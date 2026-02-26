Esther Esteban: "Tenemos que ser locomotora en vez de vagón de cola; no podemos quedarnos atrás, el tiempo apremia"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha convocado a los sectores público y privado de la región y del conjunto del país a un ejercicio de liderazgo que refuerce su posición y el bienestar de los ciudadanos. "Tenemos que ser locomotora en vez de vagón de cola", ha subrayado. "No podemos quedarnos atrás, el tiempo apremia".

Durante la apertura del V Foro Económico El ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un evento en el que participarán unos 60 ponentes, la periodista toledana ha detallado la existencia de "un futuro inquietante, pero prometedor", una coyuntura política que necesita de "nuevos canales económicos y de comunicación" para responder a los retos emergentes.

Esteban se ha referido a "la innovación y la adaptabilidad" como ejes fundamentales para "el crecimiento y la sostenibilidad de nuestra región" en un contexto internacional incierto y marcado por la concurrencia de las presidencias de Donald Trump y Vladimir Putin o el auge de China, proyectos antagónicos al ideal de convergencia que ha encarnado la Unión Europea.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Durante la apertura del foro, la anfitriona ha aplaudido el ambiente que caracteriza la vida pública en una comunidad autónoma "alejada de la crispación", un hecho diferencial respecto al clima de opinión que impregna la realidad en "otros lugares de España".

Entre los "desafíos" que encara Castilla-La Mancha, Esteban ha citado a las tensiones en el mercado de la vivienda, las dudas sobre la viabilidad de las pensiones, las protestas del campo por la aprobación del acuerdo con Mercosur o las incógnitas que en el ámbito laboral ha propiciado la irrupción de la inteligencia artificial.

La improbable aprobación de un marco de financiación autonómica, otro asunto en el que Emiliano García-Page discrepa de Moncloa y Ferraz, es otro de los debates que protagonizarán el evento que se celebra en Toledo.

No obstante, y pese a las amenazas que se ciernen sobre el desarrollo económico que ha disfrutado la región durante la última década, el Gobierno autonómico "aprueba sus presupuestos año tras año, y se ha convertido en la excepción de la regla", ha comentado Esteban, una alusión a la anomalía que supone la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las cuentas públicas.

El V Foro Económico El ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, bautizado como Los Desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional, brinda "una oportunidad única para compartir conocimientos, experiencias y estrategias". Frente a las dificultades que asoman, Esteban ha llamado al esfuerzo y el trabajo. "El lamento y la autocomplacencia no caben en nuestra tierra de soñadores".

El cumpleaños del líder

La intervención de la toledana también ha recorrido el hito que supone el vigésimo aniversario de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un nativo digital fundado en el ya lejano 2006 que festeja la efemérides con cifras que lo confirman como el número uno en el ecosistema mediático de la comunidad autónoma.

Este medio es "líder absoluto en todos los parámetros y el diario de referencia informativa". Su adscripción a una región de 2,1 millones de habitantes no lastra una proyección que trasciende el ámbito regional. "Estamos entre los primeros y más leídos de España, aunque somos la novena comunidad autónoma por población".

En el pasado 2025, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha acumuló casi 18 millones de usuarios únicos y más de 37 millones de páginas vistas, según los datos oficiales de la OJD. Otros medidores de audiencia, como GfK o Marfil Compass, "también nos posicionaron como líderes regionales en ambos parámetros".

El diario que preside Esteban fue líder en Castilla-La Mancha durante once de los doce meses del año. En octubre, la audiencia se disparó hasta los 2,9 millones de usuarios únicos y 5 millones de páginas vistas. "Esta fuerte posición de liderazgo se ha consolidado ya en los dos primeros meses de este año, con unos datos que indican una tendencia de crecimiento muy relevante".

La convergencia de los diferentes indicadores desvela "una brecha muy importante respecto al resto de nuestros competidores". El empuje de la marca castellanomanchega de EL ESPAÑOL, un proyecto que también en el ámbito nacional sobresale frente a "cabeceras nacionales tradicionales como El Mundo, La Vanguardia o ABC", refrenda la pujanza del medio fundado por Pedro J. Ramírez a finales de 2015.

Un medio cercano a su sociedad

"Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra", ha relatado su presidenta ejecutiva. "Creo, sinceramente, que hemos estado y seguimos estando a la altura de lo que se espera de un medio de comunicación: ser honesto en la defensa de la verdad y frenar cualquier intento de manipulación partidista desenmascarando cualquier bulo que empañe el ejercicio de nuestra profesión", ha abundado.

Los actos que jalonarán el cumpleaños del periódico de referencia de la región incluirán los Premios Gigantes de Castilla-La Mancha, que se entregarán en primavera. Más allá de este acontecimiento, "a lo largo de este 2026 tendremos muchas ocasiones de celebrar nuestras dos décadas".

Esteban ha glosado una apuesta editorial que aúna audiencia e influencia. Además de agradecer el apoyo de las decenas de miles de lectores que cada día escogen EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, se ha mostrado "segura" de que con la unión entre la cabecera y la sociedad civil "construiremos un futuro más próspero y sostenible para nuestra región".