Las discrepancias entre patronal y sindicatos alejan una solución negociada para el absentismo y las bajas médicas

Las costuras del diálogo social están a punto de romperse. La patronal y los sindicatos están en un clima de máxima tensión que está impidiendo abordar un problema que le cuesta a España más de 32.000 millones de euros al año, la mitad a la Administración y el resto a las empresas. Hablamos del absentismo y de las bajas médicas y de su impacto económico, claro.

Los principales espadas de CEOE y sindicatos han escenografiado sus discrepancias en el V Observatorio Económico de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y El Español de Castilla-La Mancha.

Han protagonizado un coloquio en el que han quedado claros los desencuentros entre los actores sociales en un coloquio que ya venía calentito después de que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, acusara a los empresarios de "importarles una mierda la salud de los trabajadores".

Mesa redonda. Inmigración, pensiones y diálogo social: asignaturas pendientes

Algo en lo que ha perseverado este jueves. Y ha afirmado que "sobre este tema no he vuelto a oír de la CEOE nada". El líder sindical, en cambio, ha considerado que es "una buena medida" el observatorio de las bajas laborales que anunció hace unas semanas el Gobierno.

Sin embargo, Lorenzo Amor, vicepresidente de la patronal nacional y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha objetado: "Me niego a aceptar que a la CEOE le importe un... vamos a decir pepino, la salud de los trabajadores". Y ha recordado que "el absentismo, por el motivo que sea, hay que tratarlo con el respeto que merece un autónomo, un trabajador o un empresario".

Con todo, ha recordado que "hay que poner en valor los datos que tenemos". Especialmente el aumento del 60% de las incapacidades temporales entre 2017 y 2024, así como el aumento de su duración, tal y como ha confirmado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

Ha llamado especialmente la atención en que "el índice de bajas se ha disparado en menores de 35 años y se mantiene en mayores de 55 años". Y en cambio, en autónomos (una "sangre especial") la incidencia "se ha mantenido plana. Vamos a los mismos médicos, afrontamos los mismos riesgos psicosociales... Eso sí, orfidales tomamos muchos".

"Hay datos que no son coherentes y tenemos que analizarlos entre todos", ha indicado, Y ha recordado que el observatorio de bajas del Gobierno ya aparecía en la reforma de pensiones que se pactó en el diálogo social en 2024.

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha admitido que "hay más bajas, de más duración y de mayor coste. Pero no vamos a hablar del tema si se nos pretende situar en el marco de que hay una generación de cristal que se coge bajas al tun-tun y unos médicos que las dan sin control".

"¿El incremento y duración de las bajas tiene relación con las listas de espera? De cajón.¿Con incremento de la edad? De cajón. ¿Con los excesos de los tiempos de trabajo y con las incompatibilidades? De cajón", ha añadido.

"Estamos de acuerdo en dar más capacidad e intervención a las mutuas en recuperación y pruebas de los trabajadores. El que sufre la baja no es sólo la empresa, es el trabajador".

Por ello indica que "no vamos a jugar en otro marco que no sea este", ha indicado. "Nos parece falso demonizar las bajas y hacer un diagnóstico erróneo".

En cambio, Manuel Madruga, secretario general de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto), ha denunciado que "parece que el Diálogo Social no está dispuesto a hablar de esto". Y ha denunciado que los sindicatos pongan "líneas rojas", al respecto. "Así, el diálogo social no es diálogo social".

En este sentido, ha demandado que las Administraciones se pongan manos a la obra. "La inspección sanitaria debe investigar procesos que tengan carácter ilegal". Ha puesto de ejemplo la investigación ejecutada por Galicia que llevó a concluir que cerca de la mitad de las bajas médicas "rozaban lo fraudulento".

En el coloquio también se ha charlado sobre la polarización política. En este sentido, Nacho Hernando, consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "Se plantea una especie de incoherencia. Está el mensaje de que hay que derribar cualquier pretensión de Vox de ser una fuerza mayoritaria. Pero parece que hay que celebrar que cada vez que suba un punto Vox sea en detrimento del PP.

"Lo que más me preocupa es que hay muchas personas que piensan que el sistema no les da soluciones suficientes y buscan soluciones fuera del sistema", ha añadido. Además, ha demandado una "autocrítica que tiene que desterrar a los machistas, a los puteros y a los golfos".