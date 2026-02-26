Caballero emplaza a todas las regiones a acordar los "criterios a ponderar" para renovar la financiación autonómica

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha convocado al conjunto de las comunidades autónomas a un "ejercicio" de consenso para convenir "cuáles son los criterios a ponderar" para establecer los fondos que cada una recibe del Estado.

La idea que ha esbozado Caballero tendría en cuenta la despoblación, un epígrafe que el Gobierno de España parece dispuesto a incorporar en su última propuesta sobre financiación autonómica. Esta posibilidad beneficiaría a las regiones del interior peninsular, también a Castilla-La Mancha. "Es imprescindible: la financiación va del coste de los servicios, de que los ciudadanos tengan los mismos derechos".

Además, el representante del Ejecutivo regional ha sugerido que se tengan en cuenta aspectos como "la infancia, la vejez o el tamaño del territorio" para articular un marco común equilibrado y sin privilegios.

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Caballero ha lamentado el "debate endemoniado" que suscita la financiación autonómica. El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha opuesto con firmeza a la posibilidad de que el Estado y la Generalitat de Cataluña acuerden una relación bilateral que trunque el principio de solidaridad que consagra la Constitución.

Más allá de los caudales procedentes de la Administración central, la intervención de Caballero en el V Foro de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha también ha abordado la problemática para el sector primario que emana de Bruselas. La falta de relevo generacional, donde un 58 % de los profesionales del campo son mayores de 55 años, amenaza la soberanía del viejo continente. "Los alimentos también garantizan la soberanía y la defensa de Europa".

El vicepresidente ha reclamado a la Unión Europea una "vuelta a sus orígenes", un retorno "a la cooperación entre Estados, a favorecer las relaciones comerciales".

En clave política comunitaria, ha recordado la notable "representación de partidos ultras" que existe en el Parlamento Europeo y ha llamado a socialdemócratas y populares, los dos mayores grupos, a defender una Política Agraria Común similar a la vigente. "Que no se acepte una PAC con una sola décima de recorte", ha demandado.

Por otra parte, la futura ley de accesibilidad que Caballero lidera ha sido señalada por el vicepresidente como un motivo de satisfacción que aliviará "un tema complicado" como es que "el 20 % de la población española no pueda disfrutar de todos los bienes, servicios y derechos". El proyecto legislativo beneficiará a aquellas personas que tienen problemas de movilidad o que tienen algún tipo de impedimento.

Futuro político regional

Caballero ha manifestado su "preocupación" por la falta de información sobre una eventual reelección de Emiliano García-Page. En todo caso, ha comentado que "convendría que las elecciones generales se celebraran antes que las autonómicas y municipales", una circunstancia que ayudaría al votante a diferenciar las diferentes gestiones realizadas.

Más allá del mal momento que atraviesan los socialistas, un escenario que confirman los malos resultados en las recientes elecciones en Extremadura y Aragón, Caballero ha confiado en la ventura de una marca histórica. "El PSOE es absolutamente resiliente".

Por último, el vicepresidente segundo de la Junta ha vaticinado "un coste electoral" para el PP de Castilla-La Mancha por su negativa a rubricar la horquilla de diputados de las Cortes regionales previamente pactada con el PSOE. "Los ciudadanos no van a permitir una traición", ha subrayado. "Si no retiran la enmienda, se van a tener que retirar ellos", ha augurado.