo en el sector en este momento", ha resaltado.

En relación con el comienzo de su desarrollo en esta área, Carbó ha advertido de la sofisticación de la industria. "Es un ecosistema muy cerrado, todo el mundo se conoce y todo está muy interrelacionado". En este sentido, destacaba la concentración de unos clientes "muy concretos, que hay que conocerlos".

Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca Capital

El fundador de Nazca Capital también resaltaba las claves para lidiar con estas complejidades: "Entender las necesidades de los clientes y tener una fuerte especialización".

Con todo ello, Carbó ha destacado la misión de Nazca Capital introduciéndose a este sector es "desplegar nuestro capital tanto en préstamos participativos, préstamos convertibles, compra de acciones y ampliaciones de capital en las pymes de la industria de defensa".



"Tenemos la misión de atraer actores del área de deuda que tradicionalmente no han estado en este sector — en referencia al BEI y al FEI— y que tienen gran interés de entrar en defensa. Nosotros podemos canalizar empresas y proyectos para que el BEI o el FEI puedan invertir en ellos", ha señalado.

En cuanto a los nuevos actores protagonistas, Carbó ha destacado a la compañía Airbus. "Hay un encaje perfecto entre Nazca y Airbus porque nos da acceso a un inversor a largo plazo, estable y con muchísimo recorrido. A ellos les permite utilizarnos como una palanca más para la consolidación de su cadena de suministro, que es una de las problemáticas ahora mismo".

En este aspecto, el CEO de Nazca compartía que están trabajando "conjuntamente" para crear plataformas en distintas áreas para que Airbus pueda acometer sus retos". "Además, hemos creado un comité de tecnología en el que ellos nos aportan a nosotros visión en temas aeronáuticos y del espacio, en qué deberíamos invertir para fomentar tecnologías que puedan acoplar en su cadena de suministros o sus propios productos."

Carbó también ha planteado la importancia de prever escenarios, en especial referencia a la tecnología dual, aquella de uso civil que posteriormente se aplica a la industria de la Defensa y viceversa.

El presidente ejecutivo de la gestora de fondos ha ejemplificado con el dron la trascendencia de este aspecto. "Si alguien hubiera anticipado que el dron iba a ser un elemento esencial que iba a cambiar el campo de batalla dos años antes de la guerra de Ucrania esa empresa sería billonaria. Esa empresa sería el éxito”, ha remarcado.

Así, el directivo de Nazca ha declarado que "la clave es la anticipación" y en este sentido ha querido prestar una atención especial por el uso de la IA como conexión del ejército y la tecnología, que ya se empieza a trasladar al campo de batalla.

En vista de la inversión en startups innovadoras en el sector de la defensa, Carbó ha destacado que implican "un mayor riesgo", aunque ha señalado que el fondo de Nazca Capital está capacitado para realizar una inversión del 10% en estas compañías.

Por último, Carbó ha insistido en la importancia de contar con un gran conocimiento en la industria: "Es imprescindible porque es un sector que tiene una complejidad elevada".

Así, el presidente ejecutivo de Nazca hacía balance de los avances de la gestora de fondos de inversión en este aspecto. "Nosotros durante este año completaremos el Consejo Asesor, que tendrá una parte de defensa, una parte tecnológica, una parte de conocimiento del sector y una parte geopolítica", afirmaba.