Carlos Palacios (Sabadell): "Castilla-La Mancha tiene empresas potentes y adaptadas a la nueva realidad económica"

Tras incrementar su cartera en más de 1.000 clientes entre negocios y pymes de Castilla-La Mancha, con una producción de empresas de 400 millones de euros en 2025, Banco Sabadell -en solitario y habiendo despejado el balón de la opa hostil del BBVA- ya mira hacia un 2026 "con muchos retos por la incertidumbre global", pero donde "las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido como ya vimos el año pasado".

Y es que, según Carlos Palacios, director regional de Castilla-La Mancha de Banco Sabadell, la región cuenta con "un sector empresarial potente que se adapta a las nuevas realidades económicas".

Así lo ha atestiguado el directivo regional del Sabadell en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El grupo sigue con "cercanía y acompañamiento" a las empresas castellanomanchegas y sus colectivos profesionales, "adaptándonos a las necesidades de cada profesión".

Unas compañías que, desde cualquiera de sus cinco provincias, cada vez miran más hacia el exterior, desde Estados Unidos a Asia, pasando por Latinoamérica o el resto de Europa.

Carlos Palacios, director regional de Castilla-La Mancha de Banco Sabadell

A este respecto, Banco Sabadell pone a su disposición profesionales de comercio exterior que identifican los riesgos y les asesoran sobre las oportunidades en los mercados internacionales.

Entre las herramientas que despliega Banco Sabadell para este cometido, hay depósitos documentarios, garantías internacionales, servicios de cobros y pagos, financiaciones de exportaciones e importaciones, o cambio de divisas.

También les apoya con programas de formación -como el de Exportar para Crecer-, así como con el kit exportador con guías prácticas y autodiagnóstico.

En el particular del sector agroalimentario, que representa una quinta parte del PIB regional de Castilla-La Mancha y es prioritario para la economía local, Banco Sabadell le provee de líneas ICO, BEI y Saeca, y en una proporción creciente de seguros para cubrir a sus empresas ante "eventos naturales extremos que cada vez ocurren con más frecuencia". Desde lluvias torrenciales hasta incendios.