Jesús Amores, director del Vodafone Innovation Hub de Málaga; Antonio Carvajal, mánager de la Unidad de Innovation Lab de OPPLUS; Ezequiel Navarro, presidente de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), y Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga. Carlos Martín

El aviso de los líderes del sector tecnológico en Málaga: "Estamos mucho peor de lo que pensamos"

Málaga ha demostrado que sabe atraer multinacionales y talento extranjero, pero corre el riesgo de quedarse a medio camino en el campo de la innovación y la tecnología.

Ese es el diagnóstico sin filtros que han puesto sobre la mesa tres de los principales referentes del sector en la provincia —Innova IRV, Vodafone Innovation Hub y OPPLUS—, que coinciden en señalar como principales escollos la falta de financiación estructural, las dificultades para convertir startups en compañías consolidadas y la desconexión entre parte del ámbito académico y las necesidades empresariales.

Sobre ello han hablado Ezequiel Navarro, presidente de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV); Antonio Carvajal, mánager de la Unidad de Innovation Lab de OPPLUS, y Jesús Amores, director del Vodafone Innovation Hub de Málaga, en el I Foro Málaga se Mueve de EL ESPAÑOL de Málaga.

Navarro ha sido especialmente crítico con la situación actual de Málaga. "Estamos mucho peor de lo que pretendíamos y pensamos", ha advertido antes de reclamar más ambición y una mayor capacidad para aprender de los ecosistemas tecnológicos europeos.

A su juicio, Málaga y Andalucía necesitan dejar de conformarse con sus propios avances y observar qué hacen mejor otros territorios.

Una de sus principales reivindicaciones se dirige a las Administraciones. El presidente de Innova IRV ha lamentado que Andalucía no cuente con una financiación basal para sus centros tecnológicos equiparable a la que, según expuso, existe en comunidades como Cataluña, Galicia o País Vasco.

Esta carencia, ha sostenido, coloca a la región en una posición de subordinación tecnológica e industrial: "Hace que los andaluces y los malagueños seamos usuarios de la tecnología y no proveedores".

También ha reclamado acuerdos políticos que permitan mantener una planificación estratégica más allá de los ciclos electorales. A su juicio, el desarrollo tecnológico necesita compromisos a largo plazo y no puede depender exclusivamente de planes de cuatro años.

En su opinión, la distancia competitiva con Europa exige una respuesta mucho más ambiciosa, en un contexto en el que el continente también pierde terreno frente a China.

El reto de las startups

La necesidad de consolidar un tejido empresarial de mayor dimensión ha sido otro de los puntos de coincidencia de la mesa redonda.

Jesús Amores ha advertido de que el ecosistema español ha puesto demasiado énfasis en impulsar la creación de startups, pero no tanto en acompañarlas cuando llega el momento de crecer.

"Nos tenemos que centrar en cómo escalamos y hacer que esas empresas crezcan a 50-60 empleos. Ahí es donde fallamos", ha afirmado.

El responsable de Vodafone Innovation Hub ha comparado esta situación con la de Alemania, donde existen compañías de entre 100 y 500 trabajadores que cuentan con una mayor capacidad para competir y ampliar su actividad.

A su juicio, uno de los problemas es la dependencia de las subvenciones: cuando desaparece esa financiación, algunas startups no consiguen mantener su actividad. Por eso, ha defendido que el ecosistema preste más atención a ayudar a las empresas a crecer y consolidar plantillas.

Carvajal ha compartido esa reflexión desde la experiencia de OPPLUS. El responsable de Innovation Lab ha indicado que el impulso al emprendimiento debe ir acompañado de herramientas para que los proyectos evolucionen y puedan incorporar equipos adecuados.

Navarro ha introducido una reflexión sobre el destino de los recursos públicos. Desde Innova IRV, ha explicado, trabajan para identificar empresas que ya son líderes en determinados nichos tecnológicos y que podrían obtener un rendimiento directo de un mayor apoyo.

"Aquí pensamos que las startups necesitan dinero, cuando lo que necesitan son pedidos". Su planteamiento es que las ayudas no se repartan de manera indiscriminada, sino que contribuyan a fortalecer compañías con capacidad para desarrollar soluciones y encontrar mercado.

Tecnología para competir

La dimensión internacional de la innovación ha tenido uno de sus ejemplos más concretos en la intervención de Amores. El director del Vodafone Innovation Hub explicó que el centro trabaja desde Málaga en el desarrollo de tecnologías capaces de conectar teléfonos móviles con satélites de órbita baja, con el objetivo de ofrecer comunicaciones sin depender exclusivamente de las redes terrestres.

El proyecto, impulsado desde el Málaga Trade Center hace aproximadamente un año, busca desarrollar soluciones que puedan tener aplicación comercial y reforzar la conectividad en situaciones de emergencia.

El responsable de Vodafone ha explicado que el proyecto se encuentra en una fase de pruebas y desarrollo, con el objetivo de avanzar hacia el despliegue de satélites y la prestación de un servicio comercial.

Sin embargo, ha advertido de que la regulación europea supone un obstáculo frente a la velocidad de desarrollo de otros mercados.

"Cada país tiene su regulación", ha recordado, al comparar los procesos de autorización en Europa con la mayor agilidad que encuentran las empresas en Estados Unidos y China. La competencia tecnológica, ha añadido, obliga a acelerar los procedimientos si Europa quiere evitar quedarse atrás.

Objetivo: el talento

La captación y formación de profesionales ha completado el diagnóstico de los tres participantes. Carvajal ha defendido que las compañías no pueden limitarse a esperar que los trabajadores lleguen con todos los conocimientos necesarios, sino que deben asumir su responsabilidad en la formación y el desarrollo del talento.

Desde OPPLUS, ha explicado, mantienen una relación estrecha con las universidades y con la Formación Profesional para incorporar nuevos perfiles, aunque insistió en que cada empresa debe ayudar a los profesionales a adaptarse a sus necesidades y particularidades.

Amores ha explicado que el carácter internacional de Vodafone Innovation Hub le ha permitido captar trabajadores tanto del entorno local como de otros países, entre ellos Filipinas y Sudáfrica.

La búsqueda del mejor talento, a su juicio, no debe limitarse a un ámbito geográfico ni tampoco a una determinada edad. Como ejemplo, ha mencionado que cuentan con un becario de 63 años y cuatro décadas de experiencia profesional.

Navarro ha coincidido en que la capacidad de aprendizaje es más importante que la edad y ha aprovechado para reclamar una mayor colaboración entre las universidades malagueñas.

En particular, ha criticado la falta de conexión que, a su juicio, mantiene la Universidad de Málaga con las necesidades del ecosistema empresarial, frente a la mayor predisposición que encuentra en las universidades privadas.

Amores ha respaldado parte de ese diagnóstico y advirtió de que las empresas terminan buscando fuera las colaboraciones que no encuentran en su entorno más cercano. "Si buscamos fuera algo que podemos tener en casa, algo está mal", ha señalado.