Íñigo Cortázar (Sescam): "Cada vez vivimos más; necesitamos más profesionales sanitarios y que estén mejor formados"

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) cuenta en la actualidad con alrededor de 37.200 profesionales, 10.000 más que en 2015, cuando el socialista Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de la Junta. De ellos, cerca de 10.000 son médicos, lo que supone un incremento aproximado del 10 % respecto a hace una década. ​

Así lo ha detallado este jueves Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, durante su intervención en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el Cigarral de las Mercedes, en Toledo.

Según ha explicado, el esfuerzo por incrementar la plantilla "afecta a todas las categorías" y responde a una realidad en la que "la demanda asistencial ha crecido más que la población: vivimos más y vivimos mejor, por lo que hacen falta más profesionales y mejor formados". ​

Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación de SESCAM

En ese contexto, Cortázar ha subrayado el impulso de las Ofertas Públicas de Empleo como herramienta para consolidar y dar estabilidad a la plantilla. "Mañana mismo comienzan los exámenes correspondientes a las convocatorias de 2023 y 2024, con todas las especialidades médicas y de psicología clínica", ha señalado. Estas pruebas permitirán la consolidación de 5.400 profesionales. ​​

Además, el Gobierno regional aporbará la OPE de 2026, con cerca de 2.000 plazas. "Vamos a redoblar esfuerzos para ofrecer estabilidad y fijeza, de modo que los profesionales puedan desarrollar su carrera en Castilla-La Mancha", ha asegurado. ​ ​

En paralelo, director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam ha enmarcado las medidas para cubrir plazas de difícil cobertura como un paso más dentro de la ley regional contra la despoblación y del pacto aprobado en la Mesa Sectorial para incentivar estos puestos, que incluye incentivos económicos, de carrera y de conciliación.

"Será una medida enormemente positiva, destinada a proponer incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura", ha afirmado. ​

En Atención Primaria, la principal necesidad se centra en médicos de familia y también en hospitales como los de Almansa, Hellín, Villarrobledo, Manzanares, Valdepeñas y Talavera de la Reina, gerencias expresamente mencionadas en el acuerdo sectorial. "Estamos en pleno proceso de identificación", ha indicado. ​

Carencia de médicos

Preguntado por si faltan médicos en Castilla-La Mancha, ha respondido: "Depende". Ha precisado que sí existen carencias en Atención Primaria, en hospitales más pequeños y en especialidades como Traumatología, Anestesia o Radiología.

Por ello, ha reiterado que la intención del Ejecutivo autonómico es "seguir contratando, seguir formando y seguir incrementando el número de efectivos".​

Carrera Profesional

Al mismo tiempo, Cortázar ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos médicos en la comunidad. "Estamos absolutamente de acuerdo en reactivarla. No cabe ninguna duda", ha afirmado el directivo del Sescam, quien ha recordado que en 2015 el Ejecutivo de Page partía de "menos 75 millones de euros" tras unos recortes durante la legislatura anterior que "fueron especialmente duros". ​ ​

Dentro de ese esfuerzo de recuperación, ha explicado que se priorizó la contratación de más personal. Sin embargo, ha insistido que ahora "es el momento de recuperar la carrera profesional, con el concurso de todos: la Junta, los representantes sindicales y los propios profesionales".

Se ha mostrado "moderada, pero razonablemente optimista respecto a una pronta reactivación", aunque al ser cuestionado por plazos concretos ha advertido: "No quiero generar falsas expectativas, pero sí comprometer esfuerzo, trabajo, compromiso y participación de todos los profesionales". ​

Huelga

La ausencia de esa carrera profesional en Castilla-La Mancha es, precisamente, uno de los elementos que los sindicatos médicos de la región han incorporado a la huelga convocada en las últimas semanas contra el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Sobre esta norma, Cortázar ha sido tajante: "Es necesario un nuevo Estatuto Marco, y eso es innegociable". No obstante, ha defendido que debe afectar a todos los profesionales y suponer mejoras reales, manteniendo el margen competencial autonómico actual.

Además, ha advertido al Ejecutivo central: "Estamos en contra del 'yo invito y tú pagas'". Si las mejoras implican más recursos, ha exigido a la Administración General del Estado que refuerce la financiación para poder afrontarlas. ​ ​

En relación con la huelga, ha expresado "un respeto absoluto al derecho constitucional" a secundarla, pero también la obligación de compatibilizarla con la prestación de la asistencia sanitaria. Y ha confiado en que en una reunión prevista para el próximo 10 de marzo el Sescam y los sindicatos médicos puedan llegar a importantes acuerdos que acaben con los paros.

Multas a los agresores

Por último, ha abordado el problema de las agresiones a profesionales sanitarios, que ha calificado como "la principal lacra que queremos erradicar" y "con diferencia, el asunto que más nos preocupa e incomoda".

La medida más efectiva, ha explicado, es el procedimiento administrativo sancionador: "Donde no llegan los jueces, aplicamos sanciones. Ponemos tantas multas como incidentes se producen". ​

Como ejemplo, ha señalado que recientemente ha recaído una multa de 60.000 euros a la persona que insultó y zarandeó a una médica en la provincia de Toledo, en un contexto en el que el Sescam se ha comprometido a reforzar la vía sancionadora y a incorporar en 2026 la figura de un director de seguridad pionero en el Sistema Nacional de Salud.